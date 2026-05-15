УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать

Забудьте про утилитарный минимализм классического УАЗа. В России созрел новый хищник дорог — внедорожник "Стрела". Это не просто очередная попытка скрестить грузовик с легковушкой, а заявка на лидерство в сегменте тяжелых рамных машин. Машина выглядит так, будто сошла с обложек журналов о сурвивализме: агрессивные рубленые формы, квадратные арки и морда, напоминающая породистого броневика "Тигр". Это настоящий манифест силы, упакованный в пятиметровый кузов.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дизайн как оружие: прощай, кабина от Газели

Первые прототипы "Стрелы" вызывали скепсис из-за заимствованной кабины от "Газели Next". Но новая итерация, представленная "Военно-промышленной компанией" и КБМ при МГТУ им. Баумана, — это совершенно другой зверь. Инженеры создали уникальный кузов. Круглые фары в глубоких колодцах, вертикальные ламели решетки радиатора и массивный капот создают образ монументальной надежности. Это вам не "тостер на колесах", а суровый инструмент для выживания в условиях, где асфальт — лишь миф.

"Конструкция кузова без бронирования — это грамотный ход. Она снижает массу и позволяет использовать автомобиль на дорогах общего пользования без спецразрешений, сохраняя при этом жесткость каркаса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Машина получилась огромной: ширина в 2,5 метра заставит вас дважды подумать, прежде чем соваться в узкие дворы. Но "Стрела" и не создавалась для поездок за латте. Ее стихия — простор. Внешность отсылает к эстетике "Комбат Т98", но с более современным, "чистым" прочтением. Внутри с комфортом разместятся пять человек, при этом эргономика ориентирована на функциональность, а не на сенсорные излишества. В таких условиях диагностика двигателя и базовое обслуживание должны быть понятны на интуитивном уровне.

Железо и мощь: что под капотом у гиганта

Сердце "Стрелы" — это проверенные временем решения. Базовым агрегатом выступает 2,8-литровый дизель Cummins ISF, который давно стал стандартом выносливости. Альтернатива — локализованный на ЯМЗ китайский Foton. Оба мотора выдают от 157 до 200 "лошадей", что для машины весом 3,5 тонны является необходимым минимумом, чтобы не чувствовать себя груженой фурой на подъеме. В паре с ними работает пятиступенчатая механика. Никаких "роботов" и вариаторов — только честная связь водителя и механизмов.

Характеристика Значение "Стрелы"
Тип двигателя Турбодизель (2.8 л)
Мощность 157 — 200 л. с.
Максимальная скорость 130 км/ч
Дорожный просвет 270 мм

Полный привод реализован по классической схеме. Это гарантирует, что владелец сможет выбраться из любой грязевой ловушки без помощи трактора. Несмотря на габариты, машина обещает быть управляемой, хотя 130 км/ч — это скорее предел разумного для такого высокого центра тяжести. Важно понимать, что заправка такой техники требует внимания к качеству горючего, ведь современные дизели чувствительны к парафинам, особенно когда заправки на грани рентабельности начинают экономить на присадках.

"Для внедорожника массой 3,5 тонны критически важна надежность узлов трансмиссии. Пятиступенчатая механика — оптимальный выбор для эксплуатации в отдаленных регионах, где сервисное обслуживание ограничено", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Проходимость: брод в метр и клиренс для эго

Геометрическая проходимость "Стрелы" заставляет нервно курить в сторонке даже подготовленных "японцев". Клиренс в 270 мм и способность штурмовать брод глубиной до одного метра превращают любое направление в дорогу. Огромные внедорожные покрышки обеспечивают пятно контакта, достаточное для уверенного движения по рыхлым грунтам. Это идеальный транспорт для экспедиций, где автомобильная шина испытывает запредельные нагрузки.

"Шины для такого веса должны иметь особый состав, выдерживающий перепады температур и острые камни. Нанотехнологии в производстве резины здесь не дань моде, а вопрос живучести машины в поле", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Хотя серийное производство пока на паузе, амбиции разработчиков впечатляют. В планах — короткобазные трехдверки и даже пикапы. Это может кардинально изменить расстановку сил на рынке, так же как когда-то новый кроссовер калужской сборки перекроил статистику продаж в своем классе. "Стрела" — это вызов устоявшимся лидерам вроде "Патриота", предлагающий больше объема, больше ресурса и совершенно иной уровень харизмы.

Ответы на популярные вопросы о внедорожнике "Стрела"

Заменит ли "Стрела" классический УАЗ?

Вряд ли полностью, так как это машина другого весового и ценового сегмента. Она скорее станет альтернативой тяжелым экспедиционникам и спецтранспорту.

Нужны ли для управления "Стрелой" права категории "С"?

Снаряженная масса в 3,5 тонны находится на границе категорий "B" и "C". Финальный статус будет зависеть от сертификации серийной версии.

Планируется ли выпуск бронированного варианта?

Изначально модель разрабатывалась с учетом возможности установки брони, но представленный гражданский образец её лишен для облегчения конструкции.

Когда "Стрела" поступит в открытую продажу?

Точная дата начала серийного производства пока не объявлена, модель проходит цикл испытаний и поиска производственной площадки.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам Денис Крылов, мастер шиномонтажа Артём Калинин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
