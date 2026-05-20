Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России

Первый вице-премьер Денис Мантуров официально подтвердил то, что мы все чувствовали кожей: Lada — это не просто машина, это государственная оборонительная линия. По словам чиновника, ключевое условие работы в России — отсутствие прямой конкуренции китайских брендов с АвтоВАЗом. Это признание капитуляции перед эффективностью восточных инженеров. Тольяттинский гигант, словно старый боксер в тяжелом весе, больше не может держать удар на открытом ринге и требует, чтобы соперникам перед боем связывали руки.

лада искра

Прожарка через утильсбор и кулуары

Государство зажато в тиски. С одной стороны — опцион Renault, который висит дамокловым мечом до весны 2028 года, не давая продать завод новым партнерам. С другой — конкурентоспособность АвтоВАЗа, которая стремится к нулю без административных инъекций. В ход пошла тяжелая артиллерия: правило "160 лошадей" и выравнивание таможни. Но потребитель оказался хитрее — вместо того чтобы бежать за Вестой, люди ринулись в салоны, пока там еще стоят машины с нормальной эргономикой.

"Это попытка остановить цунами с помощью садового забора. Если машина по характеристикам уступает конкурентам, покупатель будет искать лазейки, пока их не заколотят досками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Теперь в ход идут "кулуарные рекомендации". Рынок начинают зачищать пылесосом. Доступные Chery Tenet T4 и Omoda S5 уже пакуют чемоданы. Проект сборки Baic U5 Plus в Калининграде встал, как вкопанный. Государство планомерно уничтожает сегмент "автомобиль до 3 миллионов", превращая его в выжженную землю, где будет цвести только тольяттинская флора. Стоимость владения автомобилем при такой политике скоро станет сопоставима с содержанием небольшого авиапарка.

Призрак Азимута: почему "китайцы" должны уйти

Главная причина нынешней агрессии — проект "Азимут". Это новая ставка Тольятти, которая по определению будет дороже Весты. Чтобы "Азимут" не выглядел на фоне китайских кроссоверов как кассетный магнитофон рядом с iPhone, конкурентов нужно либо задушить налогами, либо выгнать из страны. Правительство работает как заградотряд: шагу назад от продукции АвтоВАЗа не будет.

Метод защиты рынка Реальное последствие Повышение утильсбора Тотальное подорожание всех иномарок на 20-40% Отмена льгот для Белоруссии (Belgee) Устранение последнего ценового конкурента Весты

Но есть и хорошие новости — пока еще можно найти машины с человеческим лицом. Например, в Петербурге запустили сборку кроссовера Esteo MX, который целится в премиум по цене "хорошего китайца". Но надолго ли хватит этой вольницы? История показывает, что любой успех иномарки на нашей почве вызывает у чиновников зуд в руках, тянущихся к печати "запретить".

"Технически многие китайские модели уже не уступают заевшимся брендам. Тот же рейтинг безопасности китайских авто подтверждает: они бьются реже. Видимо, это и пугает наших стратегов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гараж министра: от Porsche до Tesla

Пока народ приучают к мысли о безальтернативности Лады, полезно заглянуть в прошлое деклараций Дениса Валентиновича. Это был путь настоящего ценителя скорости и комфорта. В 2012-м — россыпь Porsche и Bentley. Позже коллекция разбавилась патриотизмом: появились Москвич-412, ГАЗ-21 и "копейка". Но в 2020 году вместо британского Range Rover в гараж заехала Tesla Model X. Видимо, электрокары — это тоже часть нашей новой реальности, если у тебя есть лишние 740 миллионов дохода в год.

Кстати, об электрокарах: опытные водители знают, что электричка без инфраструктуры - это чемодан без ручки. Но когда за день зарабатываешь на две Весты, такие мелочи не пугают. Главный вопрос в другом: если Haval закроет производство Jolion из-за давления на рынке, на чем будут ездить те, кто не дотянулся до лимузина Aurus?

"Люди продолжают верить в импорт. Даже параллельный импорт Skoda показывает рекорды, потому что потребитель голосует рублем за качество, а не за лозунги", — пояснила в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о будущем авторынка

Исчезнут ли дешевые китайские машины совсем?

Они перейдут в разряд дорогих. Кулуарные механизмы и налоги вытесняют бюджетные модели (до 2 млн руб.) из России, чтобы они не мешали продажам Lada Vesta и будущего Азимута.

Стоит ли сейчас покупать Haval или Chery?

Если вам нужен комфорт сегодня — да. Но учитывайте риски ухода брендов или прекращения локальной сборки, что может осложнить поиск запчастей в будущем.

Будет ли Lada Azimut стоить дороже 3 миллионов?

Судя по заявлениям о защите премиального сегмента, цена будет максимально приближена к этой отметке, чтобы конкурировать с остатками китайского импорта.

