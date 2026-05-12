Ошибка камеры может стоить вам прав: почему водители все чаще выигрывают суды против ГАИ

Аннулирование постановлений, вынесенных на основании данных систем автоматической фиксации, давно перестало быть юридическим исключением.

Камеры

Судебная практика показывает, что служители закона регулярно принимают сторону автомобилистов в спорных ситуациях, о чем сообщил руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

Подобные инциденты, включая недавний случай отмены взыскания за превышение лимита в зоне, где водитель физически не находился, подтверждают необходимость критического отношения к "цифровым" обвинениям.

Техническое несовершенство оборудования часто становится фундаментом для успешного оспаривания. Согласно комментариям автоэксперта для MoneyTimes, некорректная калибровка или минимальное отклонение угла установки комплекса могут приводить к ложному завышению реальных показателей скорости.

"Если угол камеры расположен на полградуса в ту или в другую сторону, то это плюс десять километров к счетчику, уже ошибка", — отмечает Крохмаль.

Эксперт подчеркнул, что до половины всех фиксаций камеры ГАИ могут содержать спорные данные из-за программных сбоев или переноса софта с других систем.

Алгоритм действий при получении необоснованного "письма счастья" предполагает оперативную подготовку жалобы с приложением доказательной базы, например, записей видеорегистратора.

Как отмечает MoneyTimes со ссылкой на Константина Крохмаля, многие граждане игнорируют возможность защиты своих прав из-за незначительности суммы.

"Заплатить и подать в суд. Потому что пока суды будут длиться несколько месяцев, пени будут начисляться, потом по суду все вернут", — настаивает Крохмаль.

Процедура обжалования прозрачна и эффективна, если соблюдены сроки и аргументированно описаны обстоятельства, доказывающие ошибочность ограничения скорости в конкретном случае.

"Важно понимать, что судебный порядок остается самым надежным инструментом, когда речь идет о технических ошибках софта или некорректной разметке. Даже если вы выполнили требование инспектора об остановке в неположенном месте и получили штраф с камеры, закон позволяет аннулировать такое взыскание, опираясь на приоритет действий сотрудника полиции над автоматикой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответа на популярные вопросы о дорожных камерах и штрафах

Почему камера может ошибаться при замере скорости?

Основными причинами являются нарушение угла установки объектива, плохие погодные условия или программные баги, из-за которых комплекс некорректно соотносит автомобиль с показателями радара.

Нужно ли оплачивать штраф перед тем, как идти в суд?

Эксперты рекомендуют оплатить задолженность, чтобы избежать накопления пеней и санкций приставов, так как судебные разбирательства могут затянуться. В случае победы потраченные средства возвращаются владельцу.

Что является лучшим доказательством невиновности водителя?

Наиболее веским аргументом в суде служат записи с персонального видеорегистратора с GPS-модулем, а также официально подтвержденные данные о технических работах на участке дороги.

Имеет ли смысл оспаривать штраф в 500 рублей?

С правовой точки зрения — да, поскольку это исключает накопление истории нарушений, которая может стать отягчающим фактором при совершении последующих ДТП или решении страховых вопросов.

