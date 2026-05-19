Камеры ГИБДД продолжают штрафовать старых владельцев: как не попасть в опасную ловушку

Вторичный рынок автомобилей таит в себе скрытую финансовую угрозу для продавцов, которые пренебрегают юридическими формальностями после совершения сделки.

Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы

Если прежний владелец не убедился в том, что покупатель своевременно перерегистрировал транспортное средство в ГИБДД, обязательства по оплате административных правонарушений останутся на нём. Автомобильный адвокат Лев Воропаев пояснил, что автоматические системы фиксации продолжают идентифицировать машину по старым данным, направляя уведомления номинальному собственнику.

Основная причина подобных инцидентов кроется в нежелании бывших хозяев контролировать процесс смены учета. Как сообщает Газета.Ru, многие автомобилисты полагаются на добросовестность покупателя, фактически пуская ситуацию на самотек.

В результате игнорирования этой обязанности камеры ГИБДД фиксируют нарушения нового водителя, но счета за его прегрешения на дороге приходят человеку, который уже не распоряжается имуществом.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют использовать стандартный правовой алгоритм защиты интересов продавца. В течение десяти суток после подписания договора купли-продажи необходимо подать заявление на прекращение регистрации через портал "Госуслуги", что позволит избежать путаницы в базах данных.

"Штрафы за старый автомобиль приходят потому, что бывший собственник не удосужился проверить информацию о постановке автомобиля на учет новым покупателем. Люди пускают это дело на самотек, а потом им приходят штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД", — подчеркнул Лев Воропаев.

"Продавец должен понимать, что договор купли-продажи — это лишь гражданско-правовой акт, который не обновляет записи в реестрах МВД мгновенно. Если своевременно не прекратить регистрацию, можно столкнуться не только со штрафами, но и с налоговыми начислениями или даже регрессными исками от страховых компаний", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ситуация осложняется и в вопросах ответственности за технологичные транспортные средства. Тот же адвокат ранее указывал на правовые коллизии при эксплуатации машин с автономными системами управления.

В случае возникновения аварии, даже если безопасность на дорогах была нарушена в режиме автопилота, виновным все равно признают человека, находящегося за рулем, и именно на него ляжет бремя компенсации причиненного ущерба.

Ответы на популярные вопросы о штрафах после продажи авто

Почему штрафы приходят старому владельцу?

Это происходит потому, что в базе ГИБДД автомобиль всё еще числится за прежним собственником; для системы владельцем является тот, чьи данные указаны в регистрационном реестре.

Сколько дней есть у покупателя на постановку машины на учет?

Закон отводит новому приобретателю ровно 10 суток с момента заключения сделки для обращения в органы Госавтоинспекции и переоформления документов.

Как быстро прекратить регистрацию самостоятельно?

Наиболее оперативный способ — подать электронное заявление на сайте "Госуслуги" по истечении 10-дневного срока, приложив скан договора купли-продажи.

Что делать, если штраф за уже проданное авто уже пришел?

Необходимо обжаловать постановление, предоставив в ГИБДД доказательства перехода права собственности, а именно копию подписанного договора купли-продажи и акта приема-передачи.

