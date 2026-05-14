Toyota уменьшила Land Cruiser до карманного формата — теперь это не яхта, а настоящий танк для грязи

Toyota сотворила то, чего от неё ждали десятилетие: выкатила Land Cruiser размером с кроссовки вашего племянника. Новый FJ — это не гламурный обмылок для поездок за латте. Это грубый, угловатый кирпич на колесах, который всем своим видом заявляет: "Я здесь, чтобы месить грязь, а не красоваться у входа в бутик". Японцы решили поиграть на чувствах тех, кто оплакивал уход легендарного FJ Cruiser, и создали его уменьшенную, но не менее злую копию.

Фото: commons.wikimedia.org by Aos.1905, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Land Cruiser FJ

Анатомия карманного танка: что под капотом

Забудьте про рафинированные турбомоторы, которые выдыхаются быстрее, чем вы успеете доехать до дачи. В Toyota Land Cruiser FJ бьется старое доброе "атмосферное сердце" объемом 2,7 литра. 163 лошадиные силы — это не табун для гонок на выживание, а рабочие мулы, готовые тянуть вас через броды и косогоры. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым "автоматом", который переключает передачи с основательностью швейцарского сейфа.

"Главное преимущество этого агрегата — его консервативность. Он переварит топливо сомнительного качества и не потребует визита в сервис после каждой глубокой лужи, в отличие от современных передутых малолитражек", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Подвеска здесь — произведение инженерного искусства для тех, кто не привык выбирать дороги. Спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — неразрезной мост на четырех рычагах с тягой Панара. Эта машина чувствует себя на бездорожье как акула в воде, особенно учитывая наличие жесткой блокировки заднего дифференциала. Если вы решите, что это лидер рынка по проходимости в своем классе, вы не ошибетесь.

Комфорт в спартанском стиле

Несмотря на суровую внешность, внутри FJ не заставляет вас страдать. 12,3-дюймовый экран мультимедиа выглядит как огромный планшет, случайно упавший в кабину вездехода. Салон рассчитан на пятерых, хотя задним пассажирам придется потесниться, если они решили изображать из себя звезд баскетбола. Объем багажника в 795 литров — это настоящий бездонный колодец для снаряжения, палаток или недельного запаса провизии. При этом важно помнить, что правильная безопасность на дороге начинается не с систем контроля полосы, которые тут есть, а с головы водителя.

"Наличие блокировок и короткой базы — это палка о двух концах. Машина провоцирует на риск, но законы физики никто не отменял. Оценка ущерба после ошибок на таком коротком внедорожнике часто обходится дороже, чем сам автомобиль", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

География продаж и почему США кусают локти

Toyota решила устроить настоящую дискриминацию. Land Cruiser FJ будет бороздить просторы Индии, Южной Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Колыбель эко-безумия — Европа — осталась не у дел из-за жестких норм выбросов. Северная Америка пала жертвой торговых войн и пошлин. Это иронично: американцы обожают подобные игрушки, но в этот раз им придется довольствоваться обзорами.

Параметр Характеристика FJ Длина кузова 4575 мм (короче RAV4) Клиренс / Привод Полный с блокировкой заднего моста Мощность / Крутящий момент 163 л. с. / 246 Нм

Для тех, кто планирует привезти этот аппарат в Россию через "серые" каналы, главным вопросом станет растаможка. Учитывая объем двигателя 2,7 литра, пошлина не будет гуманной, но на фоне роста утильсбора покупка может оказаться выгоднее, чем приобретение напичканного электроникой китайского кроссовера. Источник издание Известия.

"Схема импорта через дружественные страны уже отработана. Главное — правильно оформить СБКТС и подготовиться к тому, что запчасти для этой специфической модели придется ждать по паре недель", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о Land Cruiser FJ

Заменит ли FJ обычный 300-й "Крузак"?

Нет, это совершенно разные весовые категории. FJ — это фановый внедорожник для эгоиста или молодой пары, в то время как 300-й — это сухопутная яхта для статуса и большой семьи.

Насколько надежен двигатель 2,7 л?

Этот мотор (серия TR) считается "миллионником" при должном уходе. В нем нет турбины, нет сложных систем впрыска, только проверенная временем механика.

Можно ли использовать его как основной автомобиль в городе?

Габариты меньше, чем у RAV4, позволяют легко парковаться, но расход топлива у рамного тяжелого внедорожника с таким мотором вряд ли порадует любителей экономии.

Какая цена будет в России?

При стартовой цене в Японии около 2,1 млн рублей, после доставки, уплаты пошлин и комиссий посредников, реальный ценник в РФ может составить от 4 до 5 млн рублей.

Читайте также