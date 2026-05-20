Любимую Ниву наконец-то сделали удобной — главный сюрприз АвтоВАЗ пока держат в тайне

Авто

АвтоВАЗ решил превратить ПМЭФ в витрину достижений народного хозяйства Тольятти. Вместо скучных докладов — парад железа. Гвоздь программы: легендарная Lada Niva Legend, которую наконец-то решили избавить от части её средневековых пыток. Пока эксперты спорят, какие скидки выбить у дилеров, завод выкатывает внедорожник с "значительными улучшениями эргономики". Видимо, кнопки теперь не придется искать с фонариком по всему салону.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нива для людей: что изменится в классике

Классическая "Нива" — это танк, который забыли демобилизовать. Она проедет там, где самый дешевый новый пикап в России застрянет еще на подъезде. Но внутри — спартанский дух эпохи застоя. На форуме обещают показать версию, где техническая начинка срастется с комфортом. Что именно подкрутили — интрига до 3 июня. Ставлю на новую шумоизоляцию и сиденья, которые не пытаются сломать ваш позвоночник при первой же кочке.

"Старая 'Нива' до сих пор держится в топе из-за феноменальной ремонтопригодности. Любое улучшение эргономики — это плюс к безопасности, ведь водитель меньше отвлекается от управления этим своенравным механизмом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Азимут надежды: новые кроссоверы и искры

Рядом с музейной ВАЗ-2101 "Копейкой" выставили Lada Azimut. Это кроссовер, который должен доказать: в Тольятти умеют не только в ретро. Производство стартует в третьем квартале. Маркетологи давят на патриотизм: новинка Lada Iskra делит имя с операцией по прорыву блокады. Красиво, громко, в духе времени. Пока одни боятся, что чистка топливной системы димексидом убьет современный мотор, АвтоВАЗ строит целую гоночную серию во главе с Vesta TCR.

Модель Статус на ПМЭФ-2026
Lada Niva Legend Обновленная версия (технический апгрейд)
Lada Azimut Предсерийный показ перед запуском в III квартале
Lada Iskra Демонстрация на стенде Санкт-Петербурга
SKM М7 Коммерческая новинка за 2,86 млн руб.

Для тех, кому нужно не "шашечки", а возить, АвтоВАЗ подготовил SKM М7. Это грузовик для малого бизнеса, за который просят больше двух с половиной миллионов. Цена кусается, но спрос есть: дилеры уже забронировали первую сотню машин. Видимо, вера в отечественный сервис сильнее, чем страх перед чеком в параллельный импорт иномарок вроде Skoda.

"Коммерческий транспорт — это всегда вопрос стоимости владения. Если М7 окажется дешевле в обслуживании, чем китайские аналоги, то ценник в 2,8 миллиона вполне оправдан", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Коммерческий десант: ценник за гранью 2,8 миллиона

Запуск М7 в сеть Lada Business — это попытка занять нишу, которую раньше держали европейцы. АвтоВАЗ теперь не просто "завод легковушек", а холдинг, закрывающий все дыры рынка. На ПМЭФ они в четвертый раз выступают национальным партнером. Это уже не просто выставка машин, а политический жест стабильности. Пока кто-то совершает ошибки при покупке электромобиля, Лада делает ставку на старый добрый ДВС и проверенные платформы.

Ответы на популярные вопросы об АвтоВАЗе на ПМЭФ

Когда покажут новую Ниву?

Презентация технических и эргономических изменений Lada Niva Legend запланирована на первый день форума — 3 июня 2026 года.

Что за кроссовер Lada Azimut?

Это новая модель кроссовера, полноценное производство которой АвтоВАЗ планирует запустить в третьем квартале текущего года.

Сколько стоит новый грузовик М7?

Рекомендованная розничная цена легкого коммерческого автомобиля SKM М7 начинается от 2,86 миллиона рублей.

Какие исторические машины будут на выставке?

В экспозицию включена модель ВАЗ-2101 выпуска 1970 года из официальной коллекции музея автозавода в Тольятти.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
