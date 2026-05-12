Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок

Специфический "аромат новой машины", который многие ошибочно принимают за признак качества, на самом деле представляет собой сложный коктейль из летучих органических соединений (VOC). Исследования ADAC и института Fraunhofer наглядно демонстрируют, что при повышении температуры внутри салона концентрация токсичных веществ способна вырасти в пять раз, превращая автомобиль в камеру для ингаляций формальдегидом. Это химическое соединение не только вызывает раздражение слизистых оболочек, но и признано канцерогеном, что делает длительное пребывание в непроветриваемом авто потенциально опасным для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В ходе лабораторных испытаний специалисты протестировали такие модели, как VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid, чтобы понять динамику выделения химии из пластика и обивки. Как сообщает 110 km. ru со ссылкой на отчет ADAC, наиболее высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы у китайского седана BYD Seal 6 DM-i, где уровень ксилолов значительно превысил нормы даже после принудительной вентиляции. В то же время европейские стандарты безопасности планируют ужесточить лимиты на содержание формальдегида до 0,062 мг/м³ уже к 2027 году, что заставит производителей пересматривать технологические процессы сборки интерьеров.

Интересно, что возраст автомобиля не всегда является гарантией чистого воздуха: например, VW Golf сохранял неприятный химический фон даже спустя полгода после покупки. Если же в процессе эксплуатации владелец решит модернизировать транспортное средство, стоит помнить о юридических тонкостях — неправильная установка фаркопа или других аксессуаров из некачественных полимеров может лишь усилить токсичную нагрузку в салоне. Защитить себя можно только регулярным сквозным проветриванием и отказом от использования режима рециркуляции воздуха во время стоянки на солнце.

"Концентрация летучих веществ в новом салоне достигает пика именно в первые месяцы эксплуатации, особенно в летний период, когда раскаленный пластик начинает активно "фонить". Если резкий запах не выветривается в течение месяца, потребитель имеет полное право предъявить претензию дилеру, так как это является признаком использования некачественных материалов, не соответствующих санитарным нормам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о токсичности новых автомобилей

Почему запах нового автомобиля опасен?

В состав "запаха" входят бензол, толуол и формальдегид. Эти вещества при регулярном вдыхании могут вызывать головные боли, аллергию, а в долгосрочной перспективе — серьезные поражения дыхательной системы и онкологию.

Как снизить концентрацию вредных веществ в жару?

Перед началом движения необходимо открыть все двери или окна на 2-3 минуты. Во время поездки следует использовать кондиционер с забором воздуха снаружи, чтобы обеспечить постоянный приток кислорода и вытеснение летучих соединений.

Как долго выветривается химия из салона?

Обычно интенсивная фаза дегазации материалов длится от 3 до 6 месяцев. Однако, как показали тесты ADAC, некоторые модели сохраняют повышенный уровень VOC даже спустя 200 дней эксплуатации, особенно под воздействием ультрафиолета.

Можно ли вернуть машину из-за сильного запаха?

Да, если независимая экспертиза подтвердит превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) опасных веществ. В этом случае запах трактуется как неустранимый производственный дефект, дающий право на расторжение договора купли-продажи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
