Старая тормозная жидкость превращает поездку в лотерею: система подведет без шума и дыма

Регулярная замена тормозной жидкости является критически важным элементом безопасности, рассказал Pravda.Ru независимый автоэксперт Сергей Петров. Игнорирование установленных регламентов может привести к потере управляемости транспортным средством в самый неподходящий момент.

Механическая коробка передач

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить обслуживание тормозной системы с завидным постоянством, ведь от этого зависит жизнь водителя и пассажиров. Качественная подготовка авто к лету включает в себя проверку всех рабочих жидкостей. Эксперты подчеркивают, что стабильность параметров системы напрямую влияет на предсказуемость поведения машины на дороге.

"По регламенту автопроизводителей, тормозную жидкость нужно менять раз в два года независимо от пробега. Особенно опасно использовать старую жидкость в горной местности, где давление ниже и температура закипания жидкости тоже ниже. В таких условиях жидкость может закипеть, выделится пар, в системе образуется воздух, и тормоза потеряют эффективность или вовсе откажут", — пояснил Петров.

Важно помнить, что даже если внешне жидкость выглядит нормально, внутри системы могут идти необратимые процессы. Понимание того, почему перегрев тормозов становится фатальным, помогает автолюбителям осознать серьезность регулярного сервиса. Наличие лишней влаги меняет физико-химические свойства состава, что делает его непригодным для эксплуатации.

"Визуально состояние тормозной жидкости иногда можно определить по цвету, но это уже совсем запущенный случай. Вообще существуют приборы, которые проверяют содержание влаги в тормозной жидкости, но они не очень точны, хотя многие сервисы ими пользуются. Самый надежный способ — проверять температуру кипения жидкости с помощью специальных устройств, которые в народе называют кипятильниками", — отметил Петров.

Для тех, кто предпочитает проводить работы самостоятельно, важно знать все нюансы гидравлических приводов. Правила замены жидкости требуют высокой дисциплины и аккуратности. Для многих владельцев транспортных средств своевременная диагностика авто весной становится спасением от дорогостоящих ремонтов после окончания холодного сезона. Если состояние состава вызывает сомнения или автомобиль приобретен с пробегом, профессиональный осмотр остается единственным верным решением. Помните, что своевременная диагностика является главным залогом долголетия вашего автомобиля.

Экспертная проверка: Автоэксперт Воробьев Антон, Автоэксперт Николаев Артем

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
