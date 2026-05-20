АвтоВАЗу мало запретов на иномарки: не выполнив эти условия, LADA не станет мечтой водителей

Для того чтобы отечественный автопром занял доминирующее положение, недостаточно одних лишь административных мер, поскольку успех на рынке определяется доверием потребителя. Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие факторы на самом деле влияют на конкурентоспособность продукции.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Денис Мантуров допускает сценарий, при котором у АвтоВАЗа не должно остаться конкурентов, в том числе среди иностранных брендов, что является одним из условий развития отрасли. Сегодня отрасль активно проводит масштабную модернизацию производства, пытаясь преодолеть технологический разрыв.

Однако Ладушкин указывает, что искусственное ограничение выбора может столкнуться с рыночной реальностью, где покупатели найдут альтернативы в сегменте автомобилей с пробегом.

По мнению эксперта, для достижения лидерства предприятию необходимо трансформировать все этапы взаимодействия с клиентом. В текущих условиях завод все еще сталкивается с последствиями имиджа, сформировавшегося десятилетия назад, когда бюджетные модели требовали постоянного ремонта.

"Чтобы у АвтоВАЗа не было конкурентов, ему необходимо довести качество своих автомобилей до уровня, который был бы интересен покупателю. Машины должны быть качественными, с приемлемой ценой и достойным престижем марки, чтобы люди не боялись их покупать. На сегодняшний день АвтоВАЗ не дотягивает ни по одному из этих пунктов — качество автомобилей по-прежнему хромает", — отметил Ладушкин.

Специалист подчеркнул, что ограничения на импорт не являются панацеей, так как потребитель неизбежно обратится к вторичному рынку или восстановленным машинам. Сейчас производители стремятся выпускать технологичные кроссоверы в новых сегментах, однако доверие аудитории требует работы не только над "железом", но и над сервисным обслуживанием. В частности, водители опасаются трудностей с гарантией и низкого уровня сборки, что подтверждают и дискуссии вокруг рыночного успеха флагманских моделей компании.

"Нужно поработать над качеством, сервисным обслуживанием и имиджем бренда. Люди, которые покупают автомобили LADA, не должны бояться, что им откажут в гарантийном ремонте, и не должны расстраиваться из-за качества сборки и обслуживания. Только тогда эти машины будут выглядеть конкурентоспособно, и при правильном ценообразовании у них действительно не будет конкурентов", — добавил эксперт.

Стоит отметить, что компания предпринимает попытки изменить восприятие своих машин, в том числе через переход руководства на отечественные седаны представительского класса, что является попыткой внедрения новых стандартов корпоративного стиля.

Читайте также