Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки

Проблема безопасности передвижения курьеров на электровелосипедах требует комплексного подхода, включающего образовательные программы, персональную ответственность и технические лимиты на скорость.
Представитель Whoosh Денис Балакирев подчеркнул, что общественное недовольство в социальных сетях вызвано не самими сервисами доставки, а регулярным игнорированием правил дорожного движения. Для минимизации рисков на тротуарах эксперты предлагают внедрять зоны с автоматическим замедлением транспорта в местах массового скопления людей, таких как скверы и парки.
Правовое регулирование сегмента средств индивидуальной мобильности (СИМ) постепенно ужесточается, и теперь многие модели электросамокатов признаны источниками повышенной опасности по решению Верховного суда.
Как отмечает издание MoneyTimes со ссылкой на Дениса Балакирева, маломощная техника по закону может делить пространство с пешеходами, однако водители обязаны адаптироваться к ритму людского потока.
Для тяжелых и скоростных электровелосипедов, сопоставимых по характеристикам с мопедами, целесообразно рассмотреть обязательное наличие прав категории М и запрет на выезд на тротуары в пользу крайней правой полосы проезжей части.
"Недовольство вызывает несоблюдение правил при передвижении на любом средстве, который используется теми же службами доставки, курьерами или другими участниками дорожного движения. В первую очередь надо все-таки сконцентрироваться на основной теме, на соблюдении правил передвижения на электровелосипедах, электросамокатах и более мощных средствах", — рассказал Балакирев.
На сайте MoneyTimes также указывается на необходимость идентификации каждого транспортного средства, чтобы в случае инцидента или нарушения ПДД виновник не смог избежать наказания.
"Применение жестких технологических ограничений и системы персональных штрафов — единственный путь снизить аварийность в условиях города. Когда курьер знает, что его маневр зафиксирован, а скорость ограничена электроникой, риски тяжелых столкновений на зебре значительно снижаются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Для моделей с мощностью двигателя более 250 Вт законодательно могут потребоваться водительские удостоверения категории М.
Маломощные устройства допускаются на тротуары, но водитель обязан уступать дорогу пешеходам и соблюдать безопасный скоростной режим.
Предлагается привязывать каждое транспортное средство к конкретному сотруднику для обеспечения неотвратимости персональной ответственности.
Программное ограничение скорости в людных локациях и системы мониторинга поездок уже доказали свою эффективность в сервисах кикшеринга.
