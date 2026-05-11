Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva

АвтоВАЗ выкинул на стол козырь, который пылился в рукаве со времен французского владычества. Концепт Т-134, всплывший в патентных документах, — это не просто фантазия дизайнеров. Это призрак Renault, облаченный в тольяттинские доспехи. Пока маркетологи рассуждают о суверенитете, инженеры бережно упаковывают наработки платформы CMF-B в новый кузов.

Тайны патентного бюро: кто рисовал новую Ниву

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружили чертежи, которые не оставляют сомнений: проект Niva Vision жив. Но есть нюанс. В списке авторов патента значатся Степан Суслаев, Яна Ильина и даже Ежен Аккерманн. А вот Жана-Филиппа Салара, который три года назад с пафосом презентовал облик будущей легенды, в списках нет. Похоже, "сообразили на пятерых" уже без участия главного французского художника.

"Это нормальная практика для автогигантов. Дизайнерские решения — интеллектуальная собственность компании, и после ухода Renault права на визуальный образ остались за заводом. Другой вопрос — насколько реально воплотить этот полет мысли в металле без западных поставщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внешность Т-134 практически дословно цитирует тот самый "французский" концепт. Х-образные элементы, дерзкий прищур оптики и узнаваемый силуэт. Машина выглядит как подтянутый атлет, готовый к прыжку. На радиаторной решетке красуется гордое имя NIVA. Это не "тостер на колесах", а заявка на статус самого стильного отечественного внедорожника.

Наследие Renaulution: от Дачии до Весты

Изначально проект задумывался как часть глобальной стратегии Renault по слиянию Lada и Dacia. Новая Lada Niva Travel должна была переехать на платформу CMF-B-LS, получив современные системы безопасности и комфорта. Однако геополитика внесла свои правки. После развода с французами проект на некоторое время "заснул", чтобы проснуться в середине 2023 года с новой ДНК.

Этап развития Событие Январь 2021 Анонс Niva Vision в рамках Renaulution Март 2022 Уход французских партнеров, заморозка чертежей Июнь 2023 Решение строить новинку на базе агрегатов Vesta Январь 2025 Официальный дебют концепта Т-134

Теперь инженеры пытаются скрестить ежа с ужом: "натянуть" французский дизайн на отечественную платформу Vesta. Это сложный инженерный квест. Придется перекраивать силовую структуру кузова и заново настраивать ходовую часть. Зато такая Нива будет на 100% своей, что критически важно в условиях санкций и дефицита оригинальных запчасти на рынке.

"Переход на платформу Vesta — это единственный логичный путь. Это позволит снизить стоимость владения автомобилем и упростить логистику комплектующих. Главное, чтобы при этом не пострадала легендарная проходимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Техническая начинка: что спрятано под капотом

В старых планах значились моторы 1,8 л от ВАЗа и турбированные 1,3 л от Renault. Сегодня ставка делается на российские агрегаты. Т-134, скорее всего, получит модернизированный двигатель 1.8 EVO и китайский вариатор, который уже обкатали на топовых версиях Весты. Для сурового бездорожья обещают версию с "понижайкой" и честным полным приводом.

Внутреннее убранство обещает быть цифровым. Огромные экраны, телематика и системы помощи водителю. Главное, чтобы вся эта электроника была защищена от взлома. Ведь современные китайские авто с пробегом уже приучили нас к комфорту, но кибербезопасность авто остается открытым вопросом для нашего автопрома.

"Любая сложная электроника — это риск. Защита автомобиля от удаленного доступа должна закладываться еще на этапе проектирования ECU (блока управления). Надеюсь, патенты учитывают и этот аспект", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Новая Нива — это не просто машина. Это символ адаптации. Мы берем лучшее у западных партнеров, добавляем свою смекалку и строим транспорт, который не боится ни глубоких ям, ни загрязнений кузова. Ждем серию, чтобы проверить, остался ли в этом коктейле вкус легенды.

Ответы на популярные вопросы о новой Ниве

Будет ли у машины полный привод?

Да, планируется две версии: городская с передним приводом и полноценная внедорожная с колесной формулой 4х4 и понижающей передачей.

Сохранит ли новая модель название "Нива"?

Судя по патентным изображениям, где логотип NIVA красуется на решетке радиатора, АвтоВАЗ намерен использовать историческое название.

Какая платформа станет основой автомобиля?

Вместо первоначальной платформы Renault CMF-B будет использована глубоко модифицированная платформа Lada Vesta.

