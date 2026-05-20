Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн

JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов

Авто

В столице Узбекистана состоялось официальное открытие производственной площадки JAC Motors, ориентированной на выпуск широкой линейки коммерческого и пассажирского транспорта. Масштабный проект, реализованный совместно с городскими властями, направлен на укрепление позиций бренда в регионе СНГ.

Рабочий процесс на предприятии
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий процесс на предприятии

Инвестиции и технологические этапы развития

Производственный комплекс JAC Motors Toshkent управляется совместным предприятием, где мажоритарная доля принадлежит китайской стороне, а оставшаяся часть — столичной инвестиционной компании. На начальном этапе в проект было вложено порядка 35 миллионов долларов, что позволило запустить сборку по технологии SKD. В настоящее время мощности позволяют выпускать до 10 тысяч единиц техники ежегодно, однако в среднесрочной перспективе объем инвестиций увеличится еще на 100 миллионов долларов. Это позволит перейти к полноцикловому производству со сваркой и окраской кузовов, увеличив тираж до 30 тысяч машин в год. Стоит отметить, что расширение локальных мощностей является общемировым трендом, в то время как некоторые китайские бренды уже демонстрируют впечатляющие показатели безопасности, обходя европейских конкурентов в рейтингах надежности.

Модельный ряд и рыночная дуэль

Основу производственной программы составляют девятиместный минивэн JAC M3 и вместительный микроавтобус Sunray. Помимо них, завод готовит к выпуску широкую гамму техники: от грузовых фургонов и пикапов до флагманских кроссоверов JS8. Особый интерес вызывает конкуренция JAC M3 с моделью Chevrolet Damas Move. Несмотря на более высокую стоимость, китайский минивэн предлагает покупателям увеличенное количество мест и более мощный двигатель объемом 1,8 литра. Вместе с тем, подобные рыночные изменения заставляют и российских производителей внедрять новшества; например, любимую Ниву недавно модернизировали, сделав её значительно комфортнее для повседневной эксплуатации. О востребованности JAC в сегменте коммерческого транспорта, сообщает 110 km.ru.

"Запуск крупноузловой сборки в Ташкенте существенно упрощает логистические цепочки и позволяет снизить итоговую стоимость автомобилей для конечного потребителя за счет налоговых преференций. В свою очередь, переход на полный цикл производства даст возможность глубокой локализации компонентов, что критически важно для стабильности поставок в условиях волатильности рынков", — объяснила в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Смирнова Елена Павловна.

Отответы на популярные вопросы о заводе JAC в Ташкенте

Какие модели стали первыми на конвейере?

Первыми моделями, вставшими на конвейер, стали пассажирский минивэн JAC M3 на 9 мест и коммерческий микроавтобус JAC Sunray, рассчитанный на 16 пассажиров.

Какова планируемая мощность производства?

На первом этапе завод рассчитан на выпуск 10 тысяч автомобилей в год, но после перехода на технологию CKD мощность вырастет до 30 тысяч единиц.

Кто является владельцем нового предприятия?

Это совместное предприятие, где 51% акций владеет JAC Motors International, а 49% принадлежит компании, подконтрольной хокимияту Ташкента.

В чем преимущество JAC M3 перед конкурентами?

Модель M3 выигрывает у ближайших конкурентов по классу за счет более мощного 134-сильного мотора, просторного салона и соответствия современным экологическим стандартам Euro 5.

Читайте также

Появление нового игрока на рынке Узбекистана неизбежно приведет к пересмотру ценовой политики другими брендами. Развитие таких индустриальных хабов способствует не только насыщению внутреннего спроса, но и расширяет экспортный потенциал региона. Эксперты полагают, что усиление конкуренции в сегменте минивэнов и фургонов станет мощным стимулом для технологического обновления всего автопрома в Центральной Азии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Обычная жидкость из кухонного шкафа убивает бактерии в туалете — достаточно 15 минут, и запаха нет
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Гексакоптер-убийца: Индия создала ракету для дронов
Неожиданный ингредиент для десерта родом из СССР: как пиво меняет вкус классического теста
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.