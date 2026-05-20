Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей

Покупка нового китайского кроссовера Chery превратилась для жителя Оренбурга в бесконечный сериал из поломок, судов и технических экспертиз. Вместо запаха новой кожи в салоне — аромат юридических баталий. Дзержинский районный суд Оренбурга вынес вердикт: дилер обязан вернуть владельцу более 6 миллионов рублей. Это почти три цены за машину, которая вместо бодрых поездок предпочла гнить и стучать деталями в сервисе.

Брак на колесах: когда машина рассыпается в руках

Автомобиль Chery Tiggo 4 был куплен в кредит в 2023 году. Но эйфория от покупки улетучилась быстрее, чем бензин в баке. Машина начала капризничать почти сразу: рулевая рейка застучала, коробка передач стала жить своей жизнью, а на кузове проступила "рыжая болезнь" — пятна коррозии и отслоение лака. Это не просто мелкая неприятность, а системный отказ механизмов, который делает эксплуатацию опасной. Продавец долго сопротивлялся, требуя экспертиз, надеясь, вероятно, что владелец просто "плохо водил".

"Судебная экспертиза — это финал для недобросовестного дилера. Если эксперт подтвердил производственный характер брака и нарушение сроков ремонта, закон встает на сторону потребителя беспощадно. В данном случае совокупность дефектов, от механики до ЛКП, не оставила ответчику шансов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Когда машина превращается в обузу, многие задумываются о том, сколько на самом деле стоит содержание проблемного транспорта. В случае оренбуржца к расходам на бензин добавились бесконечные визиты к мастерам, которые так и не смогли привести "китайца" в чувство. Порой диагностика напоминает гадание: некоторые пытаются лечить трансмиссию народными методами, хотя промывка систем автохимией часто только добивает современные агрегаты.

Судебный счет: математика справедливого возмездия

Итоговая сумма в 6 миллионов рублей сложилась из множества факторов. Суд не просто вернул деньги за "железо", но и компенсировал все сопутствующие потери. Помимо стоимости самой машины (2,1 млн руб.), истец получил разницу в цене, ведь за год автомобили подорожали. Сверху наслоились неустойка в размере 1,8 млн рублей и штраф за отказ дилера решать вопрос миром. Это суровое напоминание маркетологам: игнорирование клиента обходится дороже, чем качественный сервис.

"Взыскание процентов по кредиту и стоимости страховки КАСКО — абсолютно законная практика при расторжении договора. Дилер обязан привести финансовое состояние покупателя к той точке, в которой он был до совершения неудачной сделки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Часто владельцы боятся идти в суд, думая, что это бесконечный процесс. Однако наличие документально подтвержденных поломок — это козырь, который невозможно побить. Чтобы иметь доказательную базу, важно фиксировать все визиты в сервис. Некоторые даже используют записи видеорегистратора для юридических аргументов, если дефекты проявляются во время движения в виде странного поведения машины на дороге.

Виды дефектов и их последствия

Список неисправностей в данном деле выглядит как история болезни безнадежного пациента. Отказ критических узлов, таких как рулевое управление и КПП, выводит автомобиль из разряда транспортных средств в категорию опасного металлолома. Если к этому добавляется коррозия кузова на годовалой машине, вопрос о качестве металла и окраски становится риторическим.

Неисправность Последствия для владельца Стук рулевой рейки Потеря контроля над маневренностью, риск ДТП Проблемы с КПП Непредсказуемое ускорение или полная остановка на ходу Коррозия и отслоение ЛКП Критическая потеря ликвидности и разрушение кузова

"Когда в новой машине обнаруживаются системные дефекты, это часто говорит о нарушении технологической цепочки на заводе. Покупатель не обязан оплачивать ошибки контроля качества производителя из своего кармана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Многие списывают проблемы на то, что современные "гаджеты на колесах" переусложнены. Но база остается прежней: тормоза должны тормозить, а руль — поворачивать. Просроченная замена тормозной жидкости еще может быть виной владельца, но гниющий кузов — это чистый грех завода. Пока одни бренды штурмуют рынок качеством, другие, возможно, станут героями новых судебных хроник.

Ответы на популярные вопросы о возврате авто

Можно ли вернуть машину, если она куплена в кредит?

Да, кредит не является препятствием для расторжения договора. По решению суда дилер обязан выплатить не только стоимость авто, но и компенсировать уплаченные банку проценты.

Что считается существенным недостатком?

Это дефект, который невозможно устранить без несоразмерных затрат или времени, либо который проявляется вновь после ремонта.

Обязательно ли проводить независимую экспертизу?

В случае спора с дилером — обязательно. Суд назначает свою автотехническую экспертизу, результаты которой становятся решающими в деле.

Какие расходы, кроме стоимости авто, можно взыскать?

Разницу с текущей рыночной ценой аналогичного авто, неустойку (1% за каждый день просрочки), штраф (50% от суммы требований), компенсацию морального вреда и убытки (КАСКО, страховки, допы).

