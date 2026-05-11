Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva

АвтоВАЗ выкинул на стол козырь, который пылился в рукаве со времен французского владычества. Концепт Т-134, всплывший в патентных документах, — это не просто фантазия дизайнеров. Это призрак Renault, облаченный в тольяттинские доспехи. Пока маркетологи рассуждают о суверенитете, инженеры бережно упаковывают наработки платформы CMF-B в новый кузов.
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружили чертежи, которые не оставляют сомнений: проект Niva Vision жив. Но есть нюанс. В списке авторов патента значатся Степан Суслаев, Яна Ильина и даже Ежен Аккерманн. А вот Жана-Филиппа Салара, который три года назад с пафосом презентовал облик будущей легенды, в списках нет. Похоже, "сообразили на пятерых" уже без участия главного французского художника.
"Это нормальная практика для автогигантов. Дизайнерские решения — интеллектуальная собственность компании, и после ухода Renault права на визуальный образ остались за заводом. Другой вопрос — насколько реально воплотить этот полет мысли в металле без западных поставщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Внешность Т-134 практически дословно цитирует тот самый "французский" концепт. Х-образные элементы, дерзкий прищур оптики и узнаваемый силуэт. Машина выглядит как подтянутый атлет, готовый к прыжку. На радиаторной решетке красуется гордое имя NIVA. Это не "тостер на колесах", а заявка на статус самого стильного отечественного внедорожника.
Изначально проект задумывался как часть глобальной стратегии Renault по слиянию Lada и Dacia. Новая Lada Niva Travel должна была переехать на платформу CMF-B-LS, получив современные системы безопасности и комфорта. Однако геополитика внесла свои правки. После развода с французами проект на некоторое время "заснул", чтобы проснуться в середине 2023 года с новой ДНК.
|Этап развития
|Событие
|Январь 2021
|Анонс Niva Vision в рамках Renaulution
|Март 2022
|Уход французских партнеров, заморозка чертежей
|Июнь 2023
|Решение строить новинку на базе агрегатов Vesta
|Январь 2025
|Официальный дебют концепта Т-134
Теперь инженеры пытаются скрестить ежа с ужом: "натянуть" французский дизайн на отечественную платформу Vesta. Это сложный инженерный квест. Придется перекраивать силовую структуру кузова и заново настраивать ходовую часть. Зато такая Нива будет на 100% своей, что критически важно в условиях санкций и дефицита оригинальных обслуживание БМВ запчасти на рынке.
"Переход на платформу Vesta — это единственный логичный путь. Это позволит снизить стоимость владения автомобилем и упростить логистику комплектующих. Главное, чтобы при этом не пострадала легендарная проходимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
В старых планах значились моторы 1,8 л от ВАЗа и турбированные 1,3 л от Renault. Сегодня ставка делается на российские агрегаты. Т-134, скорее всего, получит модернизированный двигатель 1.8 EVO и китайский вариатор, который уже обкатали на топовых версиях Весты. Для сурового бездорожья обещают версию с "понижайкой" и честным полным приводом.
Внутреннее убранство обещает быть цифровым. Огромные экраны, телематика и системы помощи водителю. Главное, чтобы вся эта электроника была защищена от взлома. Ведь современные китайские авто с пробегом уже приучили нас к комфорту, но кибербезопасность авто остается открытым вопросом для нашего автопрома.
"Любая сложная электроника — это риск. Защита автомобиля от удаленного доступа должна закладываться еще на этапе проектирования ECU (блока управления). Надеюсь, патенты учитывают и этот аспект", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Новая Нива — это не просто машина. Это символ адаптации. Мы берем лучшее у западных партнеров, добавляем свою смекалку и строим транспорт, который не боится ни глубоких ям, ни как отмыть почки тополя с кузова. Ждем серию, чтобы проверить, остался ли в этом коктейле вкус легенды.
Да, планируется две версии: городская с передним приводом и полноценная внедорожная с колесной формулой 4х4 и понижающей передачей.
Судя по патентным изображениям, где логотип NIVA красуется на решетке радиатора, АвтоВАЗ намерен использовать историческое название.
Вместо первоначальной платформы Renault CMF-B будет использована глубоко модифицированная платформа Lada Vesta.
В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.