Вместо Лады: 3 надежные иномарки из Китая, которые выгодно ввозить в Россию в 2026-м

Авто

Российские автолюбители, располагающие бюджетом до 2 миллионов рублей, могут выгодно приобрести надежные иномарки сегмента массмаркет через каналы параллельного импорта из Поднебесной. Наиболее привлекательными вариантами в этой ценовой категории остаются подержанные автомобили корейских марок, а также популярные модели локальных китайских брендов. Основной акцент покупатели делают на машинах возрастом от трех до пяти лет, оснащенных двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.

Hyundai Elantra

При ограниченном бюджете около 1,8 миллиона рублей в России можно заказать седан C-класса Kia K3, учитывая все расходы на логистику и оформление. Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на основателя компании "РоговМобиль" Дмитрия Рогова, еще одним сильным конкурентом в этом прайсе выступает Hyundai Elantra, известная на ряде рынков под именем Lantra. Для тех, кто предпочитает формат кроссоверов, доступен Geely Coolray в базовом исполнении с атмосферным мотором, стоимость которого при ввозе составит приблизительно 1,5 миллиона рублей.

Экономическая выгода таких сделок обусловлена действием льготных тарифов утилизационного сбора для автомобилей с умеренным объемом двигателя. Выбирая подержанную иномарку, важно обращать внимание не только на пробег, ведь порой машина молит о пощаде из-за скрытых дефектов трансмиссии, которые сложно заметить при поверхностном осмотре. В стандартное оснащение "бюджетников" из КНР обычно входят тканевой салон, кондиционер и базовые механические регулировки, в то время как климат-контроль и панорамный люк остаются опциями для топовых модификаций.

"Покупка авто из Китая требует трезвого расчета, так как экономия на таможенных пошлинах не должна перекрываться будущими тратами на ремонт. Важно помнить, что даже при скромных средствах не стоит игнорировать системы активной безопасности, ведь самый коварный просчет при покупке автомобиля часто связан с ложной уверенностью в идеальном техническом состоянии бюджетных версий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о ввозе авто из Китая

Почему выгодно везти машины именно с моторами до 160 л. с.?

Для таких транспортных средств в возрасте от 3 до 5 лет действуют наиболее привлекательные ставки таможенных пошлин и льготный утилизационный сбор, что позволяет уложиться в бюджет до 2 млн рублей.

В чем отличие корейских моделей для рынка КНР?

Технически они идентичны глобальным версиям, однако могут иметь специфические названия, как Kia K3 или Hyundai Lantra, и зачастую обладают более простой отделкой салона в базовых комплектациях.

Какие опции входят в базовую стоимость ввезенных авто?

Покупатель может рассчитывать на функциональный минимум: исправный кондиционер, тканевую обивку кресел и штатную мультимедийную систему без излишеств вроде кожаного интерьера.

Безопасно ли покупать китайские иномарки с пробегом?

При тщательной диагностике узлов и проверке истории обслуживания риск минимален, так как основные агрегаты данных моделей ориентированы на массовый рынок и обладают хорошим ресурсом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
