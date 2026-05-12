Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику
Маринованный имбирь против свежего: скрытая разница, о которой молчат диетологи врачи
Голливудская улыбка сменилась оскалом: как Запад потерял доверие всей планеты
В EVA Gallery состоится творческая встреча Пеппи с чтением стихов Евгении Васильевой, Анастасии Посохиной и Игоря Озерского
Уборка перед отпуском: что обязательно сделать, чтобы вернуться в чистую квартиру
Зеленский на крючке: Запад уже прописал для своего фаворита финальную роль

Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе

Авто

Сезонное цветение деревьев представляет скрытую угрозу для технического состояния транспортных средств, особенно оснащенных дизельными силовыми агрегатами.

Тополиный пух
Фото: commons.wikimedia.org by Дарко Николовски, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тополиный пух

Как сообщает сайт MoneyTimes.Ru со ссылкой на вице-председателя Союза автосервисов РФ Александра Пахомова, скопление тополиного пуха способно критически забить систему фильтрации воздуха, что в худшем сценарии ведет к необратимому разрушению мотора.

Особую бдительность стоит проявлять владельцам, оставляющим машины на длительную стоянку вблизи зеленых насаждений, так как интенсивное загрязнение происходит даже в статичном положении.

Эксперт MoneyTimes.Ru привел в пример случай из практики, когда дизельный двигатель буквально "задохнулся" из-за плотного слоя пуха на расходных материалах. Из-за создавшегося сопротивления потоку воздуха мотор порвал полотно фильтра и начал всасывать в цилиндры уличную пыль и абразивные частицы.

Подобное "загрязнение из атмосферы" мгновенно стачивает ресурс поршневой группы, превращая работу двигателя на износ в фатальную поломку. Специалисты подчеркивают, что при эксплуатации в запыленной местности или в период активного листопада риск механического повреждения внутренних узлов возрастает многократно.

Помимо внутренних систем, тополиный сезон традиционно вызывает опасения у владельцев за сохранность кузова. Однако Пахомов отмечает, что современное лакокрасочное покрытие (ЛКП), защищенное слоем прочного лака, достаточно устойчиво к органическим воздействиям.

Хотя смолистые почки и считаются химически агрессивными, при своевременном уходе они крайне редко вызывают растворение или серьезную деструкцию ЛКП. Чаще автовладельцы сталкиваются с механическими микроповреждениями лака, возникающими при попытках агрессивно оттереть липкие следы подручными средствами.

"Пух работает как своеобразная "шуба" на радиаторах и фильтрах, нарушая теплообмен и правильное смесеобразование. Если игнорировать состояние фильтрующих элементов, можно столкнуться с тем, что автомобиль отказывается заводиться из-за нехватки воздуха или перегрева", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о защите авто от тополиного пуха

Как часто нужно проверять воздушный фильтр в сезон цветения?

Рекомендуется проводить визуальный осмотр каждые 1,5-2 тысячи километров пробега. Если пух образует на поверхности фильтра плотный "войлочный" слой, деталь необходимо заменить немедленно, не дожидаясь планового ТО.

Правда ли, что дизельные двигатели страдают от пуха чаще бензиновых?

Дизели более чувствительны к объему поступающего воздуха и качеству фильтрации. Повышенное давление всасывания при забитом фильтре действительно может привести к его деформации или разрыву, что критично для дизельной аппаратуры.

Опасны ли тополиные почки для кузова автомобиля?

В почках содержатся смолы и эфирные масла, которые при нагреве на солнце могут глубоко проникать в структуру лака. Если оставить почку на капоте на несколько недель, на краске может остаться желтоватое пятно, которое трудно вывести даже полировкой.

Можно ли просто сдуть пух с радиатора сжатым воздухом?

Да, регулярная продувка радиаторов охлаждения и кондиционера — эффективная профилактика перегрева. Главное — направлять струю воздуха изнутри наружу, чтобы не загнать мусор еще глубже в соты теплообменника.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Новости спорта
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Природа
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Последние материалы
Темные обряды вскрыли в суде Киева: Ермак годами отбирал агентов СБУ по наводке гадалок
Как запустить жиросжигающий двигатель: правила питания, превращающие фитнес в результат
Утренняя сонливость оказалась опаснее, чем думали: виноваты не только недосып и лень
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
13 мая: День Черноморского флота, Мата Хари и сахар
Урсулу ткнули носом в правду: вброс еврочиновницы признали дешевым пиар-ходом ЕС
Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе
Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.