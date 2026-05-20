Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились

Авто

Китайский автопром перестал быть лотереей для смельчаков и превратился в прагматичный выбор тех, кто умеет считать деньги и беречь нервы. Статистика — вещь упрямая, как старый дизельный мотор: цифры показывают, что "поднебесные" бренды не просто догнали европейцев, но и начали диктовать свои правила игры в вопросах безопасности. Пока скептики рассуждают о качестве металла, реальные отчеты эксплуатации рисуют картину технологического доминирования.

Li Auto L9
Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li Auto L9

Элита безаварийности: кто возглавил рейтинг

Если раньше покупка машины из КНР напоминала прыжок с парашютом без страховки, то сегодня это скорее полет в бизнес-классе. По данным "Автотеки", доля "чистых" машин из Поднебесной достигла внушительных 75,8%. Лидером стал бренд Li Auto — их кроссоверы, напичканные электроникой, как космические шаттлы, демонстрируют феноменальный результат в 86% безаварийных экземпляров. Складывается ощущение, что системы безопасности этих машин видят опасность раньше, чем водитель успевает подумать о маневре.

"Безаварийность новых китайских брендов напрямую завязана на избыточность систем ADAS. Камеры, радары и лидары в этих авто работают как вторая пара глаз, блокируя ошибки уставшего или неопытного водителя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Следом за Li Auto идут Zeekr и Tank. Это не просто средства передвижения, а бронекапсулы на колесах. Jetour T2 и вовсе вырвался в абсолютные чемпионы среди моделей с показателем 87,5%. Эти машины не только реже попадают в ДТП, но и заставляют владельцев внимательнее следить за техническим состоянием, ведь любая старая тормозная жидкость может "свести с ума" чувствительные датчики курсовой устойчивости.

Марка / Модель Доля авто без ДТП (%)
Jetour T2 87,5%
Tank 300 87,1%
Li Auto L7 85,7%
Zeekr 001 более 80%

Рыночный штурм: почему "китайцев" становится больше

Китайские бренды захватывают вторичный рынок со скоростью лесного пожара. Сегодня их доля в перепродажах выросла до 6%, что в два раза больше показателей начала прошлого года. Люди перестали бояться иероглифов. Спрос на "китайцев" подскочил на 38%, в то время как европейцы и японцы буксуют с жалким ростом в 18%. Это не просто мода, а трезвый расчет: зачем покупать "уставший" премиум из Европы, который гниет изнутри, если можно взять высокотехнологичный гаджет на колесах?

"Мы видим колоссальный рост запросов по истории владения китайскими авто. Покупатели на 'вторичке' хотят прозрачности, и бренды вроде Haval и Geely её обеспечивают через широкие сети официальных дилеров и четкую фиксацию ТО", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Однако высокая надежность в ДТП не освобождает от забот о "внутрянке". Электроника требует стабильного питания, а механические узлы — качественной смазки. Не стоит забывать, что даже самый современный электрокар превратится в груду железа, если игнорировать замену антифриза, который со временем начинает разъедать радиаторы охлаждения батарей и инверторов.

География спокойствия: где ездят аккуратнее всего

Дагестан и Белгородская область стали оазисами безопасности для китайских машин — здесь более 85% автомобилей не имеют вмятых крыльев и разбитых фар в своей истории. Возможно, дело в культуре вождения или более качественном содержании личного транспорта, которое в среднем по стране обходится владельцам в круглую сумму. Когда один год владения стоит свыше 100 тысяч рублей, желание "лихачить" на дороге как-то само собой улетучивается.

"Высокий процент безаварийности в регионах часто связан с тем, что дорогие китайские кроссоверы покупают люди зрелые. Они не играют в 'шашки' на дорогах, в отличие от владельцев старого премиума", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Китайский автомобиль сегодня — это манифест здравого смысла. Пока владельцы немецких спорткаров собирают штрафы за превышение и парковку, владельцы Tank и Li Auto спокойно едут по своим делам, доверяя управление интеллектуальным помощникам. Этот тренд напоминает не просто смену марок, а тектонический сдвиг в сознании: автомобиль должен возить и защищать, а не тянуть деньги за "понты" и брендированные эмблемы.

Ответы на популярные вопросы о надежности авто из КНР

Почему Li Auto и Zeekr реже попадают в ДТП?

В эти машины встроено огромное количество активных систем безопасности. Система экстренного торможения и удержания в полосе работает жестче и точнее, пресекая рискованные маневры еще до их начала.

Связана ли безаварийность с возрастом машин?

Безусловно, большинство топовых "китайцев" на дорогах — новые авто. Однако рост доли безаварийных машин у "старых" брендов вроде Lifan и FAW говорит о том, что владельцы стали бережнее относиться к технике из-за роста цен на запчасти.

Дорого ли содержать китайский автомобиль в России?

В среднем стоимость владения современным китайским кроссовером сопоставима с корейскими аналогами, однако сложные электронные компоненты требуют обслуживания в специализированных сервисах.

Помогают ли видеорегистраторы в случае аварии на "китайце"?

Да, встроенные регистраторы во многих моделях премиальных брендов из КНР ведут запись по кругу в режиме 360 градусов, что является неоспоримым аргументом в любом судебном споре.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, логист Денис Крылов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
