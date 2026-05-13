Покупатель верит продавцу — и платит дважды: главные уловки на рынке машин с пробегом

Покупка подержанного автомобиля может обернуться финансовыми потерями, если довериться словам продавца: под видом небитой машины нередко продают авто после ДТП, рассказы о недавно замененных деталях оказываются выдумкой, а заниженная сумма в договоре лишает покупателя защиты при споре. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ладушкин объяснил, что одна из главных ошибок при покупке подержанного автомобиля — доверие словам продавца без самостоятельной проверки технического состояния машины. Покупатель часто оценивает автомобиль по внешнему виду и уверениям владельца, хотя без специальных знаний может не заметить следы ремонта, окрашенные элементы и последствия повреждений.

"Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были", — указал эксперт.

Специалист обратил внимание, что уловки связаны и с рассказами о недавнем ремонте подвески и других деталей. Продавец может создать впечатление, что дорогие узлы уже заменили, а значит, покупателю долго не придется тратиться на обслуживание. На деле такие заявления нередко ничем не подтверждены.

"Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли пять тысяч километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен десять тысяч километров назад, а приводы — пятнадцать тысяч километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей", — пояснил Ладушкин.

Ладушкин предупредил, что отдельная опасность возникает при оформлении договора купли-продажи. Продавец может просить указать сумму ниже фактически уплаченной. Для покупателя такая уступка выглядит формальностью, но в споре она способна лишить его части денег. Любые неточности в договоре лучше воспринимать как серьезный риск.