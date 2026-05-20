Немецкий автопром устал притворяться гордым. Volkswagen, который так пафосно хлопал дверью, обнаружил, что без российского рынка его прибыли превращаются в тыкву. Решение нашлось изящное и по-восточному хитрое: возвращение через "заднюю дверь" СНГ. Узбекистан готовит конвейеры, чтобы наполнить наши дороги знакомым "Das Auto", завернутым в обертку параллельного импорта.
Промышленная зона Ангрен скоро перестанет ассоциироваться только с добычей угля. Глава "Узавтосаноат" Угулбек Рузикулов официально подтвердил: переговоры с немцами вышли на финишную прямую. Это не просто сборка из готовых машинокомплектов. Это полноценная экспансия. На первом этапе машины начнут сходить с конвейеров в Ташкенте, а затем производство переедет на специализированный завод-гигант.
"Для Узбекистана это прыжок в высшую лигу. А для российского рынка — легальный способ получить кроссовер уровня премиум без политических истерик. Тарифы внутри СНГ позволяют держать цену вменяемой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Линейка из восьми моделей — это не шутки. Это попытка закрыть все дыры: от бюджетных седанов до жирных кроссоверов. Маркетологи из Вольфсбурга прекрасно понимают: пока в России успешно китайский автогигант доминирует, освободившиеся ниши нужно занимать быстро. Если узбекский VW Polo или Tiguan окажутся дешевле "китайцев", рынок перевернется за неделю.
|Параметр
|Детализация проекта
|Срок запуска
|До конца 2026 года
|Количество моделей
|8 различных модификаций
|География поставок
|СНГ, Центральная Азия, Кавказ
|Локализация
|Полный цикл в Ангренской зоне
Важно понимать, что узбекская сборка — это не "тостеры на колесах". Немцы маниакально следят за стандартами. Это будет тот же Volkswagen, только с легким привкусом плова и без европейской наценки за экологическую совесть. Главное, чтобы к моменту старта продаж наша таможня работала как часы.
"Основной вопрос будет в растаможке. Схемы через страны содружества отработаны. Если машины пойдут массово, потребитель выиграет, ведь это понятное железо, а не бракованный кроссовер с кучей проблем", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.
Экспортный потенциал Узбекистана растет как на дрожжах. Пока старая Европа душит себя запретами, Ташкент становится крупнейшим хабом. Поставки в Россию через такие каналы — кость в горле западных политиков, но бизнес всегда найдет лазейку. Это не просто продажа железных коробок, это вопрос выживания бренда в регионе.
"Технически такие машины будут чистыми. Никаких проблем с электроникой или блокировками ECU быть не должно, так как регион использования — СНГ. Это вам не европейские 'серые' прошивки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Запуск производства намечен на конец 2026 года. С учетом логистики, массовый заезд "узбекских" немцев в автосалоны РФ ожидается к началу 2027 года.
Официальной гарантии от Volkswagen AG в России не будет. Однако дилеры, работающие по параллельному импорту, предложат собственные страховые продукты, заменяющие гарантийные обязательства.
Список пока держится в секрете, но эксперты ставят на Polo sedan, Jetta, Tiguan и, возможно, коммерческий Caddy, который крайне востребован в логистике.
За счет отсутствия ввозных пошлин внутри зоны СНГ цена может оказаться на 15-20% ниже текущих предложений "серого" импорта, что сделает их конкурентами Chery и Geely.
Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.