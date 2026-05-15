Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену

АвтоВАЗ превратил майские каникулы в производственный блицкриг. Пока страна жарила шашлыки, в Тольятти ввалили 530 миллионов рублей в металл и софт. Это не косметический ремонт в хрущевке — это полная пересадка органов для конвейера. За 13 дней завод переварил 15 тысяч задач, чтобы завтра выплюнуть на дороги не просто "тележки с гайками", а машины, которые смогут хотя бы обогнать фуру на подъеме.
Главная новость — АвтоВАЗ наконец решил дать своим моторам допинг. В моторном производстве запустили новые обрабатывающие центры. Речь идет о форсировке базовых агрегатов. Двигатель 1,6 теперь должен выдавать более 120 "лошадей", а флагманский 1,8 — перешагнуть отметку в 130 л. с. Это серьезная заявка, учитывая, что раньше 106 сил считались пределом мечтаний для рядового владельца Vesta. Новые станки — это точность, а точность — это ресурс, которого всегда не хватало.
"Новые обрабатывающие центры — это не просто про мощность. Это про допуски и посадки. Если завод добьется стабильного качества литья и мехобработки, мы забудем про масложор на 1,8-литровых моторах как про страшный сон. Главное, чтобы диагностика мотора на выходе была максимально жесткой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
|Двигатель
|Ожидаемая мощность
|Обновленный 1,6 л
|Более 120 л. с.
|Обновленный 1,8 л
|Более 130 л. с.
Заводское руководство не кормит обещаниями, а устанавливает станки. Это значит, что новые ТТХ — вопрос времени, а не фантазий маркетологов. Пока рынок РФ захватывают кроссоверы с турбосвистками, Тольятти делает ставку на старый добрый объем, сдобренный современными технологиями обработки.
Lada Azimut перестает быть плодом воображения дизайнеров. Во время отпуска на заводе смонтировали оборудование под выпуск этой модели. Azimut — это попытка зайти в сегмент, где сейчас вольготно чувствуют себя "китайцы". Если лучшие семейные авто сегодня — это кроссоверы, то АвтоВАЗу нужен был свой игрок еще вчера. Старт продаж намечен на рубеж 2026-2027 годов. Инвестиции в 530 млн пошли в том числе и на то, чтобы этот кроссовер не развалился на первом же тест-драйве.
"Подготовка линии под Azimut — это риск. Завод ставит на кон огромные суммы, надеясь подвинуть импорт. Для покупателя это шанс получить машину с понятной стоимостью обслуживания, в отличие от тех же гиперкаров Формулы-1, где один заезд на сервис стоит как квартира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.
Lada Niva — это автомобильный АК-47. Её хоронили сто раз, но завод снова выделил отдельную линию под её модернизацию. Пока критики морщат носы от отсутствия сенсорных экранов, Нива продолжает грести грязь. Обновление сборочной линии говорит об одном: снимать легенду с пробега никто не намерен. Для тех, кому нужен честный полный привод, это лучшая новость. Даже новый внедорожник Тойота в компактном формате не заменит старую "Ниву" в глухой деревне под Костромой.
"Реставрация линии "Нивы" доказывает: спрос на утилитарные машины в России бесконечен. Это стратегический актив. Модернизация позволит улучшить антикоррозийную стойкость и качество сборки салона, что для возрастных водителей критически важно", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Цифра в 530 миллионов рублей может показаться огромной, но в масштабах автопрома это лишь топливо для рывка. Модернизация сварочных и окрасочных цехов — это борьба за то, чтобы машина не начинала цвести после первой же зимы с реагентами. Впрочем, внешний лоск всегда можно навести и самому — иногда детейлинг фар копеечным средством творит чудеса, но заводское ЛКП заменить невозможно.
Точные даты не названы, но оборудование уже запущено в работу. Ожидается, что первые серийные машины с двигателями мощностью свыше 120 л. с. появятся в конце 2026 года.
Это новый городской кроссовер, который должен занять нишу между Vesta и более крупными иномарками. Его производство готовится на обновленных мощностях завода.
Нет. Модернизация отдельной линии для "Нивы" подтверждает, что модель останется на конвейере еще на долгие годы как бюджетный внедорожник.
Инвестиции в полмиллиарда рублей направлены на повышение эффективности производства. Прямого резкого скачка цен из-за обновления станков не ожидается, но новые опции и моторы всегда стоят дороже базовых версий.
