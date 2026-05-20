Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архитектура тьмы: ученые раскрыли тайное присутствие суперхищника в водах Австралии
Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев
Кэшбэк по-страховому: эксперты рассказали о новых правах автовладельцев при отказе от ОСАГО
Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно
Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса
Солнце превращает автомобиль в печь — без этих двух вещей пластик треснет, а лак выгорит за сезон
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца

Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России

Авто

Первый вице-премьер Денис Мантуров официально подтвердил то, что мы все чувствовали кожей: Lada — это не просто машина, это государственная оборонительная линия. По словам чиновника, ключевое условие работы в России — отсутствие прямой конкуренции китайских брендов с АвтоВАЗом. Это признание капитуляции перед эффективностью восточных инженеров. Тольяттинский гигант, словно старый боксер в тяжелом весе, больше не может держать удар на открытом ринге и требует, чтобы соперникам перед боем связывали руки.

лада искра
Фото: lada.ru is licensed under Free More Info
лада искра

Прожарка через утильсбор и кулуары

Государство зажато в тиски. С одной стороны — опцион Renault, который висит дамокловым мечом до весны 2028 года, не давая продать завод новым партнерам. С другой — конкурентоспособность АвтоВАЗа, которая стремится к нулю без административных инъекций. В ход пошла тяжелая артиллерия: правило "160 лошадей" и выравнивание таможни. Но потребитель оказался хитрее — вместо того чтобы бежать за Вестой, люди ринулись в салоны, пока там еще стоят машины с нормальной эргономикой.

"Это попытка остановить цунами с помощью садового забора. Если машина по характеристикам уступает конкурентам, покупатель будет искать лазейки, пока их не заколотят досками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Теперь в ход идут "кулуарные рекомендации". Рынок начинают зачищать пылесосом. Доступные Chery Tenet T4 и Omoda S5 уже пакуют чемоданы. Проект сборки Baic U5 Plus в Калининграде встал, как вкопанный. Государство планомерно уничтожает сегмент "автомобиль до 3 миллионов", превращая его в выжженную землю, где будет цвести только тольяттинская флора. Стоимость владения автомобилем при такой политике скоро станет сопоставима с содержанием небольшого авиапарка.

Призрак Азимута: почему "китайцы" должны уйти

Главная причина нынешней агрессии — проект "Азимут". Это новая ставка Тольятти, которая по определению будет дороже Весты. Чтобы "Азимут" не выглядел на фоне китайских кроссоверов как кассетный магнитофон рядом с iPhone, конкурентов нужно либо задушить налогами, либо выгнать из страны. Правительство работает как заградотряд: шагу назад от продукции АвтоВАЗа не будет.

Метод защиты рынка Реальное последствие
Повышение утильсбора Тотальное подорожание всех иномарок на 20-40%
Отмена льгот для Белоруссии (Belgee) Устранение последнего ценового конкурента Весты

Но есть и хорошие новости — пока еще можно найти машины с человеческим лицом. Например, в Петербурге запустили сборку кроссовера Esteo MX, который целится в премиум по цене "хорошего китайца". Но надолго ли хватит этой вольницы? История показывает, что любой успех иномарки на нашей почве вызывает у чиновников зуд в руках, тянущихся к печати "запретить".

"Технически многие китайские модели уже не уступают заевшимся брендам. Тот же рейтинг безопасности китайских авто подтверждает: они бьются реже. Видимо, это и пугает наших стратегов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гараж министра: от Porsche до Tesla

Пока народ приучают к мысли о безальтернативности Лады, полезно заглянуть в прошлое деклараций Дениса Валентиновича. Это был путь настоящего ценителя скорости и комфорта. В 2012-м — россыпь Porsche и Bentley. Позже коллекция разбавилась патриотизмом: появились Москвич-412, ГАЗ-21 и "копейка". Но в 2020 году вместо британского Range Rover в гараж заехала Tesla Model X. Видимо, электрокары — это тоже часть нашей новой реальности, если у тебя есть лишние 740 миллионов дохода в год.

Кстати, об электрокарах: опытные водители знают, что электричка без инфраструктуры - это чемодан без ручки. Но когда за день зарабатываешь на две Весты, такие мелочи не пугают. Главный вопрос в другом: если Haval закроет производство Jolion из-за давления на рынке, на чем будут ездить те, кто не дотянулся до лимузина Aurus?

"Люди продолжают верить в импорт. Даже параллельный импорт Skoda показывает рекорды, потому что потребитель голосует рублем за качество, а не за лозунги", — пояснила в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о будущем авторынка

Исчезнут ли дешевые китайские машины совсем?

Они перейдут в разряд дорогих. Кулуарные механизмы и налоги вытесняют бюджетные модели (до 2 млн руб.) из России, чтобы они не мешали продажам Lada Vesta и будущего Азимута.

Стоит ли сейчас покупать Haval или Chery?

Если вам нужен комфорт сегодня — да. Но учитывайте риски ухода брендов или прекращения локальной сборки, что может осложнить поиск запчастей в будущем.

Будет ли Lada Azimut стоить дороже 3 миллионов?

Судя по заявлениям о защите премиального сегмента, цена будет максимально приближена к этой отметке, чтобы конкурировать с остатками китайского импорта.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Садоводство, цветоводство
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Последние материалы
Как удалить липкий след от этикетки: способ, который работает на любых поверхностях
Добавит красивый объем с боковых сторон: простое упражнение сделает ягодицы округлыми
Спрос на них вырос сразу на 38%: какие китайские авто чаще всего находят с чистой историей
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Мифы и правда об яичных желтках: кому и почему стоит ограничить их потребление
Больше не вернетесь к обычной окрошке: добавьте этот овощ — вкус в 10 раз лучше
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Рубль там чувствует себя королем: 3 страны, где можно шиковать за копейки
Защита от солнца в вашей тарелке: можно ли заменить SPF-крем виноградной диетой
Хватит терпеть боль: 5 простых упражнений для тех, кто проводит за компьютером
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.