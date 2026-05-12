Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок

Специфический "аромат новой машины", который многие ошибочно принимают за признак качества, на самом деле представляет собой сложный коктейль из летучих органических соединений (VOC). Исследования ADAC и института Fraunhofer наглядно демонстрируют, что при повышении температуры внутри салона концентрация токсичных веществ способна вырасти в пять раз, превращая автомобиль в камеру для ингаляций формальдегидом. Это химическое соединение не только вызывает раздражение слизистых оболочек, но и признано канцерогеном, что делает длительное пребывание в непроветриваемом авто потенциально опасным для здоровья.
В ходе лабораторных испытаний специалисты протестировали такие модели, как VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid, чтобы понять динамику выделения химии из пластика и обивки. Как сообщает 110 km. ru со ссылкой на отчет ADAC, наиболее высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы у китайского седана BYD Seal 6 DM-i, где уровень ксилолов значительно превысил нормы даже после принудительной вентиляции. В то же время европейские стандарты безопасности планируют ужесточить лимиты на содержание формальдегида до 0,062 мг/м³ уже к 2027 году, что заставит производителей пересматривать технологические процессы сборки интерьеров.
Интересно, что возраст автомобиля не всегда является гарантией чистого воздуха: например, VW Golf сохранял неприятный химический фон даже спустя полгода после покупки. Если же в процессе эксплуатации владелец решит модернизировать транспортное средство, стоит помнить о юридических тонкостях — неправильная установка фаркопа или других аксессуаров из некачественных полимеров может лишь усилить токсичную нагрузку в салоне. Защитить себя можно только регулярным сквозным проветриванием и отказом от использования режима рециркуляции воздуха во время стоянки на солнце.
"Концентрация летучих веществ в новом салоне достигает пика именно в первые месяцы эксплуатации, особенно в летний период, когда раскаленный пластик начинает активно "фонить". Если резкий запах не выветривается в течение месяца, потребитель имеет полное право предъявить претензию дилеру, так как это является признаком использования некачественных материалов, не соответствующих санитарным нормам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.
В состав "запаха" входят бензол, толуол и формальдегид. Эти вещества при регулярном вдыхании могут вызывать головные боли, аллергию, а в долгосрочной перспективе — серьезные поражения дыхательной системы и онкологию.
Перед началом движения необходимо открыть все двери или окна на 2-3 минуты. Во время поездки следует использовать кондиционер с забором воздуха снаружи, чтобы обеспечить постоянный приток кислорода и вытеснение летучих соединений.
Обычно интенсивная фаза дегазации материалов длится от 3 до 6 месяцев. Однако, как показали тесты ADAC, некоторые модели сохраняют повышенный уровень VOC даже спустя 200 дней эксплуатации, особенно под воздействием ультрафиолета.
Да, если независимая экспертиза подтвердит превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) опасных веществ. В этом случае запах трактуется как неустранимый производственный дефект, дающий право на расторжение договора купли-продажи.
