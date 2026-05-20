Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша страховка — донор для жуликов: как фиктивные ДТП загоняют цены на КАСКО в небеса
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
АвтоВАЗу мало запретов на иномарки: не выполнив эти условия, LADA не станет мечтой водителей
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома

Китайский автогигант, который казался неприступным, возможно, уйдёт из России

Авто

Российский авторынок лихорадит. Китайский гигант Chery, который еще вчера казался незыблемой крепостью, начал подавать сигналы к отступлению. Эксперты заговорили о возможном исходе бренда из России уже в 2026 году. Это не политический демарш, а чистая математика. Концерн раздул свою экосистему до размеров зоопарка, где "хищники" внутри одной семьи начали пожирать друг друга.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Внутренняя грызня: почему бренду стало тесно

Стратегия "захватить всё" обернулась против создателей. Chery вывела в Россию столько лиц, что покупатель начал путаться в именах. Когда в одном шоуруме стоят машины, различающиеся только формой фар и шильдиком, маржинальность летит в пропасть. Автоэксперт Олег Мосеев уверен: процесс оптимизации неизбежен. Старые игроки вроде Chery и премиального Exeed могут уступить место более дерзким и молодым проектам, либо вовсе исчезнуть, оставив после себя лишь горькое послевкусие несбывшихся надежд.

"Китайские концерны часто используют тактику ковровых бомбардировок: заваливают рынок брендами, чтобы посмотреть, кто выживет. Сейчас наступает стадия естественного отбора. Если модель не приносит прибыли или дублирует соседа по концерну, её прирежут без тени сомнения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Парадокс в том, что лояльность к "китайцам" растет. В 2025 году уже 42% россиян готовы пересесть на машины из КНР против 28% годом ранее. Люди больше не боятся иероглифов, они боятся неопределенности. Когда бренд выглядит как временная декорация, рука не тянется к кошельку. Вместо этого водители начинают жадно смотреть в сторону тех, кто вложился в бетон и сталь на нашей земле, или ищут обходные пути, чтобы приобрести привычные европейские марки через альтернативные каналы.

Признаки отступления и рыночная логика

Затоваривание складов — первый вестник беды. Когда дилеры начинают снижать цены ради живых денег, это значит, что система захлебнулась. Chery локализована слабо. У них нет глубокого производства, как у Haval в Туле. Это делает их уязвимыми перед любым чихом таможни или колебанием курса личного рубля. В таких условиях проще свернуть знамена и уйти в тень, оставив один-два флагманских суббренда для поддержания имиджа.

Параметр Ситуация Chery в РФ
Количество суббрендов Более 10 (избыточная конкуренция)
Уровень локализации Низкий (риск логистических провалов)
Прогноз на 2026 год Сокращение присутствия или полный уход

"Главная опасность при уходе бренда — не исчезновение машин, а дефицит специфического софта и электронных блоков. Механику починят в любом гараже, а вот оживить "кирпич" без доступа к серверам производителя — задача невыполнимая", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Выбор покупателя: надежность против дизайна

Российский водитель консервативен. Ему нужен автомобиль, который не превратится в памятник во дворе через пять лет. Если вы сейчас стоите на пороге автосалона, смотрите не на мониторы в салоне, а на сервисную зону. Важно понимать, насколько глубоко корни бренда ушли в нашу почву. Те, кто предлагают надежные и проверенные модели с понятной историей обслуживания, всегда будут в выигрыше перед яркими однодневками.

"Даже если Chery уйдет, закон о защите прав потребителей никто не отменял. Обязательства по гарантии ложатся на импортера или дилера. Однако сроки поставки запчастей могут растянуться на месяцы, что превращает владение машиной в лотерею", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Эпоха "золотой лихорадки" для китайских марок заканчивается. Рынок насытился. Наступает эра прагматизма, где выживут только те, кто сможет обеспечить сервис, запчасти и внятную остаточную стоимость. Chery рискует стать первой крупной жертвой собственной жадности, оставив поле боя тем, кто не разбрасывался именами, а строил заводы.

Ответы на популярные вопросы о будущем Chery

Правда ли, что Chery уйдет из России в 2026 году?

Официальных заявлений нет, но эксперты прогнозируют серьезную оптимизацию и возможный вывод части брендов из-за перенасыщения рынка и дублирования моделей.

Что делать владельцам автомобилей Exeed и Omoda в случае ухода бренда?

Гарантийные обязательства сохраняются за импортером. Основная проблема может возникнуть с поиском кузовных деталей и сложной электроники через 3-5 лет.

Станет ли обслуживание машин Chery дороже?

При сокращении официального присутствия цена на оригинальные запчасти неизбежно вырастет из-за усложнения логистики и отсутствия конкуренции среди дилеров.

Какие китайские марки сейчас считаются наиболее стабильными?

Наибольшую устойчивость демонстрируют Haval (благодаря заводу в РФ) и Geely (из-за тесных связей с белорусским производством и европейских технологий).

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Мир. Новости мира
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Микрочастицы убивают мозг: почему даже прозрачный воздух Канады скрывает угрозу для нейронов
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Вошли в топ лучших для дальних путешествий: эти недорогие авто получили максимально уютный интерьер
Магия на дачной кухне: как приготовить полезный одуванчиковый мед с лимонной ноткой
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
АвтоВАЗу мало запретов на иномарки: не выполнив эти условия, LADA не станет мечтой водителей
Ужас в желудке: врачи извлекли сотни монет и металлические петли
Деньги в банке теряют доходность: 3 способа защитить накопления в 2026 году
Больше не дополнение, а центр внимания: как массивные аксессуары изменят ваш гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.