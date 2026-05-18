Госуслуги для самокатов: к чему приведёт новая система авторизации и кого накажут первым

Внедрение обязательной авторизации через портал "Госуслуги" для пользователей кикшеринга поможет пресечь незаконную аренду СИМ несовершеннолетними через аккаунты взрослых.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Гущина is licensed under Free for commercial use Айтишник на самокате

Подобное ужесточение контроля рассматривается как способ снизить высокий травматизм, который традиционно возрастает с началом летнего сезона. Переход на цифровую идентификацию обсуждается на фоне того, что электросамокаты признаны источниками повышенной опасности, что накладывает на их водителей особую правовую ответственность.

Автоэксперт Егор Васильев в комментарии NewsInfo подчеркнул, что динамика дорожных происшествий с участием микроэлектроники вызывает опасения, в отличие от прогресса в автомобильном сегменте.

"Аварийность и смертность в ДТП с автомобилями продолжают снижаться довольно уверенными темпами, с самокатами и СИМами все выглядит совсем по-другому. Много людей на средствах индивидуальной мобильности нарушают правила использования транспортных средств, нет индивидуальной защиты, нет шлемов, ездят где попало, по дорогам, по которым ездят автомобили, в разных направлениях совершенно. Очень часто дети по двое-трое на одном самокате перемещаются", — заявил Васильев.

На проблему также обращает внимание Газета.Ru, указывая на подготовку законодательной базы для интеграции сервисов проката с государственными системами проверки личности.

Специалист добавил, что частные владельцы техники обычно бережнее относятся к безопасности, тогда как клиенты прокатных сервисов часто пренебрегают шлемами и правилами маневрирования.

По мнению эксперта, которого цитирует NewsInfo, для наведения порядка необходимо ввести строгие санкции для владельцев личных кабинетов, передающих доступ к управлению третьим лицам.

Хотя автоматизация процедур потребует инвестиций, это единственный способ закрыть лазейки для нарушителей обновленных ПДД, число которых стремительно растет в крупных мегаполисах.

"Сама по себе авторизация через государственные сервисы — шаг логичный, но критически важно проработать механизм моментального привлечения к ответственности именно того, кто стоит за рулем в данную секунду", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы об аренде электросамокатов

Зачем нужна авторизация через Госуслуги?

Это исключит возможность регистрации в приложении проката по подложным данным и поможет контролировать возраст водителей, предотвращая использование техники детьми.

Кто заплатит штраф, если самокатом управлял ребенок через аккаунт родителя?

Юридически ответственность несет владелец учетной записи, на которую оформлялась аренда, однако эксперты предлагают ужесточить наказание за передачу доступа третьим лицам.

Снизит ли эта мера количество аварий?

Ожидается, что идентификация повысит дисциплину водителей, так как анонимность на дороге исчезнет, что сделает наказание за нарушения неотвратимым.

Подорожает ли прокат из-за внедрения новых систем?

Поскольку автоматизированная проверка требует интеграции с ИТ-системами и дополнительных затрат на безопасность, операторы могут заложить эти расходы в стоимость поездки.

Читайте также