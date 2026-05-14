Пробег авто меньше, чем от Москвы до Владимира, а счёт за обслуживание тянет на однокомнатную квартиру

Mercedes-AMG One — это не автомобиль. Это капризная примадонна из мира "Формулы-1", которую заставили выступать в сельском ДК. Немецкие инженеры годами пытались впихнуть невпихуемое: гоночный мотор V6 объемом с пакет сока в гражданский кузов. В итоге мир получил гибридного монстра мощностью 1049 лошадей, который требует к себе внимания больше, чем капризный наследник престола. Один из счастливых обладателей этого "чудовища" в ядовито-зеленом цвете Reingrün решил избавиться от игрушки через аукцион RM Sotheby's. На одометре — смешные 115 миль (185 км). Но счет за первое ТО заставляет глаза лезть на лоб даже у арабских шейхов: 44 100 долларов за то, чтобы машина просто продолжала дышать.

Фото: commons.wikimedia.org by Мэтти Блюм, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG One

Золотая гайка: Почему-ТО стоит как новая иномарка

Представьте: вы проехали на машине расстояние от Москвы до Владимира, и дилер выставляет вам счет в 3,7 миллиона рублей. Это 383 доллара за каждую пройденную милю. Главный виновник финансового апокалипсиса — нормо-часы. Механики Mercedes-AMG потратили 80 часов на "Обслуживание А". Час работы этих кудесников стоит 463 доллара. Только за право мастера подержать гаечный ключ владелец заплатил 31 600 евро. Это не просто сервис, это прецизионная хирургия, где ошибка стоит жизни мотора, а мотор здесь — это штучный товар, требующий ювелирной настройки каждой системы охлаждения и смазки.

"Такие ценники — это плата за эксклюзивный доступ к технологиям. Воздушный фильтр за две тысячи долларов не сделан из золота, но он гарантирует, что гоночный турбокомпрессор не подавится случайной пылинкой. Это налог на роскошь в его чистом, инженерном проявлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Список запчастей в счете выглядит как издевательство над здравым смыслом. Воздушный фильтр за 2195 долларов — это цена подержанной "Лады" в приличном состоянии. Сливная пробка за 176 долларов? Она что, выточена из метеорита? На этом фоне десять литров моторного масла за 652 доллара кажутся благотворительной акцией. Но такова реальность гиперкаров. Если вы решили выкатить на дорогу болид Льюиса Хэмилтона, забудьте об экономии. Вы платите не за железо, а за гарантию того, что машина не превратится в дорогой костер прямо на шоссе.

Зеленый яд и карбоновые доспехи

Этот конкретный экземпляр — белая ворона, точнее, зеленая. Цвет Reingrün обычно бронируют фанаты Lamborghini, но здесь он смотрится как вызов всему консервативному миру Mercedes. За право покрасить машину в этот ядовитый оттенок первый владелец отдал 32 200 долларов. Это дороже, чем базовая Toyota Camry в США. Кузов буквально кричит о своей цене, контрастируя с матовым углеволокном сплиттеров и порогов. Внутри — кожа наппа и зеленая прострочка, которая напоминает о том, что вы находитесь внутри очень дорогого и очень быстрого рептилоида.

Деталь/Услуга Стоимость 80 часов работы механиков $37 050 Воздушный фильтр $2 195 Фильтр трансмиссии $2 696 Цвет кузова Reingrün $32 200

Комфорт здесь весьма специфический. В комплекте идут наушники Sennheiser — не потому, что звук мотора плох, а потому, что свист турбины прямо за вашей спиной может лишить слуха быстрее, чем на концерте рок-группы. Это машина для эгоиста, который готов жертвовать позвоночником ради секунд на треке. И хотя здесь есть динамики Sonus Faber, настоящая музыка звучит из выхлопной трубы. Уход за таким кузовом — отдельная пытка, требующая профессионального детейлинга и защиты оптики от дорожной пескоструйки.

"Малейший скол на такой краске — это катастрофа для ликвидности. Для коллекционных авто важна безупречность, поэтому владельцы часто тратят на защитные покрытия суммы, сопоставимые со стоимостью бюджетного седана", — отметил в разговоре с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Сердце чемпиона на грани инфаркта

Под капотом — инженерное безумие. 1,6-литровый V6 работает в паре с четырьмя электромоторами. Это гибридная связка, которая разгоняет снаряд до 200 км/ч за 7 секунд. Максималка — 352 км/ч. Но есть нюанс. Ресурс такого двигателя ограничен. В "Формуле-1" моторы меняют чаще, чем перчатки, а в дорожной машине его нужно беречь как зеницу ока. Городской ритм с короткими поездками для такого агрегата — медленная смерть, ведь только на высоких оборотах мотор выжигает нагар и работает в штатном режиме.

"Двигатель AMG One — это деликатный механизм с запредельными нагрузками. Каждая деталь работает на пределе прочности. Отсюда и такие требования к обслуживанию: любая экономия на масле или фильтрах приведет к фатальному разрушению сложнейшего агрегата", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Mercedes потребовались годы, чтобы заставить этот мотор вообще заводиться в обычных условиях и не глохнуть на светофорах. В итоге получился автомобиль, который страшно эксплуатировать, но безумно хочется иметь в коллекции. 275 выпущенных экземпляров — это входной билет в закрытый клуб, где годовой бюджет на содержание машины равен годовому бюджету небольшого африканского государства. Продажа этого "зеленого" экземпляра станет индикатором: готовы ли коллекционеры платить за технологии, которые устаревают быстрее, чем вы успеваете доехать до заправки?

Ответы на популярные вопросы о гиперкарах

Почему обслуживание стоит так дорого?

Из-за сложности конструкции и дефицита специалистов. Для работы с AMG One требуются сертифицированные механики со специальным оборудованием, а каждая запчасть производится мизерным тиражом.

Можно ли обслуживать такую машину на обычном СТО?

Категорически нет. Это приведет к аннулированию гарантии и, скорее всего, к поломке сложнейшей электроники и гибридной системы, для настройки которых нужен заводской доступ к ECU.

Почему пробег всего 115 миль?

Такие машины часто покупают как инвестиционный актив. Каждый километр на одометре снижает стоимость автомобиля при перепродаже, поэтому владельцы хранят их в гаражах с климат-контролем.

Зачем AMG One мотор от Формулы-1?

Это имиджевый проект Mercedes. Цель — показать технологическое превосходство бренда, перенеся наработки с гоночных трасс на дороги общего пользования, даже если это безумно дорого и непрактично.

