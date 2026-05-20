Рейтинг наглости: почему владельцы немецких машин чаще других попадают на штрафстоянки

В Москве парковочный апокалипсис. Владельцы премиальных авто уверовали в свою неуязвимость. С начала 2026 года эвакуаторы работают как конвейер, вычищая улицы от немецкого и британского люкса. Эти машины паркуют так, будто город — их личная гостиная. Результат предсказуем: штрафстоянки забиты до отказа.
Цифры говорят сами за себя. BMW лидирует с отрывом — 4710 эвакуаций. Mercedes следует за ним — 4245 машин. Audi замыкает тройку "лидеров" с результатом 2299. Это не просто неудача, это системное пренебрежение новыми правилами дорожного движения.
"Статистика показывает четкий психотип водителя. Владение премиум-брендом часто создает ложное ощущение вседозволенности, которое разбивается о жесткую работу эвакуатора", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Марка автомобиля
|Количество эвакуаций
|BMW
|4710
|Mercedes
|4245
|Audi
|2299
Общий объем "улова" — почти 14 тысяч люксовых авто. В списке трофеев значатся 20 Bentley, 14 Maserati и даже 3 безумно дорогих Maybach. Владельцы таких экземпляров часто считают, что интеллектуальные методы контроля нарушений их не касаются. Ошибка стоит дорого.
"Дорогой автомобиль не является лицензией на нарушение. Юридическая ответственность наступает для всех одинаково, независимо от цены страховки или стоимости кузовных работ", — подчеркнула юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Часть этих машин попадает на штрафстоянки из-за спешки или банальной лени. Разбираться с последствиями приходится долго. Порой это приводит к тому, что технику выставляют на распродажу конфиската, когда владелец не может или не хочет выкупать авто после серии нарушений.
"Любая неверная парковка — это риск повредить подвеску при погрузке. Качественный детейлинг после приключений на платформе эвакуатора влетит в копеечку владельцу, который решил сэкономить 5 минут времени", — предупредил специалист по детейлингу Максим Терехов.
Если машина уже закреплена на платформе, процесс эвакуации считается начатым. Инспектор вправе завершить его, несмотря на ваше появление.
Марка не влияет. Интенсивность эвакуации прямо пропорциональна частоте парковки в неположенных местах владельцами конкретных брендов.
Ответственность несет служба эвакуации. Потребуется акт осмотра до и после погрузки, а также фиксация повреждений на фото.
Это не только мера наказания, но и попытка разгрузить центр города от хаотичного трафика, который блокирует движение всех остальных участников.
