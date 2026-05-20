JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов

В столице Узбекистана состоялось официальное открытие производственной площадки JAC Motors, ориентированной на выпуск широкой линейки коммерческого и пассажирского транспорта. Масштабный проект, реализованный совместно с городскими властями, направлен на укрепление позиций бренда в регионе СНГ.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий процесс на предприятии

Инвестиции и технологические этапы развития

Производственный комплекс JAC Motors Toshkent управляется совместным предприятием, где мажоритарная доля принадлежит китайской стороне, а оставшаяся часть — столичной инвестиционной компании. На начальном этапе в проект было вложено порядка 35 миллионов долларов, что позволило запустить сборку по технологии SKD. В настоящее время мощности позволяют выпускать до 10 тысяч единиц техники ежегодно, однако в среднесрочной перспективе объем инвестиций увеличится еще на 100 миллионов долларов. Это позволит перейти к полноцикловому производству со сваркой и окраской кузовов, увеличив тираж до 30 тысяч машин в год. Стоит отметить, что расширение локальных мощностей является общемировым трендом, в то время как некоторые китайские бренды уже демонстрируют впечатляющие показатели безопасности, обходя европейских конкурентов в рейтингах надежности.

Модельный ряд и рыночная дуэль

Основу производственной программы составляют девятиместный минивэн JAC M3 и вместительный микроавтобус Sunray. Помимо них, завод готовит к выпуску широкую гамму техники: от грузовых фургонов и пикапов до флагманских кроссоверов JS8. Особый интерес вызывает конкуренция JAC M3 с моделью Chevrolet Damas Move. Несмотря на более высокую стоимость, китайский минивэн предлагает покупателям увеличенное количество мест и более мощный двигатель объемом 1,8 литра. Вместе с тем, подобные рыночные изменения заставляют и российских производителей внедрять новшества; например, любимую Ниву недавно модернизировали, сделав её значительно комфортнее для повседневной эксплуатации. О востребованности JAC в сегменте коммерческого транспорта, сообщает 110 km.ru.

"Запуск крупноузловой сборки в Ташкенте существенно упрощает логистические цепочки и позволяет снизить итоговую стоимость автомобилей для конечного потребителя за счет налоговых преференций. В свою очередь, переход на полный цикл производства даст возможность глубокой локализации компонентов, что критически важно для стабильности поставок в условиях волатильности рынков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Смирнова Елена Павловна.

Отответы на популярные вопросы о заводе JAC в Ташкенте

Какие модели стали первыми на конвейере?

Первыми моделями, вставшими на конвейер, стали пассажирский минивэн JAC M3 на 9 мест и коммерческий микроавтобус JAC Sunray, рассчитанный на 16 пассажиров.

Какова планируемая мощность производства?

На первом этапе завод рассчитан на выпуск 10 тысяч автомобилей в год, но после перехода на технологию CKD мощность вырастет до 30 тысяч единиц.

Кто является владельцем нового предприятия?

Это совместное предприятие, где 51% акций владеет JAC Motors International, а 49% принадлежит компании, подконтрольной хокимияту Ташкента.

В чем преимущество JAC M3 перед конкурентами?

Модель M3 выигрывает у ближайших конкурентов по классу за счет более мощного 134-сильного мотора, просторного салона и соответствия современным экологическим стандартам Euro 5.

Читайте также

Появление нового игрока на рынке Узбекистана неизбежно приведет к пересмотру ценовой политики другими брендами. Развитие таких индустриальных хабов способствует не только насыщению внутреннего спроса, но и расширяет экспортный потенциал региона. Эксперты полагают, что усиление конкуренции в сегменте минивэнов и фургонов станет мощным стимулом для технологического обновления всего автопрома в Центральной Азии.