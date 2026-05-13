Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине
Цена красоты: почему россияне массово едут за новыми волосами в Турцию
Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса

Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев

Авто

Холдинг "АГР" выкатил на асфальт зверя, которого никто не ждал. Пока скептики пророчили бесконечный поток китайских клонов, в Петербургских Шушарах тихо собрали Esteo MX. Это не пластиковая игрушка на батарейках. Это среднеразмерный кроссовер, который пахнет бензином, кожей и амбициями вернуть веру в нормальное железо. Забудьте про вариаторную хандру и сенсорные мучения — здесь играют по-взрослому.

автозавод
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
автозавод

Железо против гаджетов: классика под капотом

Esteo MX — это манифест против одноразовых машин. В то время как конкуренты из Поднебесной пичкают нас "роботами", которые дергаются в пробках, наши инженеры поставили старый добрый 8-ступенчатый "автомат". Честный гидротрансформатор. Он перемалывает крутящий момент плавно, как тяжелый рок, а не визжит, будто бензопила. Двигатель тоже внушает доверие: 2.0 литра, турбина, 197 лошадей. Никаких гибридных "костылей" и розеток. Только хардкор, только бензин.

"Выбор классического гидротрансформатора вместо преселективного робота — это прямой сигнал рынку о ставке на ресурс. Такая связка прощает ошибки эксплуатации и агрессивную езду, в отличие от нежных европейских и китайских аналогов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Подвеска здесь не для неженок. Алюминиевые рычаги и гидронаполненные сайлентблоки намекают, что машина будет глотать ямы, а не выбивать зубы пассажирам. Клиренс в 210 мм — это уже территория серьезных внедорожников. Когда большинство кроссоверов пасуют перед разбитой грунтовкой, этот парень просто едет дальше.

Характеристика Показатель Esteo MX
Двигатель 2.0 Turbo (197 л. с.)
Трансмиссия 8-АКПП (гидротрансформатор)
Привод Полный с электромагнитной муфтой
Дорожный просвет 210 мм

Цифровой винегрет и бархатный комфорт

Внутри MX выглядит так, будто его проектировали фанаты Apple и Tesla одновременно. Три экрана! У пассажира свой дисплей, чтобы он не лез со своей музыкой к водителю. Но главное — эргономика. Создатели не стали убивать физические кнопки. Климат-контроль можно потрогать пальцами, а не выискивать в пятом подменю на скорости 110 км/ч. Это победа здравого смысла над маркетинговым безумием.

"Наличие физических кнопок в критически важных зонах управления напрямую влияет на безопасность. Водитель меньше отвлекается от дороги, что статистически снижает риск возникновения аварийных ситуаций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для тех, кто любит побогаче, завезли кожу Nappa, массаж и аудиосистему Boya Sound с 21 динамиком. Это уже не машина, а передвижной концертный зал. Ароматизация салона без посторонних запахов и двухслойные стекла превращают кабину в герметичный кокон, в котором можно спрятаться от шума мегаполиса и проблем с кондиционером в летнюю жару.

Зимнее выживание и утилитарный расчет

Esteo MX — это машина, созданная людьми, которые знают, что такое минус 30 в феврале. Бак омывателя на 7 литров — это не роскошь, а спасение на трассе М-11. Подогрев всего: от руля до задних сидений. Даже камера заднего вида получила омыватель. Мелочь? Нет, это понимание реальности. Это не нежный электромобиль, который боится морозов. Это транспорт для жизни в России.

"Увеличенный бак омывателя и заводской омыватель камеры — это грамотные решения для нашего климата. В условиях реальной эксплуатации это снижает частоту остановок в опасных местах дороги и улучшает обзорность", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Багажник на 1,5 куба при сложенных сиденьях превращает кроссовер в фургон. Можно везти рассаду, стройматериалы или лодку на крыше (рейлинги держат 150 кг). Универсальность здесь возведена в культ. Российский покупатель не любит платить дважды, и Esteo MX пытается закрыть все потребности одним махом.

Ответы на популярные вопросы о кроссовере Esteo MX

Когда начнутся официальные продажи?

Старт реализации запланирован на лето 2026 года. Сейчас автомобиль проходит финальные тесты и сертификацию.

Какая коробка передач установлена в Esteo MX?

В отличие от конкурентов, используется классический 8-ступенчатый автоматический гидротрансформатор, что обеспечивает высокую надежность.

Где производится этот автомобиль?

Сборка уже налажена на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), это полноценный отечественный продукт.

Будет ли полный привод?

Да, кроссовер оснащен системой полного привода с современной электромагнитной муфтой подключения задней оси.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ближний Восток
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Смешать 1:10 и под корень: чем полить цветущую яблоню, чтобы ветки ломились от плодов
Корейцы сдают в утиль то, на чём ездят миллионы россиян — мода там сменилась десять лет назад
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Прощайте, утюжки: пять весенних стрижек, которые превращают хаос на голове в безупречный стиль
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Зеленский пригрозил параду — иностранные гости переглянулись, но всё равно прилетели в Москву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.