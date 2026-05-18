Не верьте цифрам в рекламе: раскрыта главная ошибка при покупке первого электромобиля

Приобретение первого электромобиля в российских реалиях требует принципиально иного подхода к планированию быта и бюджета, нежели покупка авто с ДВС. Основные сложности новичков связаны с игнорированием климатических факторов и специфики зарядной инфраструктуры.

Зарядка электромобиля на подземной парковке
Экономия на комплектации, например, отказ от теплового насоса или подогрева батареи, зимой оборачивается резким сокращением пробега и дискомфортом, превращая технологичную покупку в источник стресса.

Технические характеристики, заявленные производителями, часто базируются на идеальных условиях эксплуатации, которые редко совпадают с суровой реальностью. Скоростная езда по трассе или работа отопителя в мороз способны уменьшить реальный запас хода практически вдвое, поэтому эксперты рекомендуют выбирать модели с емкостью аккумулятора «с запасом». Как сообщает 110km.ru, ключевым фактором успеха становится наличие собственной зарядной станции Wallbox, которая минимизирует потери энергии и позволяет использовать выгодные ночные тарифы.

"Главная ошибка владельцев — это постоянное использование быстрых зарядных терминалов в качестве основного источника энергии. Чтобы ресурс АКБ не истощился преждевременно, важно соблюдать правило золотой середины и поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон .

Грамотная эксплуатация подразумевает не только бережное отношение к накопителю, но и освоение навыков энергоэффективного вождения, таких как режим свободного качения. Правильный уход за техникой помогает избежать деградации батареи в первые же годы использования. Для тех, кто только рассматривает переход на «зеленую» тягу, актуальным вопросом остается финансовая целесообразность, учитывая, что цена на отечественный электромобиль Атом или его аналоги может достигать нескольких миллионов рублей.

Ответы на популярные вопросы о покупке первого электромобиля

На сколько сокращается запас хода зимой?

В условиях отрицательных температур реальный пробег может снизиться на 30–50% из-за затрат энергии на обогрев салона и поддержание рабочей температуры ячеек аккумулятора.

Можно ли заряжать электрокар только от обычной розетки?

Технически это возможно, но процесс будет крайне медленным (до 24-30 часов для полной зарядки), поэтому установка специализированного устройства Wallbox мощностью 7–22 кВт является необходимостью.

Вредна ли быстрая зарядка на публичных станциях?

Регулярное использование станций постоянного тока (DC) приводит к локальному перегреву ячеек, что ускоряет износ АКБ, поэтому такие порты лучше использовать только в дальних поездках.

Нужно ли заряжать аккумулятор до 100% каждый раз?

Для повседневных поездок рекомендуется ограничивать заряд на уровне 80%, так как полная зарядка создает повышенное химическое напряжение внутри батареи, сокращая её общий срок службы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
