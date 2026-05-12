Сколько живут китайские моторы и роботы? Ответ дал владелец Coolray с огромным пробегом

Авто

Цифры на одометре в 230 тысяч километров обычно действуют на покупателя как чеснок на вампира. Особенно если речь о китайском кроссовере. Стереотип понятен: к сотне рассыплется, к двум — превратится в тыкву. Но этот Geely Coolray 2021 года плевать хотел на предрассудки. Четыре года в хвост и в гриву, сумасшедший пробег, а он всё еще едет. Причем делает это без особых капризов, разрушая мифы о "хрустальных" моторах и нежных роботах.

Автомобиль Geely
Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Geely

История выживания: от дилера до 230 тысяч

Нынешний владелец забрал машину, когда на счетчике было уже 180 тысяч. Это был риск, сравнимый с прыжком в бассейн без воды. Но история оказалась прозрачной: первый хозяин — юрлицо, эксплуатация трассовая, обслуживание строго у официалов. Трасса для машины — это курорт. Мотор работает в оптимальном режиме, подвеска автомобиля не страдает от городских ям, а робот не дергается в пробках. Единственный косяк по кузову — перекраска крышки багажника по гарантии. Рыжие пятна у номера вылезли быстро, но дилер проблему закрыл.

"Двигатель и трансмиссия здесь живут за счет правильных ГСМ и отсутствия перегревов. Пробег в 230 тысяч — это вполне реальный ресурс для современных китайских агрегатов, если их не 'насиловать' в рваном городском цикле", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

При покупке нашли забавную поломку: приборка не показывала температуру. Мелочь, которую исправили за счет заведения, приправив это бесплатной оклейкой капота бронепленкой. Повезло? Возможно. Но это показывает, что обслуживание китайских авто перестало быть квестом в темном подвале с непредсказуемым финалом.

Что пришлось чинить: от фреона до тормозов

Серьезного "криминала" за время владения не случилось. Кондиционер начал капризничать — фреон сбежал через дырявую трубку. Деталь заменили, и в салоне снова воцарилась арктическая прохлада. По тормозам прошлись капитально: диски и колодки ушли под замену. Поставили аналоги Patriot — дешево и, как показала практика, сердито. Тормозят так же, как оригинал, но бюджет не опустошают.

"При замене ГРМ на пробеге за 200 тысяч критически важно проверить состояние помпы и чистоту радиаторов. Если двигатель греется, ресурс масла падает в геометрической прогрессии, что ведет к смерти турбины", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На отметке 200 тысяч провели "большое ТО": ГРМ, помпа, антифриз. Это не поломка, это налог на жизнь автомобиля. Никаких внезапных обрывов или стуков. Разве что прилетающие камни заставили пару раз воспользоваться страховкой. Электронный полис ОСАГО и КАСКО окупились заменой лобового стекла и решетки радиатора. Прямым текстом: машина крепость, а внешние факторы — лишь досадные помехи.

Узел / Элемент Состояние на 230 000 км
Двигатель (1.5 Турбо) Без ремонтов, заводская сборка
Роботизированная КПП Сцепление живое, рывков нет
Кузов Локальная коррозия в местах дренажа
Салон Потертости на руле и водителеском кресле

Железо и салон: почему он не сгнил?

Вскрытие на подъемнике показало: Coolray — не из папье-маше. Коррозия металла присутствует, но она носит косметический характер. Стыки листов, дренажи, технологические отверстия — там есть рыжий налет. Но сквозных дыр не обнаружено. С учетом того, как в наших городах любят сыпать реагенты, результат достойный. Оцинковка кузова у китайцев работает, хотя ЛКП тонкое — сколы приходится закрашивать чуть ли не каждый квартал.

"Частая подкраска сколов — единственный способ спасти кузов от быстрой смерти. Не ждите, пока скол зацветет, используйте ремонтные наборы сразу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Внутри всё на удивление прилично. Да, руль блестит как лысина пенсионера, а валик кресла немного "устал". Но экокожа не пошла трещинами. Главная претензия владельца — мультимедиа. Штатная система годится только для прослушивания радио "Маяк", поэтому ее заменили на бодрый Android с навигацией и нормальным звуком. В остальном — это честный бюджетный автомобиль, который не пытается казаться премиумом, но и не разваливается в руках. Источник издание "Юга.авто"

Ответы на популярные вопросы о Geely Coolray

Сколько живет сцепление в роботе Geely Coolray?

На данном экземпляре при пробеге 230 тысяч километров сцепление всё еще родное. Секрет долголетия — преимущественная эксплуатация на трассе и отсутствие агрессивных стартов.

Гниет ли кузов Coolray через 4 года?

Сквозной коррозии нет, однако тонкое лакокрасочное покрытие провоцирует появление множества сколов. Необходима регулярная антикоррозийная обработка и подкраска повреждений.

Нужно ли менять ГРМ чаще регламента?

Регламент замены — 100 000 км. На пробеге 200 000 км вместе с ремнем обязательно менять помпу и охлаждающую жидкость, чтобы избежать перегрева.

Правда ли, что мультимедиа в дорестайлинге плохая?

Штатное головное устройство функционально ограничено и имеет посредственное качество звука. Многие владельцы меняют его на сторонние Android-решения сразу после покупки.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
