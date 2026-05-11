АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали

АвтоВАЗ окончательно перестал играть в скромность. Забудьте про унылые "бюджетки" для поездок на дачу. Тольятти готовит снаряд, который должен вонзиться в печень китайскому автопрому и заставить ностальгировать по корейским бестселлерам. Имя ему — Lada Azimut. И это не просто автомобиль, это попытка перезагрузить генетический код целого завода. Маркетологи развернули такую канонаду из "сливов", что даже скептики начали прислушиваться к рокоту будущего мотора.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

В атаку на стереотипы: лазер и панорама

Завод методично скармливает нам детали, словно дрессировщик — куски мяса тигру. Лазерная сварка кузова? Пожалуйста. Жесткий контроль геометрии, чтобы двери закрывались с благородным хлопком, а не со звуком пустой канистры? Получите. Судя по набору опций, Azimut метит в высшую лигу. Здесь и панорамная крыша для любителей считать звезды, и Euro-6, и шестиступенчатая "механика", которая не должна выть на высоких скоростях.

"Такой подход к кузову — это серьезная заявка на долголетие. Если лазерная сварка будет внедрена повсеместно, проблемы с жесткостью и коррозией уйдут в прошлое. Главное, чтобы навыки вождения владельцев соответствовали технологичности машины", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Испытания солью и морозами — обязательный ритуал для "Лады". АвтоВАЗ хочет доказать: эта машина не растает весной вместе с асфальтом. Дизайн освещения, новые замки, расширенная цветовая гамма — бренд отчаянно пытается смыть с себя налет дешевизны. Это уже не "тостер на колесах", а вполне хищный зверь, готовый к прыжку на забитые техникой склады дилеров.

70 тысяч амбиций: план покорения рынка

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом прямо заявил: "Появилась очень хорошая новинка нашего "АвтоВАЗа" — кроссовер "Азимут"… Их будет выпускаться 70 тысяч штук. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему, отечественному автопрому в положительную сторону". Цифра в 70 тысяч единиц — это не просто фантазии чиновников. Это прямой вызов призраку Hyundai Creta, который когда-то властвовал на дорогах страны.

"Логистические цепочки под такой объем нужно выстраивать уже вчера. 70 тысяч машин — это колоссальный поток комплектующих. Если темпы сохранятся, мы увидим реальное импортозамещение", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Заводская Линия №1 готовится к стахановским рекордам. Сначала уступит место ветеран Granta, освободив дорогу Lada Iskra, а затем Azimut окончательно зацементирует позиции завода в сегменте SUV. Пока цены на авто в разных регионах заставляют людей копить годами, АвтоВАЗ предлагает понятный и родной продукт. Но не слишком ли высокая планка?

Показатель Lada Azimut (план) Hyundai Creta (пик 2020) Годовой объем 70 000 шт. ~73 500 шт. Локализация Тольятти (высокая) Санкт-Петербург (завод закрыт) Сегмент B-SUV / C-SUV B-SUV

Битва титанов: Azimut против "китайцев"

Главный босс в этой игре сегодня — Haval Jolion. В прошлом году он разошелся тиражом почти в 66 тысяч штук. Azimut заходит именно на эту территорию, сжимая в руке кастет локализации. Битва будет кровавой: на одной стороне проверенный временем "китаец", на другой — государственная поддержка и знакомая каждому эмблема с ладьей. Чтобы победить, Azimut обязан быть безупречным технически.

"Главный риск — это электронные компоненты. Автоэлектрика должна работать как часы, иначе потребитель убежит обратно к проверенным маркам, несмотря на все достоинства подвески", — рассказал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Важно не просто завалить рынок машинами, но и избежать распространенных уловок дилеров, которые часто портят впечатление от покупки. Сможет ли АвтоВАЗ удержать дилеров в узде? Пока ставки высоки. Покупатели будут сравнивать Azimut даже с электрокарами, задаваясь вопросом, стоит ли переплачивать за Geely или остаться верным отечественному двигателю. Судьба новинки решится уже в автосалонах.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Когда Lada Azimut появится в продаже?

Старт серийного производства намечен после обкатки всех технологий, ориентировочно в ближайшие годы, продажи начнутся вслед за презентацией серийной версии.

Будет ли у машины полный привод?

Официально полный привод пока не подтвержден, но платформа кроссовера SUV-класса технически позволяет внедрить такую систему в топовых версиях.

Какой двигатель поставят в Azimut?

Ожидаются форсированные версии вазовских моторов и, возможно, новые агрегаты, соответствующие строгим экологическим нормам Euro-6.

С кем будет конкурировать новинка?

Основным соперником считается Haval Jolion. Также машина метит в освободившуюся нишу после ухода Hyundai Creta и Renault Duster.

