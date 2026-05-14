Антифриз или масло: что на самом деле спасает двигатель от критического перегрева

Распознать критический перегрев силового агрегата можно по интенсивному жару из-под капота, изменению оттенка выхлопных газов и резким скачкам оборотов.
Руководитель общественной организации "СПБ.АВТО" Святослав Данилов пояснил, что в таких ситуациях дым из трубы нередко приобретает черный цвет, а двигатель начинает работать нестабильно. Если игнорировать эти симптомы, система может полностью выйти из строя, что приведет к финансовым затратам, сопоставимым с покупкой нового мотора.
Одной из главных причин термической аномалии эксперт называет проблемы со смазочными материалами. Как сообщает NewsInfo.Ru, неисправность часто провоцирует старое масло с истекшим сроком эксплуатации или его внезапная утечка.
Кроме того, важно вовремя проводить техническое обслуживание, так как забитый зимней дорожной пылью радиатор в летнюю жару лишает систему возможности эффективно отводить тепло.
Специалист также рекомендует внимательно следить за герметичностью системы охлаждения и состоянием расширительного бачка.
"Как правило, это связано с маслом. Может быть старое масло используется, перепробег на нем. Либо произошла утечка масла в двигателе, масла вообще нет, не происходит охлаждения двигателем либо маслом, либо охлаждающей жидкостью", — отметил Данилов.
По словам эксперта, при перегреве охлаждающая жидкость может закипеть, а из-за избыточного давления порой лопаются крышки или сами емкости.
"При первых признаках закипания важно не только долить жидкость, но и обязательно убедиться, что внутри не образовалась воздушная пробка, которая блокирует циркуляцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.
В случае фиксации роста температуры Данилов советует немедленно прекратить движение и дать машине остыть. Если после возобновления пути ситуация повторяется или из-под капота виден пар, безопаснее вызвать эвакуатор, чем рисковать целостностью агрегата.
Своевременный визит в сервис поможет избежать дорогостоящей альтернативы, когда вместо мелкого ремонта потребуется обслуживание двигателя капитального типа.
Необходимо сразу съехать на обочину и остановиться, но не глушить мотор мгновенно, если нет течи, — дайте ему поработать на холостых при включенной на максимум печке, чтобы сбросить жар.
В заторах отсутствует естественный обдув встречным воздухом, поэтому вся нагрузка ложится на вентилятор и чистоту радиатора, который может быть забит грязью.
Категорически нельзя открывать крышку бачка на горячую — возможен выброс пара и ожоги; нужно дождаться полного остывания системы.
К косвенным признакам относятся эмульсия в масле, белый дым из трубы и потемнение охлаждающей жидкости, что указывает на повреждение прокладки ГБЦ.
