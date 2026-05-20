Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца

Забудьте про скромность и китайские иероглифы на пол-лица. В Шушарах, там, где раньше собирали кондовые американские внедорожники, теперь прописался Esteo MX. Это не просто новинка, это техническая инъекция в премиальный сегмент, попытка доказать, что лоск может иметь российскую прописку. Базис понятен — это переосмысленный Exeed TXL, но завернутый в обертку, которая заставляет соседей по потоку нервно вглядываться в шильдик.

Анатомия клона: чем MX отличается от TXL

Смотришь в профиль — дежавю. Ребра жесткости на дверях Esteo MX выдают родство с Exeed TXL с потрохами. Но стоит зайти спереди, и магия "косплея" рассеивается. Дизайнеры прикрутили сюда двухъярусную оптику, которая смотрит на мир агрессивнее, чем коллектор на должника. Корма стала чище, проще и как-то взрослее. Это уже не елочная гирлянда, а строгий костюм с монофонарем во всю ширину кузова.

"Важно понимать, что увеличение дорожного просвета до 210 мм — это критический апгрейд для наших дорог. Это позволяет не только штурмовать бордюры, но и спокойнее чувствовать себя при оценке ущерба, так как снижается риск повреждения бамперов и пыльников об ледяную колею", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт-оценщик Александр Громов.

Размеры изменились на считанные миллиметры, но характер — на километры. Машина стала выше, задрав нос над асфальтом на внушительные 210 мм. Это уже не просто кроссовер для парковки у ТЦ, а заявка на выживание в условиях, когда дорожные службы еще не проснулись после снегопада.

Характеристика Esteo MX Длина 4775 мм Клиренс 210 мм Мощность 197 л. с. Тип КПП 8-АКПП

Железо без компромиссов: турбо и классика

Под капотом — никакой хипстерской чепухи. Здесь живет старый добрый двухлитровый турбомотор, который выдает 197 лошадей и 375 Нм момента. Главное преимущество — восемь ступеней классического "автомата". Никаких нервных роботов, дергающихся в пробках, только плавная работа гидротрансформатора. Это именно тот тандем, который ценится в надежных китайских машинах, не разваливающихся за пару сезонов.

"Связка двухлитрового мотора и восьмиступенчатой АКПП — это золотой стандарт. Здесь нет проблем с перегревом дисков сцепления, а запас прочности позволяет эксплуатировать авто в жестком режиме, если соблюдать правильные обороты двигателя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Диджитал-кокон: три экрана и семь кнопок

Интерьер Esteo MX — это триумф минимализма над здравым смыслом или будущее в чистом виде. Перед водителем и пассажиром распластались три монитора. Огромный центральный планшет на 15,6 дюйма заменяет все. Физических кнопок осталось всего семь. Они управляют "аварийкой" и климатом, остальное — через касания и голос. Кожа наппа, 21 динамик системы BOYA Sound — салон упакован как бизнес-джет. Даже про охлаждение салона в жару можно не беспокоиться: климат-контроль регулируется дистанционно через смартфон.

Русский пакет: от омывателя до ИИ

Маркетологи Esteo явно читали гневные комментарии на форумах. Кроссовер получил все, о чем мечтает житель Химок или Новосибирска в феврале. Обогревается всё: от руля и лобового стекла до форсунок омывателя. Есть даже заводская омывайка задней камеры — мелочь, которая бережет ваши нервы и куртку в слякоть. А для тех, кто боится электроники, напомним: навигатор может выдавать ложные уведомления о камерах, но системы ADAS здесь работают в реальном времени, контролируя обстановку на 360 градусов.

"Наличие 20 ассистентов безопасности — это не игрушки, а реальный инструмент снижения аварийности. Но помните, что ни один искусственный интеллект не отменяет физику", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по дорожной безопасности Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о Esteo MX

Где будут производить этот автомобиль?

Сборка организована на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург) по методу полного цикла, включая сварку и окраску кузовов.

Какая коробка передач установлена в Esteo MX?

В кроссовере используется классический восьмиступенчатый гидротрансформаторный "автомат", а не робот или вариатор.

Будет ли у машины полный привод?

Да, модель Esteo MX предлагается исключительно с системой полного привода в сочетании с 2.0-литровым турбомотором.

Сколько стоит новинка?

Официальные цены еще не объявлены, но ориентиром служит Exeed TXL, который стоит в диапазоне от 3,88 до 4,34 млн рублей.

