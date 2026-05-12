Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки

Проблема безопасности передвижения курьеров на электровелосипедах требует комплексного подхода, включающего образовательные программы, персональную ответственность и технические лимиты на скорость.

Велокурьер

Представитель Whoosh Денис Балакирев подчеркнул, что общественное недовольство в социальных сетях вызвано не самими сервисами доставки, а регулярным игнорированием правил дорожного движения. Для минимизации рисков на тротуарах эксперты предлагают внедрять зоны с автоматическим замедлением транспорта в местах массового скопления людей, таких как скверы и парки.

Правовое регулирование сегмента средств индивидуальной мобильности (СИМ) постепенно ужесточается, и теперь многие модели электросамокатов признаны источниками повышенной опасности по решению Верховного суда.

Как отмечает издание MoneyTimes со ссылкой на Дениса Балакирева, маломощная техника по закону может делить пространство с пешеходами, однако водители обязаны адаптироваться к ритму людского потока.

Для тяжелых и скоростных электровелосипедов, сопоставимых по характеристикам с мопедами, целесообразно рассмотреть обязательное наличие прав категории М и запрет на выезд на тротуары в пользу крайней правой полосы проезжей части.

"Недовольство вызывает несоблюдение правил при передвижении на любом средстве, который используется теми же службами доставки, курьерами или другими участниками дорожного движения. В первую очередь надо все-таки сконцентрироваться на основной теме, на соблюдении правил передвижения на электровелосипедах, электросамокатах и более мощных средствах", — рассказал Балакирев.

На сайте MoneyTimes также указывается на необходимость идентификации каждого транспортного средства, чтобы в случае инцидента или нарушения ПДД виновник не смог избежать наказания.

"Применение жестких технологических ограничений и системы персональных штрафов — единственный путь снизить аварийность в условиях города. Когда курьер знает, что его маневр зафиксирован, а скорость ограничена электроникой, риски тяжелых столкновений на зебре значительно снижаются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности электровелосипедов

Нужны ли права для управления мощным электровелосипедом?

Для моделей с мощностью двигателя более 250 Вт законодательно могут потребоваться водительские удостоверения категории М.

Где курьеры имеют право перемещаться на легком электротранспорте?

Маломощные устройства допускаются на тротуары, но водитель обязан уступать дорогу пешеходам и соблюдать безопасный скоростной режим.

Как планируется контролировать нарушителей в службах доставки?

Предлагается привязывать каждое транспортное средство к конкретному сотруднику для обеспечения неотвратимости персональной ответственности.

Помогают ли технологические решения снизить аварийность?

Программное ограничение скорости в людных локациях и системы мониторинга поездок уже доказали свою эффективность в сервисах кикшеринга.

