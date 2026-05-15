Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену

АвтоВАЗ превратил майские каникулы в производственный блицкриг. Пока страна жарила шашлыки, в Тольятти ввалили 530 миллионов рублей в металл и софт. Это не косметический ремонт в хрущевке — это полная пересадка органов для конвейера. За 13 дней завод переварил 15 тысяч задач, чтобы завтра выплюнуть на дороги не просто "тележки с гайками", а машины, которые смогут хотя бы обогнать фуру на подъеме.

Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автоваз

Сердце гиганта: новые моторы 1,6 и 1,8 литра

Главная новость — АвтоВАЗ наконец решил дать своим моторам допинг. В моторном производстве запустили новые обрабатывающие центры. Речь идет о форсировке базовых агрегатов. Двигатель 1,6 теперь должен выдавать более 120 "лошадей", а флагманский 1,8 — перешагнуть отметку в 130 л. с. Это серьезная заявка, учитывая, что раньше 106 сил считались пределом мечтаний для рядового владельца Vesta. Новые станки — это точность, а точность — это ресурс, которого всегда не хватало.

"Новые обрабатывающие центры — это не просто про мощность. Это про допуски и посадки. Если завод добьется стабильного качества литья и мехобработки, мы забудем про масложор на 1,8-литровых моторах как про страшный сон. Главное, чтобы диагностика мотора на выходе была максимально жесткой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Двигатель Ожидаемая мощность Обновленный 1,6 л Более 120 л. с. Обновленный 1,8 л Более 130 л. с.

Заводское руководство не кормит обещаниями, а устанавливает станки. Это значит, что новые ТТХ — вопрос времени, а не фантазий маркетологов. Пока рынок РФ захватывают кроссоверы с турбосвистками, Тольятти делает ставку на старый добрый объем, сдобренный современными технологиями обработки.

Проект Azimut: кроссовер на горизонте

Lada Azimut перестает быть плодом воображения дизайнеров. Во время отпуска на заводе смонтировали оборудование под выпуск этой модели. Azimut — это попытка зайти в сегмент, где сейчас вольготно чувствуют себя "китайцы". Если лучшие семейные авто сегодня — это кроссоверы, то АвтоВАЗу нужен был свой игрок еще вчера. Старт продаж намечен на рубеж 2026-2027 годов. Инвестиции в 530 млн пошли в том числе и на то, чтобы этот кроссовер не развалился на первом же тест-драйве.

"Подготовка линии под Azimut — это риск. Завод ставит на кон огромные суммы, надеясь подвинуть импорт. Для покупателя это шанс получить машину с понятной стоимостью обслуживания, в отличие от тех же гиперкаров Формулы-1, где один заезд на сервис стоит как квартира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Бессмертная классика: почему Нива в деле

Lada Niva — это автомобильный АК-47. Её хоронили сто раз, но завод снова выделил отдельную линию под её модернизацию. Пока критики морщат носы от отсутствия сенсорных экранов, Нива продолжает грести грязь. Обновление сборочной линии говорит об одном: снимать легенду с пробега никто не намерен. Для тех, кому нужен честный полный привод, это лучшая новость. Даже новый внедорожник Тойота в компактном формате не заменит старую "Ниву" в глухой деревне под Костромой.

"Реставрация линии "Нивы" доказывает: спрос на утилитарные машины в России бесконечен. Это стратегический актив. Модернизация позволит улучшить антикоррозийную стойкость и качество сборки салона, что для возрастных водителей критически важно", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Логика железа: зачем тратить полмиллиарда?

Цифра в 530 миллионов рублей может показаться огромной, но в масштабах автопрома это лишь топливо для рывка. Модернизация сварочных и окрасочных цехов — это борьба за то, чтобы машина не начинала цвести после первой же зимы с реагентами. Впрочем, внешний лоск всегда можно навести и самому — иногда детейлинг фар копеечным средством творит чудеса, но заводское ЛКП заменить невозможно.

Ответы на популярные вопросы об АвтоВАЗе

Когда появятся обновленные моторы в продаже?

Точные даты не названы, но оборудование уже запущено в работу. Ожидается, что первые серийные машины с двигателями мощностью свыше 120 л. с. появятся в конце 2026 года.

Что такое Lada Azimut?

Это новый городской кроссовер, который должен занять нишу между Vesta и более крупными иномарками. Его производство готовится на обновленных мощностях завода.

Снимут ли Lada Niva с производства после выхода новых моделей?

Нет. Модернизация отдельной линии для "Нивы" подтверждает, что модель останется на конвейере еще на долгие годы как бюджетный внедорожник.

Повлияет ли модернизация на стоимость автомобилей?

Инвестиции в полмиллиарда рублей направлены на повышение эффективности производства. Прямого резкого скачка цен из-за обновления станков не ожидается, но новые опции и моторы всегда стоят дороже базовых версий.

