Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж

Рынок перевернулся. Пока эксперты рассуждали о "китайской экспансии", она завершилась полной победой. Апрель 2026 года впечатал в асфальт старые иерархии: Tenet T7 ворвался на трон, скинув с него многолетнего короля Haval Jolion. Продажи новых машин взлетели на 12,7% за месяц, и этот рост обеспечен не просто металлом и резиной, а яростной битвой за кошельки тех, кто еще вчера мечтал о "немцах".

Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша Презентация российского автомобиля Tenet

Geely Monjaro: Тяжелый люкс в легком весе

Пятое место и 2553 проданных экземпляра. Казалось бы, поражение? Нет. При ценнике от 4,6 миллиона рублей этот "китаец" — настоящий снайпер. Он выбивает тех покупателей, которые привыкли к кожаным креслам и тишине в салоне. Monjaro зашел на территорию ушедшего премиума и чувствует себя там хозяином. Это уже не просто бюджетная повозка, а полноценный флагман с породистым турбомотором.

"Высокий ценник перестал быть барьером. Покупатель видит в Geely реальную альтернативу европейцам, учитывая, что официального сервиса для последних почти не осталось", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Haval M6: Тостер, который не подведет

Четвертая строчка за честным "работягой". Haval M6 — это кроссовер для тех, кто ненавидит сенсорные экраны и просит поменьше электроники. Огромный багажник и цена на уровне топовой Lada Vesta превращают его в идеальный семейный сейф. Тут нет пафоса, только оцинкованный кузов и простая конструкция, которую поймет любой механик в Калуге. Машина для жизни, а не для сториз в соцсетях.

Многие владельцы, выбирая такие авто, часто задумываются о долговечности. Однако статистика неумолима: россияне избавляются от новых машин порой быстрее, чем от гаджетов, пытаясь угнаться за новинками рынка. Хотя M6 явно задержится в гаражах дольше конкурентов.

Семейство Tenet: Калужский реванш

На третьем месте Tenet T4. По факту — это старый добрый Chery Tiggo 4 Pro, который сменил паспорт и прописку. Теперь это чисто калужская история с завода "АГР". Машина простая как кирпич и надежная как молоток. 3438 человек проголосовали за него рублем. Но настоящий шок вызвал его "старший брат" — Tenet T7.

"Техническое состояние таких машин в первые годы эксплуатации напрямую зависит от качества локальной сборки. Важно проверять бортовые системы на предмет корректной прошивки под наш климат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Haval Jolion: Серебро с привкусом обиды

Бывший лидер повержен. 6664 проданных Jolion — это колоссальный результат, но его не хватило для первого места. Обновление с полным приводом и "роботом" помогло удержать планку, но дерзкий новичок из Калуги оказался проворнее. Jolion остается золотым стандартом городского кроссовера, но теперь ему приходится играть в роли догоняющего.

Лидерство в продажах часто провоцирует проблемы с обслуживанием. Чтобы не "угробить" современный двигатель при самостоятельном уходе, важно помнить, что даже простая замена свечей зажигания требует понимания момента затяжки, иначе головка блока превратится в металлолом.

Модель кроссовера Продажи (шт., апрель) Tenet T7 7639 Haval Jolion 6664 Tenet T4 3438 Haval M6 3125 Geely Monjaro 2553

Tenet T7 стал чемпионом с результатом 7639 машин. Это аналог Tiggo 7 Pro, но с русским характером и агрессивным маркетингом. Он дороже Jolion, но люди готовы переплачивать за мощь в 160 сил и статус "самой продаваемой модели". Сборка на бывших мощностях Volkswagen дала бренду тот кредит доверия, который китайцы не могли получить годами.

"Масштабирование производства в Калуге и использование готовых платформ Chery позволило Tenet буквально завалить стоки дилеров. Это классическая победа логистики над маркетингом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Почему Tenet T7 так быстро стал лидером?

Сыграла роль комбинация узнаваемого дизайна (база Chery), локальной сборки в Калуге и широкого наличия машин у дилеров, в отличие от конкурентов с дефицитными комплектациями.

Стоит ли переплачивать за Geely Monjaro?

Да, если вам нужен комфорт и динамика уровня премиальных брендов. Это автомобиль другого технического уровня по сравнению с Jolion или M6.

Насколько надежен калужский Tenet T4?

Конструктивно это проверенный годами агрегат. Основные узлы давно обкатаны в условиях РФ, а локализация упрощает поиск запчастей.

Что лучше: Haval M6 или топовая Lada Vesta?

Для большой семьи кроссовер M6 предпочтительнее за счет объема багажника и дорожного просвета, хотя Vesta может выигрывать в управляемости.

Читайте также