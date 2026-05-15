Беспилотные авто в России буксуют на старте: техника созрела, а правила дорожного движения — нет

Авто

Создать беспилотный автомобиль в России технически возможно, однако в ближайшие годы такие машины останутся скорее экспериментом из-за правовых и технологических ограничений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Фото: Wikipedia by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
беспилотный автомобиль яндекс

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов на полях 10-го съезда Союза машиностроителей России заявил, что компания не исключает вероятность создания беспилотного автомобиля в будущем, передает ТАСС.

Ракитин отметил, что в России уже сформирована технологическая база для развития беспилотного транспорта. По его словам, этим направлением занимаются не только крупные IT-компании, но и другие участники рынка. Испытания особенно важны в городах с плотным движением, где системы могут проверяться в условиях реального трафика.

"Технологии беспилотного вождения у нас в стране есть, они постоянно испытываются. Этим сейчас занимаются очень многие крупные IT-компании и не только они. Лидары настраиваются, программное обеспечение создается, тестирование машин проходит регулярно. В крупных городах, в первую очередь в Москве, а также в Казани, Самаре и других миллионниках, это можно наблюдать просто в потоке", — пояснил он.

Автоэксперт подчеркнул, что для производителя главная задача заключается не в создании машины с нуля, а в оснащении подходящей платформы необходимым оборудованием. Однако наличие такой платформы еще не означает готовность технологии к массовому использованию. 

"Здесь нет проблемы создать автомобиль: берется платформа, на нее устанавливается все необходимое — датчики, лидары и программное обеспечение. После этого автомобилем можно пользоваться до определенной степени. Другое дело, что автономное вождение сейчас находится не просто в зародыше, а в зародыше зародыша. Есть очень много нюансов, прежде всего законодательных", — отметил эксперт.

Ракитин обратил внимание, что развитие беспилотников сдерживает не только техника, но и вопрос ответственности при авариях. По его словам, даже работающие системы остаются обучаемыми механизмами и не могут быть полностью защищены от ошибок. Поэтому интерес к таким автомобилям может быть высоким, но их широкое внедрение пока ограничено нерешенными рисками.

"До сих пор ни в одной стране мира нет полного понимания, кто будет нести ответственность в случае ДТП, если за рулем нет человека. Интерес к таким машинам может быть велик, но именно эти нюансы останавливают развитие. Нужно понимать, что машина может допустить ошибку, пока она еще полностью не обучилась. Машинное обучение не останавливается ни на секунду, поэтому в ближайшие годы все это будет на уровне экспериментов и испытаний", — объяснил Ракитин.

Специалист обратил внимание, что интерес к беспилотным технологиям может быть не только у обычных водителей, но и у служб доставки, такси и каршеринга. В перспективе такие решения способны изменить формат городских перевозок. Однако массовое применение будет зависеть от того, насколько быстро удастся снять технические и правовые ограничения.

"Нужно учитывать, что беспилотный автомобиль передвигается при помощи сигналов со спутника, то есть он едет по карте. Мы понимаем, что у нас с этим есть нюансы. В ближайшее время законодательные и технологические ограничения не позволят в значимой степени перейти на беспилотные автомобили. Но интерес к этой теме есть, и эти технологии развиваются", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
