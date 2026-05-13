Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России

Японская Honda решила устроить в Китае настоящую "ночь длинных ножей". Бренд, который десятилетиями считался синонимом надежности и консервативного подхода, пускает под нож сразу две популярные модели: стильный хэтчбек Fit и дерзкий кроссовер ZR-V. Пока маркетологи рисуют красивые графики реструктуризации, российские фанаты марки нервно курят в сторонке — эти машины активно ехали к нам по "серым" каналам.

Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda ZR-V

Великий китайский разворот: почему заводы идут под снос

Honda в Китае лихорадит. Объемы производства двигателей внутреннего сгорания летят в пропасть со скоростью камня: с 1,2 миллиона до 720 тысяч единиц в год. Это не просто корректировка — это капитуляция перед наступающей эрой электричества. Завод GAC Honda в Гуанчжоу прикажет долго жить летом 2026-го, а площадка Dongfeng Honda в Ухане — годом позже. Когда гиганты такого масштаба начинают рубить собственные мощности, это значит одно: старый добрый бензиновый мир трещит по швам.

"Китайский рынок перенасыщен локальными брендами, которые демпингуют и предлагают больше технологий за меньшие деньги. Honda просто не выдерживает темп, превращая свои классические модели в балласт, который проще отрезать, чем пытаться спасти", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Производитель уже начал "распродажу века". Гибридные седаны Accord и электрические NS1 отдают почти даром, лишь бы освободить склады. В то время как расходы на машину в год продолжают расти, Honda пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда электрификации, бросая на амбразуру свои легендарные ДВС-платформы.

Fit и ZR-V: кто следующий на выход?

Кроссовер ZR-V — это, по сути, Civic, который плотно завтракал и ходил в спортзал. Он заполнил нишу ниже CR-V, но, похоже, оказался "слишком японским" для китайского потребителя. Fit — мировая легенда, городской карт с огромным багажником. Убийство этих моделей в Китае означает прекращение их поставок на наш рынок, ведь именно китайские СП были главным "донором" для российского параллельного импорта.

Модель Статус в Китае Honda Fit Прием заказов прекращен Honda ZR-V Снятие с производства Honda Accord Продажи со скидками

Для тех, кто ищет альтернативу, рынок предлагает взглянуть на лучшие внедорожники, которые пока еще доступны с официальной гарантией. Honda же становится уделом энтузиастов и тех, кто готов платить тройную цену за имя и надежность, которая теперь под большим вопросом из-за дефицита кузовных запчастей из Поднебесной.

"Снятие моделей с конвейера в КНР мгновенно ударит по наличию оригинальных комплектующих. Железо для ZR-V и Fit через пару лет станет дефицитом, что превратит любой мелкий кузовной ремонт в квест стоимостью в половину машины", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параллельный импорт под ударом

Россияне привыкли, что параллельный импорт авто решает любые проблемы. Но когда завод закрывается физически, везти становится просто нечего. Fit и ZR-V исчезнут из дилерских шоурумов, оставив после себя пустоту, которую быстро заполнят вездесущие китайские "электрички". Это конец эпохи доступной драйвовой инженерии.

"Таможенная очистка этих моделей и так была недешевой, а теперь, на фоне дефицита, ценник на остатки взлетит до небес. Перекупщики уже потирают руки, превращая обычные хэтчбеки в 'эксклюзив'", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

В мире, где кибербезопасность авто становится важнее объема двигателя, Honda пытается выжить, сбрасывая кожу. Но для нас это означает лишь одно: еще два классных автомобиля официально уходят в историю, оставляя нас один на один с планшетами на колесах и бесконечными сенсорными экранами.

Ответы на популярные вопросы о будущем Honda

Можно ли будет купить Honda Fit после 2026 года?

Только на вторичном рынке или в виде остатков у дилеров. Новое производство в Китае будет полностью свернуто.

Повлияет ли закрытие заводов на сервисное обслуживание в РФ?

Да, сроки поставки уникальных запчастей увеличатся, а цена на расходники может вырасти из-за логистического плеча из других регионов (например, Японии или Таиланда).

Почему Honda не перевезет линии в другие страны?

Рынок КНР был ключевым по объемам. Перенос мощностей требует миллиардных инвестиций, которые Honda предпочитает вкладывать в разработку электрокаров.

Стоит ли сейчас покупать ZR-V из Китая?

Если вам нужен надежный агрегат на 10 лет — да, но будьте готовы к сложностям с кузовным ремонтом в будущем. ЛКП у моделей для китайского рынка традиционно требует ухода за ЛКП автомобиля.

Читайте также