Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей

Покупка нового китайского кроссовера Chery превратилась для жителя Оренбурга в бесконечный сериал из поломок, судов и технических экспертиз. Вместо запаха новой кожи в салоне — аромат юридических баталий. Дзержинский районный суд Оренбурга вынес вердикт: дилер обязан вернуть владельцу более 6 миллионов рублей. Это почти три цены за машину, которая вместо бодрых поездок предпочла гнить и стучать деталями в сервисе.
Автомобиль Chery Tiggo 4 был куплен в кредит в 2023 году. Но эйфория от покупки улетучилась быстрее, чем бензин в баке. Машина начала капризничать почти сразу: рулевая рейка застучала, коробка передач стала жить своей жизнью, а на кузове проступила "рыжая болезнь" — пятна коррозии и отслоение лака. Это не просто мелкая неприятность, а системный отказ механизмов, который делает эксплуатацию опасной. Продавец долго сопротивлялся, требуя экспертиз, надеясь, вероятно, что владелец просто "плохо водил".
"Судебная экспертиза — это финал для недобросовестного дилера. Если эксперт подтвердил производственный характер брака и нарушение сроков ремонта, закон встает на сторону потребителя беспощадно. В данном случае совокупность дефектов, от механики до ЛКП, не оставила ответчику шансов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Когда машина превращается в обузу, многие задумываются о том, сколько на самом деле стоит содержание проблемного транспорта. В случае оренбуржца к расходам на бензин добавились бесконечные визиты к мастерам, которые так и не смогли привести "китайца" в чувство. Порой диагностика напоминает гадание: некоторые пытаются лечить трансмиссию народными методами, хотя промывка систем автохимией часто только добивает современные агрегаты.
Итоговая сумма в 6 миллионов рублей сложилась из множества факторов. Суд не просто вернул деньги за "железо", но и компенсировал все сопутствующие потери. Помимо стоимости самой машины (2,1 млн руб.), истец получил разницу в цене, ведь за год автомобили подорожали. Сверху наслоились неустойка в размере 1,8 млн рублей и штраф за отказ дилера решать вопрос миром. Это суровое напоминание маркетологам: игнорирование клиента обходится дороже, чем качественный сервис.
"Взыскание процентов по кредиту и стоимости страховки КАСКО — абсолютно законная практика при расторжении договора. Дилер обязан привести финансовое состояние покупателя к той точке, в которой он был до совершения неудачной сделки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Часто владельцы боятся идти в суд, думая, что это бесконечный процесс. Однако наличие документально подтвержденных поломок — это козырь, который невозможно побить. Чтобы иметь доказательную базу, важно фиксировать все визиты в сервис. Некоторые даже используют записи видеорегистратора для юридических аргументов, если дефекты проявляются во время движения в виде странного поведения машины на дороге.
Список неисправностей в данном деле выглядит как история болезни безнадежного пациента. Отказ критических узлов, таких как рулевое управление и КПП, выводит автомобиль из разряда транспортных средств в категорию опасного металлолома. Если к этому добавляется коррозия кузова на годовалой машине, вопрос о качестве металла и окраски становится риторическим.
|Неисправность
|Последствия для владельца
|Стук рулевой рейки
|Потеря контроля над маневренностью, риск ДТП
|Проблемы с КПП
|Непредсказуемое ускорение или полная остановка на ходу
|Коррозия и отслоение ЛКП
|Критическая потеря ликвидности и разрушение кузова
"Когда в новой машине обнаруживаются системные дефекты, это часто говорит о нарушении технологической цепочки на заводе. Покупатель не обязан оплачивать ошибки контроля качества производителя из своего кармана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.
Многие списывают проблемы на то, что современные "гаджеты на колесах" переусложнены. Но база остается прежней: тормоза должны тормозить, а руль — поворачивать. Просроченная замена тормозной жидкости еще может быть виной владельца, но гниющий кузов — это чистый грех завода. Пока одни бренды штурмуют рынок качеством, другие, возможно, станут героями новых судебных хроник.
Да, кредит не является препятствием для расторжения договора. По решению суда дилер обязан выплатить не только стоимость авто, но и компенсировать уплаченные банку проценты.
Это дефект, который невозможно устранить без несоразмерных затрат или времени, либо который проявляется вновь после ремонта.
В случае спора с дилером — обязательно. Суд назначает свою автотехническую экспертизу, результаты которой становятся решающими в деле.
Разницу с текущей рыночной ценой аналогичного авто, неустойку (1% за каждый день просрочки), штраф (50% от суммы требований), компенсацию морального вреда и убытки (КАСКО, страховки, допы).
