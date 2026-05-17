Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО

Стоимость страховых полисов для водителей-новичков в России демонстрирует стремительный рост, который эксперты связывают не только с объективными рисками дорожного движения.

Согласно статистическим данным, за минувший год средний чек на ОСАГО для автомобилистов без стажа увеличился на 17%, превысив отметку в 25 тысяч рублей. Подобная динамика вызывает вопросы о прозрачности ценообразования в сегменте обязательного страхования ответственности.

Лидер движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков полагает, что резкое подорожание нельзя обосновать исключительно риском возникновения страховых случаев. Основная причина кроется в непрозрачных методиках расчета, которые используют страховщики при формировании тарифов.

Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на эксперта, финансовые показатели компаний свидетельствуют о наличии избыточных резервов, не идущих на покрытие убытков.

Вячеслав Лысаков подчеркивает разницу в подходах к страхованию в РФ и соседних странах со схожим менталитетом водителей и состоянием дорожных сетей.

"Если сравнивать стоимость полисов ОСАГО в России и на постсоветских территориях, например, та же Белоруссия или Казахстан, то при прочих равных условиях, приблизительно при той же дорожной сети, при такой же ментальности водителей, стоимость полисов у наших соседей значительно дешевле, чем в России", — заявил Лысаков.

Эксперт добавил, что объем реальных выплат зачастую составляет от 55% до 64% от собранных премий, хотя закон требует возвращать гражданам гораздо большую долю средств. Ситуация осложняется тем, что за отсутствие страховки вскоре может последовать автоматическая фиксация камерами.

"Многие молодые водители сталкиваются с искусственным завышением стоимости через скрытые коэффициенты, при этом доказать необоснованность тарифа в суде крайне сложно без полной детализации расчетов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Для минимизации рисков при проверках на дорогах, водителям рекомендуется иметь при себе бумажную версию документа, даже если оформлен электронный вариант.

По мнению Лысакова, решения регулятора в области ОСАГО чаще учитывают интересы страховых союзов, чем рядовых автовладельцев. В условиях жесткого контроля и планируемого повышения штрафных санкций, автомобилисты остаются фактически беззащитными перед рыночными аппетитами крупных финансовых институтов.

Ответы на популярные вопросы о стоимости ОСАГО

Почему страховка для новичков стоит дороже всего?

Страховые компании применяют максимальные коэффициенты возраста и стажа (КВС), считая начинающих водителей наиболее аварийной категорией участников движения.

Как формируется итоговая цена полиса?

Цена складывается из базовой ставки, установленной ЦБ РФ, и системы коэффициентов: территориального, мощности двигателя, стажа водителя и коэффициента бонус-малус за безаварийную езду.

Можно ли использовать ОСАГО, оформленное для личных целей, в такси?

Нет, для коммерческого использования требуется специальный полис. Нарушение этого правила сделает страхование недействительным в случае ДТП, что особенно важно при эксплуатации авто в кредите.

Обязательно ли предъявлять распечатанный полис инспектору?

Закон разрешает предъявлять электронный полис со смартфона, однако эксперты советуют возить копию в бардачке на случай сбоев в базах данных или отсутствия связи.

