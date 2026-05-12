Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России

Эпоха "золотой лихорадки" для восточных брендов на российском рынке сменилась суровым похмельем. Пока одни рисовали красивые графики доминирования, реальность ударила под дых: главные тяжеловесы из Поднебесной зафиксировали финансовую брешь размером в 15 миллиардов рублей. Это не просто операционный минус, это настоящий пожар в бухгалтерии, где в качестве дров выступили амбиции и переоцененный кошелек покупателя.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Changan UNI-V

Geely: Крутое пике из прибыли в пропасть

Еще вчера Geely напоминала сытого кота, греющегося в лучах дефицита европейских марок. В 2024 году компания бодро рапортовала о 1,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Но 2025-й обрушил декорации: вместо плюса в отчетах зияет дыра в 6,2 миллиарда. Математика здесь беспощадна — доходность рухнула в пять раз. Покупатель, еще недавно штурмовавший салоны ради Monjaro, внезапно нажал на тормоз.

"Такой глубокий минус — это результат агрессивной экспансии при резком охлаждении спроса. Компании завезли склады, рассчитывая на бесконечный рост, но столкнулись с реальностью, где цена автомобиля стала неподъемной для среднего класса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов Денис Крылов.

Рынок насытился. Те, кто мог себе позволить "китайца" по цене квартиры, уже обзавелись ключами. Остальные начали внимательнее смотреть на надежные седаны с пробегом, понимая, что переплачивать за запах нового пластика в салоне становится слишком накладно.

Changan: Десять миллиардов на алтарь кредитов

У Changan дела обстоят еще мрачнее. Убыток в 9,5 миллиарда рублей выглядит как приговор эффективному маркетингу. Бренд фактически занимался благотворительностью, потратив 10 миллиардов рублей только на субсидирование процентных ставок. Проще говоря, марка платила банкам из своего кармана, чтобы ежемесячный платеж клиента не выглядел как номер телефона. Подобная стратегия "сжигания кэша" ради доли рынка превратила бизнес в тостер, который жарит деньги вместо хлеба.

Показатель Geely Changan Итоговый убыток (руб) 6,2 млрд 9,5 млрд Динамика прибыли Падение в 5 раз Падение в 12 раз

Даже если машина продается, прибыли нет — её съедает банковский процент. В такой ситуации любая оценка повреждений авто или непредвиденные расходы на логистику превращают операционную деятельность в пытку. Маржинальность испарилась, оставив после себя лишь статистику продаж, за которой не стоит ничего, кроме долгов.

Почему карета превратилась в тыкву: главные причины

Средний ценник на новую иномарку взлетел до 3,8 миллиона рублей — это психологический барьер, который проломил голову потребительскому спросу. Кредиты под заоблачные проценты стали ядом для автосалонов. Вдобавок ко всему, подержанный премиум из Европы и Японии всё еще манит своей ликвидностью, составляя жесткую конкуренцию блестящим, но непонятным в плане остаточной стоимости "электричкам" и кроссоверам. Любая деградация батареи или поломка сложной электроники у нового бренда пугает покупателя больше, чем старый добрый ДВС.

"Мы видим системный кризис перепотребления. Люди больше не готовы брать автокредиты под такие проценты, когда обслуживание долга съедает две трети дохода. Для китайских брендов это холодный душ", — отметил в разговоре с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Многие бренды слишком увлеклись игрой в премиум, задирая цены до небес. Теперь они пожинают плоды: покупатель уходит туда, где проще и дешевле. Даже отечественный АвтоВАЗ на этом фоне начинает выглядеть рациональным выбором, готовя новые модели, которые обещают быть крепче и доступнее китайских гаджетов на колесах.

Прогноз аналитиков: выживет сильнейший

Наступает эра естественного отбора. Мелкие игроки, скорее всего, соберут чемоданы и тихо уйдут, оставив владельцев один на один с проблемой запчастей. Гиганты вроде Geely попробуют оптимизировать штаты, урезать расходы на маркетинг и "высушить" модельный ряд до пары самых ходовых позиций. Попытки удерживать маржу за счет дорогих комплектаций могут привести к еще большему падению объемов.

"Техническое обслуживание автомобиля из Китая всё еще остается лотереей. Отсутствие четких каталогов и хаос с запчастями заставляют людей осторожничать. Убытки заставят заводы экономить на качестве сборки и сервисе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Если ситуация с ключевой ставкой не развернется, нас ждет деградация дилерских сетей. Инвестировать в огромные стеклянные дворцы автосалонов при убытках в миллиарды — безумие. Рынок ждет большая чистка, где единственным аргументом останется цена, а не количество экранов на передней панели.

Ответы на популярные вопросы о кризисе китайских автобрендов

Почему Geely и Changan ушли в такой огромный убыток?

Основная причина — катастрофическое падение спроса из-за дорогих кредитов и перенасыщения рынка. Changan также потратил колоссальные суммы на субсидирование процентных ставок для покупателей.

Стоит ли ожидать снижения цен на китайские машины?

Вряд ли. Компании будут пытаться компенсировать убытки, поэтому скорее стоит ждать сокращения скидок и концентрации на более дорогих версиях моделей.

Не уйдут ли эти бренды из России совсем?

Полный уход маловероятен из-за огромных вложений, но оптимизация модельного ряда и закрытие убыточных дилерских центров практически неизбежны.

Что будет с гарантией и сервисом при таких финансовых проблемах?

Компании продолжат выполнять обязательства, но возможна экономия на клиентском сервисе и задержки с поставками сложных комплектующих из-за сокращения логистических затрат.

