В Китае выбрали лучшие бензиновые модели для тех, кто не хочет чинить авто каждое лето

Авто

Автомобильный рынок Поднебесной сегодня — это не тихая гавань, а гладиаторская арена, где сотни брендов вгрызаются друг другу в глотки. Пока европейские концерны неповоротливо пересчитывают убытки, китайцы штампуют новинки со скоростью пулеметной очереди. В этих джунглях выживает либо самый быстрый, либо самый надежный. Международная ассоциация IAQSA выкатила свежий вердикт, опросив армию из 11 тысяч владельцев. Результат отрезвляет: пока весь мир сходит с ума по "электричкам", лидеры качества среди бензиновых машин определены четко и без сантиментов. Эти модели можно брать с закрытыми глазами.

Lynk & Co 900
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lynk & Co 900

Четыре столпа качества: кто в лидерах бензина

Первое место среди седанов среднего размера выгрыз Lynk & Co 03. Это детище Geely, плоть от плоти шведских технологий Volvo. Машина собрана как швейцарские часы, но с китайским азартом. Вторичный рынок уже распробовал эти модели, и сейчас — золотой час для покупателя, когда можно урвать качественный аппарат на выгодных условиях. Качество материалов здесь не просто выше среднего, оно заставляет краснеть "немцев" начального уровня.

"Lynk & Co — это по сути Volvo в дерзкой обертке. Программные глюки, которыми страдали ранние версии, вылечены. Железо здесь переживет многих конкурентов, если не экономить на масле", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

В сегменте кроссоверов триумф празднует Chery. Модель Tiggo 7 Plus доказала: бензиновые ДВС рано списывать в утиль. Пока другие вливают миллиарды в батарейки, Chery маниакально допиливает старое доброе железо. Следом идет Tiggo 8 Plus - свежий семиместный крейсер. Да, галерка там тесновата, как каюта эконом-класса, но по технической части претензий минимум. А в премиуме внезапно воцарилась Toyota RAV4. Японцы в Китае — это как старый коньяк: все знают, чего ждать, и это ожидание всегда оправдывается.

Репутация против реальности: за что голосуют юанем

Любопытно, что "качество" и "репутация" в умах китайцев — две разные планеты. Рейтинг репутации возглавил Nissan Sylphy. Этот автомобиль — настоящий марафонец. Он может быть скучным, как учебник географии, но он работает. В России его дух живет в старых Almera, и народная любовь к ним неистребима. Если вы ищете автомобиль для летних поездок всей семьей, репутация надежного агрегата важнее глянцевых экранов в салоне.

"Репутация Sylphy и RAV4 в Китае железобетонная. Это ликвидные активы. Даже через пять лет их оторвут с руками, в отличие от одноразовых стартапов, которые могут исчезнуть вместе с гарантией", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Сюрпризом стала Toyota Corolla Cross. Маленький паркетник китайцы засунули в средний класс. Ошибка в классификации? Возможно. Но народная любовь слепа. Замыкает список репутационных королей Jetour T2. Этот брутальный куб на колесах от суббренда Chery уже вовсю штурмует российские проспекты. Выглядит на миллион долларов, едет уверенно, а стоит… ну, по нынешним меркам — терпимо. Главное — не забывать про правильный уход за кузовом, чтобы этот хром не облез после первой же зимы.

Категория Лидер по качеству (IAQSA)
Средний седан Lynk & Co 03
Компактный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus
Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 Plus
Премиум кроссовер Toyota RAV4

Что это значит для российского гаража

Вывод неутешителен для хейтеров: Китай научился делать машины, которые не рассыпаются на выезде из дилерского центра. Но есть нюанс. Ориентироваться стоит на гигантов вроде Chery и Geely. Они вкладывают в бензиновое направление миллиарды, понимая, что экспортные рынки (вроде нашего) не готовы пересесть на розетку. Остальные же могут устроить великий исход, оставив владельцев с грудой металла и без запчастей.

"Покупая Chery или Jetour, проверяйте электронные блоки. На нашем рынке они иногда 'глючат' из-за перепадов температур. В остальном — это честное железо за свои деньги", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Стоит ли доверять китайским рейтингам в России?

Вполне. Конкуренция внутри Китая сумасшедшая. Если бренд врет о качестве, его моментально уничтожат конкуренты в местных соцсетях. Это вопрос выживания.

Почему в списке оказались Toyota и Nissan?

Китайский рынок открыт для совместных предприятий. Японские модели местной сборки высоко ценятся за консервативность и надежность агрегатов.

Правда ли, что Chery лучше других китайцев?

Chery сейчас — один из немногих, кто не забросил разработку бензиновых моторов. Это делает их машины более понятными и ремонтопригодными в наших условиях.

На что смотреть при покупке Jetour T2?

Обратите внимание на антикоррозийную обработку и прошивку мультимедиа под российский климат. Железо у него крепкое, а вот "мозги" иногда требуют внимания.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
