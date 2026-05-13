Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев

Холдинг "АГР" выкатил на асфальт зверя, которого никто не ждал. Пока скептики пророчили бесконечный поток китайских клонов, в Петербургских Шушарах тихо собрали Esteo MX. Это не пластиковая игрушка на батарейках. Это среднеразмерный кроссовер, который пахнет бензином, кожей и амбициями вернуть веру в нормальное железо. Забудьте про вариаторную хандру и сенсорные мучения — здесь играют по-взрослому.
Esteo MX — это манифест против одноразовых машин. В то время как конкуренты из Поднебесной пичкают нас "роботами", которые дергаются в пробках, наши инженеры поставили старый добрый 8-ступенчатый "автомат". Честный гидротрансформатор. Он перемалывает крутящий момент плавно, как тяжелый рок, а не визжит, будто бензопила. Двигатель тоже внушает доверие: 2.0 литра, турбина, 197 лошадей. Никаких гибридных "костылей" и розеток. Только хардкор, только бензин.
"Выбор классического гидротрансформатора вместо преселективного робота — это прямой сигнал рынку о ставке на ресурс. Такая связка прощает ошибки эксплуатации и агрессивную езду, в отличие от нежных европейских и китайских аналогов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Подвеска здесь не для неженок. Алюминиевые рычаги и гидронаполненные сайлентблоки намекают, что машина будет глотать ямы, а не выбивать зубы пассажирам. Клиренс в 210 мм — это уже территория серьезных внедорожников. Когда большинство кроссоверов пасуют перед разбитой грунтовкой, этот парень просто едет дальше.
|Характеристика
|Показатель Esteo MX
|Двигатель
|2.0 Turbo (197 л. с.)
|Трансмиссия
|8-АКПП (гидротрансформатор)
|Привод
|Полный с электромагнитной муфтой
|Дорожный просвет
|210 мм
Внутри MX выглядит так, будто его проектировали фанаты Apple и Tesla одновременно. Три экрана! У пассажира свой дисплей, чтобы он не лез со своей музыкой к водителю. Но главное — эргономика. Создатели не стали убивать физические кнопки. Климат-контроль можно потрогать пальцами, а не выискивать в пятом подменю на скорости 110 км/ч. Это победа здравого смысла над маркетинговым безумием.
"Наличие физических кнопок в критически важных зонах управления напрямую влияет на безопасность. Водитель меньше отвлекается от дороги, что статистически снижает риск возникновения аварийных ситуаций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Для тех, кто любит побогаче, завезли кожу Nappa, массаж и аудиосистему Boya Sound с 21 динамиком. Это уже не машина, а передвижной концертный зал. Ароматизация салона без посторонних запахов и двухслойные стекла превращают кабину в герметичный кокон, в котором можно спрятаться от шума мегаполиса и проблем с кондиционером в летнюю жару.
Esteo MX — это машина, созданная людьми, которые знают, что такое минус 30 в феврале. Бак омывателя на 7 литров — это не роскошь, а спасение на трассе М-11. Подогрев всего: от руля до задних сидений. Даже камера заднего вида получила омыватель. Мелочь? Нет, это понимание реальности. Это не нежный электромобиль, который боится морозов. Это транспорт для жизни в России.
"Увеличенный бак омывателя и заводской омыватель камеры — это грамотные решения для нашего климата. В условиях реальной эксплуатации это снижает частоту остановок в опасных местах дороги и улучшает обзорность", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.
Багажник на 1,5 куба при сложенных сиденьях превращает кроссовер в фургон. Можно везти рассаду, стройматериалы или лодку на крыше (рейлинги держат 150 кг). Универсальность здесь возведена в культ. Российский покупатель не любит платить дважды, и Esteo MX пытается закрыть все потребности одним махом.
Старт реализации запланирован на лето 2026 года. Сейчас автомобиль проходит финальные тесты и сертификацию.
В отличие от конкурентов, используется классический 8-ступенчатый автоматический гидротрансформатор, что обеспечивает высокую надежность.
Сборка уже налажена на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), это полноценный отечественный продукт.
Да, кроссовер оснащен системой полного привода с современной электромагнитной муфтой подключения задней оси.
