Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание

Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки

Авто

Проблема безопасности передвижения курьеров на электровелосипедах требует комплексного подхода, включающего образовательные программы, персональную ответственность и технические лимиты на скорость.

Велокурьер
Фото: unsplash.com by Ben Weinstein is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Велокурьер

Представитель Whoosh Денис Балакирев подчеркнул, что общественное недовольство в социальных сетях вызвано не самими сервисами доставки, а регулярным игнорированием правил дорожного движения. Для минимизации рисков на тротуарах эксперты предлагают внедрять зоны с автоматическим замедлением транспорта в местах массового скопления людей, таких как скверы и парки.

Правовое регулирование сегмента средств индивидуальной мобильности (СИМ) постепенно ужесточается, и теперь многие модели электросамокатов признаны источниками повышенной опасности по решению Верховного суда.

Как отмечает издание MoneyTimes со ссылкой на Дениса Балакирева, маломощная техника по закону может делить пространство с пешеходами, однако водители обязаны адаптироваться к ритму людского потока.

Для тяжелых и скоростных электровелосипедов, сопоставимых по характеристикам с мопедами, целесообразно рассмотреть обязательное наличие прав категории М и запрет на выезд на тротуары в пользу крайней правой полосы проезжей части.

"Недовольство вызывает несоблюдение правил при передвижении на любом средстве, который используется теми же службами доставки, курьерами или другими участниками дорожного движения. В первую очередь надо все-таки сконцентрироваться на основной теме, на соблюдении правил передвижения на электровелосипедах, электросамокатах и более мощных средствах", — рассказал Балакирев.

На сайте MoneyTimes также указывается на необходимость идентификации каждого транспортного средства, чтобы в случае инцидента или нарушения ПДД виновник не смог избежать наказания.

"Применение жестких технологических ограничений и системы персональных штрафов — единственный путь снизить аварийность в условиях города. Когда курьер знает, что его маневр зафиксирован, а скорость ограничена электроникой, риски тяжелых столкновений на зебре значительно снижаются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности электровелосипедов

Нужны ли права для управления мощным электровелосипедом?

Для моделей с мощностью двигателя более 250 Вт законодательно могут потребоваться водительские удостоверения категории М.

Где курьеры имеют право перемещаться на легком электротранспорте?

Маломощные устройства допускаются на тротуары, но водитель обязан уступать дорогу пешеходам и соблюдать безопасный скоростной режим.

Как планируется контролировать нарушителей в службах доставки?

Предлагается привязывать каждое транспортное средство к конкретному сотруднику для обеспечения неотвратимости персональной ответственности.

Помогают ли технологические решения снизить аварийность?

Программное ограничение скорости в людных локациях и системы мониторинга поездок уже доказали свою эффективность в сервисах кикшеринга.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд
Эти места кузова сделают ваш "китаец" ржавым задолго до срока
Красный,подходящий всем: идеальная текстура 2026 года, чтобы не перекрашивать по пять раз в день
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Свобода движений в маленькой квартире: как убрать лишнее и начать по-настоящему отдыхать
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Дома в Подмосковье отдают со скидкой 15%: почему загородное жилье начало дешеветь
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.