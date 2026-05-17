ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников

Интеграция автономного транспорта в российскую дорожную экосистему сталкивается с серьезными барьерами, лежащими в плоскости законодательства и этики.

Автомобили без водителя
По мнению Алексея Сереженкина из Ассоциации "Объединение автопроизводителей России", технологический суверенитет в этой сфере во многом достигнут, однако отсутствие механизмов распределения ответственности при авариях тормозит индустрию.

Согласно утвержденной "дорожной карте", полноценный выход беспилотников на трассы общего пользования запланирован к 2027 году, хотя локальные испытания уже успешно проходят на закрытых полигонах и в логистических центрах.

Техническая сторона вопроса, по оценке экспертов, уже не является критическим препятствием, несмотря на неизбежное удорожание финального продукта из-за сложной сенсорики. Основная проблема заключается в сосуществовании классических машин и ИИ в едином потоке, где непредсказуемое поведение человека конфликтует с алгоритмами.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, массовое внедрение требует четкого юридического определения статуса цифрового водителя.

Параллельно с этим в стране активно обсуждается трансформация магистральных перевозок, которая может начаться с грузового сектора. Особую остроту дискуссии придает вопрос правопреемственности вины в случае инцидента.

"Это упирается не столько в конструкцию, сколько в регулирование этой деятельности, здесь много сложностей юридических. Когда происходит дорожно-транспортное происшествие, отвечает водитель. А если случилось с беспилотным автомобилем, кто за это будет отвечать?" — подчеркивает Алексей Сереженкин.

Пока действующее право ориентировано на физическое лицо за рулем, беспилотные авто остаются в серой зоне, ограниченной рамками экспериментальных правовых режимов.

"Разбор страховых случаев и определение виновника станут настоящим вызовом для правовой системы, так как классические методики оценки действий водителя неприменимы к программному коду", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о беспилотном транспорте

Когда беспилотники появятся на обычных улицах?

Согласно планам правительства, массовый выход автономных машин на дороги общего пользования ожидается к 2027-2028 годам после завершения всех этапов тестирования.

Кто заплатит за ущерб при аварии с участием робота?

Этот вопрос остается открытым. Среди вариантов обсуждается ответственность разработчика ПО, владельца транспортного средства или создание специальных страховых фондов.

Насколько сильно вырастет цена автомобиля с автопилотом?

Наличие лидаров, радаров и высокопроизводительных вычислительных систем значительно увеличивает стоимость производства, однако массовый выпуск должен со временем снизить издержки.

Где в России уже можно увидеть такие машины?

Автономный транспорт сегодня функционирует на территории Иннополиса, в отдельных районах Москвы (в режиме тестирования), а также на закрытых промышленных объектах и карьерах.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
