Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям

Бензин АИ-92 превратился в балласт для российской розницы. Каждая проданная капля этого топлива сегодня вымывает деньги из кармана владельца АЗС. Пока вы вставляете пистолет в бак, заправка тихо платит за ваше право ехать — убыток составляет 84 копейки с литра. Это не благотворительность, а жесткий цугцванг, где заправиться "дешевым" бензином можно только благодаря тому, что кто-то другой купил сосиску в тесте или залил дорогое дизельное топливо.

Арифметика выживания: почему АИ-92 тянет на дно

Розничный рынок топлива сейчас напоминает старый аттракцион, где бюджетный "девяносто второй" работает как зазывала, не принося дохода. Закупочные цены в мелком опте взлетели выше облаков. Тонна АИ-92 за пять месяцев подорожала почти на 9% — до 78 080 рублей. Это классический "нож в спину" от оптовиков: когда на бирже цифры растут, а ценник на табло АЗС сдерживают социальные обязательства и негласные правила.

"Ситуация патовая: опт давит, а розница не может зеркально поднять цены из-за рисков проверок. В итоге заправки вынуждены перекрывать минусы по бензину за счет других позиций, но такая балансировка не может быть вечной", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Заправки сегодня выживают только благодаря тем, кто выбирает тяжелое топливо или премиальный высокооктановый бензин. Пока АИ-92 генерирует убытки, дизель остается "дойной коровой" с прибылью 3,68 рубля с литра. На этом фоне даже бюджетные кроссоверы с их аппетитом становятся для АЗС желанными гостями, если их владельцы не экономят на марке топлива.

Вид топлива Маржинальность (руб/литр) АИ-92 -0,84 АИ-95 +0,47 Дизельное топливо (ДТ) +3,68

Заводские игры: дефицит АИ-95 и маневры НПЗ

Заводы внезапно решили "переобуться" на ходу. Весной выпуск АИ-92 вырос на 10%, в то время как производство более востребованного АИ-95 рухнуло на 11%. Это создало искусственный перекос. Пока НПЗ рапортуют о выполнении планов, на рынке начал формироваться скрытый дефицит "девяносто пятого". Даже если вы решите выгодно ввезти машину из Китая, приготовьтесь к тому, что качественное топливо для турбомотора придется поискать.

"Нарушение баланса выпуска сортов топлива — это всегда удар по техническому состоянию автопарка. Если потребитель из-за дефицита или цены начнет лить 92-й в моторы, рассчитанные на 95-й, мы увидим волну поломок", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для развития бизнеса заправочным сетям нужно около 1,5 рублей прибыли с литра. Текущие 1,1 рубля — это режим выживания. При таких раскладах инвестиции в новые станции или качественный сервис выглядят как фантастика. Владельцам остается уповать на сопутствующие товары и надеяться, что диагностика мотора не станет массовой проблемой из-за попыток экономить на присадках в условиях низкой рентабельности.

Прогноз для кошелька: когда ждать перемен

Сейчас на Петербургской бирже наметилось легкое охлаждение: оптовые цены на бензин и дизель упали на доли процента. Это капля в море, но она дает АЗС возможность хотя бы немного перевести дух. Однако системная проблема остается — розница работает на грани фола. На фоне того, как инспекторы проверяют техническое состояние машин на дорогах, самим АЗС стоит проверить "здоровье" своей экономики.

"Экономика заправок сейчас висит на волоске. Любые колебания в таможенных пошлинах или новые логистические барьеры могут окончательно обрушить маржу мелких сетей", — предположила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему АИ-92 стал убыточным?

Основная причина — резкий рост оптовых закупочных цен на нефтеперерабатывающих заводах, который не компенсируется соответствующим ростом цен в рознице из-за государственного и социального контроля.

Перестанут ли продавать 92-й бензин?

Полное исчезновение маловероятно, так как это социально значимый продукт. Скорее всего, АЗС будут компенсировать убытки за счет повышения цен на АИ-95, дизель и товары в магазинах при заправках.

Выгодно ли сейчас переходить на газ?

При текущей маржинальности бензина и риске дефицита АИ-95, газомоторное топливо остается привлекательной альтернативой для коммерческого транспорта и такси, где пробеги максимальны.

Как ситуация повлияет на качество топлива?

Риск снижения качества существует всегда, когда бизнес уходит в "минус". Независимые АЗС в попытках выжить могут искать более дешевых поставщиков с менее строгим контролем стандартов.

