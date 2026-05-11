Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану

АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали

Авто

АвтоВАЗ окончательно перестал играть в скромность. Забудьте про унылые "бюджетки" для поездок на дачу. Тольятти готовит снаряд, который должен вонзиться в печень китайскому автопрому и заставить ностальгировать по корейским бестселлерам. Имя ему — Lada Azimut. И это не просто автомобиль, это попытка перезагрузить генетический код целого завода. Маркетологи развернули такую канонаду из "сливов", что даже скептики начали прислушиваться к рокоту будущего мотора.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

В атаку на стереотипы: лазер и панорама

Завод методично скармливает нам детали, словно дрессировщик — куски мяса тигру. Лазерная сварка кузова? Пожалуйста. Жесткий контроль геометрии, чтобы двери закрывались с благородным хлопком, а не со звуком пустой канистры? Получите. Судя по набору опций, Azimut метит в высшую лигу. Здесь и панорамная крыша для любителей считать звезды, и Euro-6, и шестиступенчатая "механика", которая не должна выть на высоких скоростях.

"Такой подход к кузову — это серьезная заявка на долголетие. Если лазерная сварка будет внедрена повсеместно, проблемы с жесткостью и коррозией уйдут в прошлое. Главное, чтобы навыки вождения владельцев соответствовали технологичности машины", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Испытания солью и морозами — обязательный ритуал для "Лады". АвтоВАЗ хочет доказать: эта машина не растает весной вместе с асфальтом. Дизайн освещения, новые замки, расширенная цветовая гамма — бренд отчаянно пытается смыть с себя налет дешевизны. Это уже не "тостер на колесах", а вполне хищный зверь, готовый к прыжку на забитые техникой склады дилеров.

70 тысяч амбиций: план покорения рынка

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом прямо заявил: "Появилась очень хорошая новинка нашего "АвтоВАЗа" — кроссовер "Азимут"… Их будет выпускаться 70 тысяч штук. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему, отечественному автопрому в положительную сторону". Цифра в 70 тысяч единиц — это не просто фантазии чиновников. Это прямой вызов призраку Hyundai Creta, который когда-то властвовал на дорогах страны.

"Логистические цепочки под такой объем нужно выстраивать уже вчера. 70 тысяч машин — это колоссальный поток комплектующих. Если темпы сохранятся, мы увидим реальное импортозамещение", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Заводская Линия №1 готовится к стахановским рекордам. Сначала уступит место ветеран Granta, освободив дорогу Lada Iskra, а затем Azimut окончательно зацементирует позиции завода в сегменте SUV. Пока цены на авто в разных регионах заставляют людей копить годами, АвтоВАЗ предлагает понятный и родной продукт. Но не слишком ли высокая планка?

Показатель Lada Azimut (план) Hyundai Creta (пик 2020)
Годовой объем 70 000 шт. ~73 500 шт.
Локализация Тольятти (высокая) Санкт-Петербург (завод закрыт)
Сегмент B-SUV / C-SUV B-SUV

Битва титанов: Azimut против "китайцев"

Главный босс в этой игре сегодня — Haval Jolion. В прошлом году он разошелся тиражом почти в 66 тысяч штук. Azimut заходит именно на эту территорию, сжимая в руке кастет локализации. Битва будет кровавой: на одной стороне проверенный временем "китаец", на другой — государственная поддержка и знакомая каждому эмблема с ладьей. Чтобы победить, Azimut обязан быть безупречным технически.

"Главный риск — это электронные компоненты. Автоэлектрика должна работать как часы, иначе потребитель убежит обратно к проверенным маркам, несмотря на все достоинства подвески", — рассказал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Важно не просто завалить рынок машинами, но и избежать распространенных уловок дилеров, которые часто портят впечатление от покупки. Сможет ли АвтоВАЗ удержать дилеров в узде? Пока ставки высоки. Покупатели будут сравнивать Azimut даже с электрокарами, задаваясь вопросом, стоит ли переплачивать за Geely или остаться верным отечественному двигателю. Судьба новинки решится уже в автосалонах.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Когда Lada Azimut появится в продаже?

Старт серийного производства намечен после обкатки всех технологий, ориентировочно в ближайшие годы, продажи начнутся вслед за презентацией серийной версии.

Будет ли у машины полный привод?

Официально полный привод пока не подтвержден, но платформа кроссовера SUV-класса технически позволяет внедрить такую систему в топовых версиях.

Какой двигатель поставят в Azimut?

Ожидаются форсированные версии вазовских моторов и, возможно, новые агрегаты, соответствующие строгим экологическим нормам Euro-6.

С кем будет конкурировать новинка?

Основным соперником считается Haval Jolion. Также машина метит в освободившуюся нишу после ухода Hyundai Creta и Renault Duster.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семенов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Последние материалы
Экономия на зубах и билетах: почему жители Хабаровска массово выбирают речное сообщение с Китаем
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Внимание, проверка: как законно отстоять свои права, если инспектор просит показать аптечку
Растворимый кофе — не химия из пробирки: отличить качественный от подделки можно ещё до заваривания
Всего 3 капли в ведро воды — и окна станут идеально прозрачными без дорогой химии
До 15 кг с куста и ни одного шипа: 4 сорта ежевики, которые слаще самой спелой малины
Обратный отсчёт дня: как неожиданно эффективная и простая техника спасает от бессонницы
Всего 5 минут в день: секретное лунное дыхание убирает вечерний жор и подтягивает живот
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Космическая гавань будущего: с нового частного космодрома в Приморье ракеты будут стартовать, как электрички
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.