Китайский автогигант, который казался неприступным, возможно, уйдёт из России

Российский авторынок лихорадит. Китайский гигант Chery, который еще вчера казался незыблемой крепостью, начал подавать сигналы к отступлению. Эксперты заговорили о возможном исходе бренда из России уже в 2026 году. Это не политический демарш, а чистая математика. Концерн раздул свою экосистему до размеров зоопарка, где "хищники" внутри одной семьи начали пожирать друг друга.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 7 Pro Max

Внутренняя грызня: почему бренду стало тесно

Стратегия "захватить всё" обернулась против создателей. Chery вывела в Россию столько лиц, что покупатель начал путаться в именах. Когда в одном шоуруме стоят машины, различающиеся только формой фар и шильдиком, маржинальность летит в пропасть. Автоэксперт Олег Мосеев уверен: процесс оптимизации неизбежен. Старые игроки вроде Chery и премиального Exeed могут уступить место более дерзким и молодым проектам, либо вовсе исчезнуть, оставив после себя лишь горькое послевкусие несбывшихся надежд.

"Китайские концерны часто используют тактику ковровых бомбардировок: заваливают рынок брендами, чтобы посмотреть, кто выживет. Сейчас наступает стадия естественного отбора. Если модель не приносит прибыли или дублирует соседа по концерну, её прирежут без тени сомнения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Парадокс в том, что лояльность к "китайцам" растет. В 2025 году уже 42% россиян готовы пересесть на машины из КНР против 28% годом ранее. Люди больше не боятся иероглифов, они боятся неопределенности. Когда бренд выглядит как временная декорация, рука не тянется к кошельку. Вместо этого водители начинают жадно смотреть в сторону тех, кто вложился в бетон и сталь на нашей земле, или ищут обходные пути, чтобы приобрести привычные европейские марки через альтернативные каналы.

Признаки отступления и рыночная логика

Затоваривание складов — первый вестник беды. Когда дилеры начинают снижать цены ради живых денег, это значит, что система захлебнулась. Chery локализована слабо. У них нет глубокого производства, как у Haval в Туле. Это делает их уязвимыми перед любым чихом таможни или колебанием курса личного рубля. В таких условиях проще свернуть знамена и уйти в тень, оставив один-два флагманских суббренда для поддержания имиджа.

Параметр Ситуация Chery в РФ Количество суббрендов Более 10 (избыточная конкуренция) Уровень локализации Низкий (риск логистических провалов) Прогноз на 2026 год Сокращение присутствия или полный уход

"Главная опасность при уходе бренда — не исчезновение машин, а дефицит специфического софта и электронных блоков. Механику починят в любом гараже, а вот оживить "кирпич" без доступа к серверам производителя — задача невыполнимая", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Выбор покупателя: надежность против дизайна

Российский водитель консервативен. Ему нужен автомобиль, который не превратится в памятник во дворе через пять лет. Если вы сейчас стоите на пороге автосалона, смотрите не на мониторы в салоне, а на сервисную зону. Важно понимать, насколько глубоко корни бренда ушли в нашу почву. Те, кто предлагают надежные и проверенные модели с понятной историей обслуживания, всегда будут в выигрыше перед яркими однодневками.

"Даже если Chery уйдет, закон о защите прав потребителей никто не отменял. Обязательства по гарантии ложатся на импортера или дилера. Однако сроки поставки запчастей могут растянуться на месяцы, что превращает владение машиной в лотерею", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Эпоха "золотой лихорадки" для китайских марок заканчивается. Рынок насытился. Наступает эра прагматизма, где выживут только те, кто сможет обеспечить сервис, запчасти и внятную остаточную стоимость. Chery рискует стать первой крупной жертвой собственной жадности, оставив поле боя тем, кто не разбрасывался именами, а строил заводы.

Ответы на популярные вопросы о будущем Chery

Правда ли, что Chery уйдет из России в 2026 году?

Официальных заявлений нет, но эксперты прогнозируют серьезную оптимизацию и возможный вывод части брендов из-за перенасыщения рынка и дублирования моделей.

Что делать владельцам автомобилей Exeed и Omoda в случае ухода бренда?

Гарантийные обязательства сохраняются за импортером. Основная проблема может возникнуть с поиском кузовных деталей и сложной электроники через 3-5 лет.

Станет ли обслуживание машин Chery дороже?

При сокращении официального присутствия цена на оригинальные запчасти неизбежно вырастет из-за усложнения логистики и отсутствия конкуренции среди дилеров.

Какие китайские марки сейчас считаются наиболее стабильными?

Наибольшую устойчивость демонстрируют Haval (благодаря заводу в РФ) и Geely (из-за тесных связей с белорусским производством и европейских технологий).

