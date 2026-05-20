Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит

Немецкий автопром устал притворяться гордым. Volkswagen, который так пафосно хлопал дверью, обнаружил, что без российского рынка его прибыли превращаются в тыкву. Решение нашлось изящное и по-восточному хитрое: возвращение через "заднюю дверь" СНГ. Узбекистан готовит конвейеры, чтобы наполнить наши дороги знакомым "Das Auto", завернутым в обертку параллельного импорта.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Lamando L

Узбекский транзит: что задумали в Ташкенте

Промышленная зона Ангрен скоро перестанет ассоциироваться только с добычей угля. Глава "Узавтосаноат" Угулбек Рузикулов официально подтвердил: переговоры с немцами вышли на финишную прямую. Это не просто сборка из готовых машинокомплектов. Это полноценная экспансия. На первом этапе машины начнут сходить с конвейеров в Ташкенте, а затем производство переедет на специализированный завод-гигант.

"Для Узбекистана это прыжок в высшую лигу. А для российского рынка — легальный способ получить кроссовер уровня премиум без политических истерик. Тарифы внутри СНГ позволяют держать цену вменяемой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Восемь тузов в рукаве немцев

Линейка из восьми моделей — это не шутки. Это попытка закрыть все дыры: от бюджетных седанов до жирных кроссоверов. Маркетологи из Вольфсбурга прекрасно понимают: пока в России успешно китайский автогигант доминирует, освободившиеся ниши нужно занимать быстро. Если узбекский VW Polo или Tiguan окажутся дешевле "китайцев", рынок перевернется за неделю.

Параметр Детализация проекта Срок запуска До конца 2026 года Количество моделей 8 различных модификаций География поставок СНГ, Центральная Азия, Кавказ Локализация Полный цикл в Ангренской зоне

Важно понимать, что узбекская сборка — это не "тостеры на колесах". Немцы маниакально следят за стандартами. Это будет тот же Volkswagen, только с легким привкусом плова и без европейской наценки за экологическую совесть. Главное, чтобы к моменту старта продаж наша таможня работала как часы.

"Основной вопрос будет в растаможке. Схемы через страны содружества отработаны. Если машины пойдут массово, потребитель выиграет, ведь это понятное железо, а не бракованный кроссовер с кучей проблем", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Логистика против санкций

Экспортный потенциал Узбекистана растет как на дрожжах. Пока старая Европа душит себя запретами, Ташкент становится крупнейшим хабом. Поставки в Россию через такие каналы — кость в горле западных политиков, но бизнес всегда найдет лазейку. Это не просто продажа железных коробок, это вопрос выживания бренда в регионе.

"Технически такие машины будут чистыми. Никаких проблем с электроникой или блокировками ECU быть не должно, так как регион использования — СНГ. Это вам не европейские 'серые' прошивки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о Volkswagen из СНГ

Когда первые машины появятся в России?

Запуск производства намечен на конец 2026 года. С учетом логистики, массовый заезд "узбекских" немцев в автосалоны РФ ожидается к началу 2027 года.

Будет ли на эти авто действовать заводская гарантия?

Официальной гарантии от Volkswagen AG в России не будет. Однако дилеры, работающие по параллельному импорту, предложат собственные страховые продукты, заменяющие гарантийные обязательства.

Какие модели будут выпускать?

Список пока держится в секрете, но эксперты ставят на Polo sedan, Jetta, Tiguan и, возможно, коммерческий Caddy, который крайне востребован в логистике.

Будут ли цены ниже, чем на китайские авто?

За счет отсутствия ввозных пошлин внутри зоны СНГ цена может оказаться на 15-20% ниже текущих предложений "серого" импорта, что сделает их конкурентами Chery и Geely.

