Антифриз или масло: что на самом деле спасает двигатель от критического перегрева

Распознать критический перегрев силового агрегата можно по интенсивному жару из-под капота, изменению оттенка выхлопных газов и резким скачкам оборотов.

Проверка уровня масла
Проверка уровня масла

Руководитель общественной организации "СПБ.АВТО" Святослав Данилов пояснил, что в таких ситуациях дым из трубы нередко приобретает черный цвет, а двигатель начинает работать нестабильно. Если игнорировать эти симптомы, система может полностью выйти из строя, что приведет к финансовым затратам, сопоставимым с покупкой нового мотора.

Одной из главных причин термической аномалии эксперт называет проблемы со смазочными материалами. Как сообщает NewsInfo.Ru, неисправность часто провоцирует старое масло с истекшим сроком эксплуатации или его внезапная утечка.

Кроме того, важно вовремя проводить техническое обслуживание, так как забитый зимней дорожной пылью радиатор в летнюю жару лишает систему возможности эффективно отводить тепло.

Специалист также рекомендует внимательно следить за герметичностью системы охлаждения и состоянием расширительного бачка. 

"Как правило, это связано с маслом. Может быть старое масло используется, перепробег на нем. Либо произошла утечка масла в двигателе, масла вообще нет, не происходит охлаждения двигателем либо маслом, либо охлаждающей жидкостью", — отметил Данилов.

По словам эксперта, при перегреве охлаждающая жидкость может закипеть, а из-за избыточного давления порой лопаются крышки или сами емкости. 

"При первых признаках закипания важно не только долить жидкость, но и обязательно убедиться, что внутри не образовалась воздушная пробка, которая блокирует циркуляцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

В случае фиксации роста температуры Данилов советует немедленно прекратить движение и дать машине остыть. Если после возобновления пути ситуация повторяется или из-под капота виден пар, безопаснее вызвать эвакуатор, чем рисковать целостностью агрегата.

Своевременный визит в сервис поможет избежать дорогостоящей альтернативы, когда вместо мелкого ремонта потребуется обслуживание двигателя капитального типа.

Ответы на популярные вопросы о перегреве двигателя

Что делать в первую очередь, если стрелка температуры поползла вверх?

Необходимо сразу съехать на обочину и остановиться, но не глушить мотор мгновенно, если нет течи, — дайте ему поработать на холостых при включенной на максимум печке, чтобы сбросить жар.

Почему двигатель греется именно в пробках?

В заторах отсутствует естественный обдув встречным воздухом, поэтому вся нагрузка ложится на вентилятор и чистоту радиатора, который может быть забит грязью.

Можно ли доливать антифриз в горячий двигатель?

Категорически нельзя открывать крышку бачка на горячую — возможен выброс пара и ожоги; нужно дождаться полного остывания системы.

Как понять, что двигателю после перегрева нужен ремонт?

К косвенным признакам относятся эмульсия в масле, белый дым из трубы и потемнение охлаждающей жидкости, что указывает на повреждение прокладки ГБЦ.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
