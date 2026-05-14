Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок
Право на выбор: Елена Проклова высказалась о нашумевшем наследстве Людмилы Арининой
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Ловушка обожания: почему Полина Диброва перестала посещать спортзал из-за возлюбленного
Сакральное место: как утренние разговоры в ванной спасают брак Тома Хэнкса

Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям

Авто

Бензин АИ-92 превратился в балласт для российской розницы. Каждая проданная капля этого топлива сегодня вымывает деньги из кармана владельца АЗС. Пока вы вставляете пистолет в бак, заправка тихо платит за ваше право ехать — убыток составляет 84 копейки с литра. Это не благотворительность, а жесткий цугцванг, где заправиться "дешевым" бензином можно только благодаря тому, что кто-то другой купил сосиску в тесте или залил дорогое дизельное топливо.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Арифметика выживания: почему АИ-92 тянет на дно

Розничный рынок топлива сейчас напоминает старый аттракцион, где бюджетный "девяносто второй" работает как зазывала, не принося дохода. Закупочные цены в мелком опте взлетели выше облаков. Тонна АИ-92 за пять месяцев подорожала почти на 9% — до 78 080 рублей. Это классический "нож в спину" от оптовиков: когда на бирже цифры растут, а ценник на табло АЗС сдерживают социальные обязательства и негласные правила.

"Ситуация патовая: опт давит, а розница не может зеркально поднять цены из-за рисков проверок. В итоге заправки вынуждены перекрывать минусы по бензину за счет других позиций, но такая балансировка не может быть вечной", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Заправки сегодня выживают только благодаря тем, кто выбирает тяжелое топливо или премиальный высокооктановый бензин. Пока АИ-92 генерирует убытки, дизель остается "дойной коровой" с прибылью 3,68 рубля с литра. На этом фоне даже бюджетные кроссоверы с их аппетитом становятся для АЗС желанными гостями, если их владельцы не экономят на марке топлива.

Вид топлива Маржинальность (руб/литр)
АИ-92 -0,84
АИ-95 +0,47
Дизельное топливо (ДТ) +3,68

Заводские игры: дефицит АИ-95 и маневры НПЗ

Заводы внезапно решили "переобуться" на ходу. Весной выпуск АИ-92 вырос на 10%, в то время как производство более востребованного АИ-95 рухнуло на 11%. Это создало искусственный перекос. Пока НПЗ рапортуют о выполнении планов, на рынке начал формироваться скрытый дефицит "девяносто пятого". Даже если вы решите выгодно ввезти машину из Китая, приготовьтесь к тому, что качественное топливо для турбомотора придется поискать.

"Нарушение баланса выпуска сортов топлива — это всегда удар по техническому состоянию автопарка. Если потребитель из-за дефицита или цены начнет лить 92-й в моторы, рассчитанные на 95-й, мы увидим волну поломок", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для развития бизнеса заправочным сетям нужно около 1,5 рублей прибыли с литра. Текущие 1,1 рубля — это режим выживания. При таких раскладах инвестиции в новые станции или качественный сервис выглядят как фантастика. Владельцам остается уповать на сопутствующие товары и надеяться, что диагностика мотора не станет массовой проблемой из-за попыток экономить на присадках в условиях низкой рентабельности.

Прогноз для кошелька: когда ждать перемен

Сейчас на Петербургской бирже наметилось легкое охлаждение: оптовые цены на бензин и дизель упали на доли процента. Это капля в море, но она дает АЗС возможность хотя бы немного перевести дух. Однако системная проблема остается — розница работает на грани фола. На фоне того, как инспекторы проверяют техническое состояние машин на дорогах, самим АЗС стоит проверить "здоровье" своей экономики.

"Экономика заправок сейчас висит на волоске. Любые колебания в таможенных пошлинах или новые логистические барьеры могут окончательно обрушить маржу мелких сетей", — предположила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему АИ-92 стал убыточным?

Основная причина — резкий рост оптовых закупочных цен на нефтеперерабатывающих заводах, который не компенсируется соответствующим ростом цен в рознице из-за государственного и социального контроля.

Перестанут ли продавать 92-й бензин?

Полное исчезновение маловероятно, так как это социально значимый продукт. Скорее всего, АЗС будут компенсировать убытки за счет повышения цен на АИ-95, дизель и товары в магазинах при заправках.

Выгодно ли сейчас переходить на газ?

При текущей маржинальности бензина и риске дефицита АИ-95, газомоторное топливо остается привлекательной альтернативой для коммерческого транспорта и такси, где пробеги максимальны.

Как ситуация повлияет на качество топлива?

Риск снижения качества существует всегда, когда бизнес уходит в "минус". Независимые АЗС в попытках выжить могут искать более дешевых поставщиков с менее строгим контролем стандартов.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Пицца за 15 минут без духовки: 5 секретных способов на сковороде, которые заменят доставку
Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота
Орбитальный апокалипсис возможен: зачем военные США моделируют тотальное уничтожение спутников
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Забудьте про брюки: 5 фасонов юбок, которые сделают вашу фигуру идеальной этим летом
Голоса из недр гранита: почему камни в лесах Карелии начали петь и пугать туристов
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Кофе, шоколад и черешня: эффектная комбинация, чтобы приготовить нежный бисквитный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.