Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП

Авто

Цифровой фатализм — главная болезнь современных водителей. Мы привыкли верить датчикам TPMS и бортовым компьютерам больше, чем собственным чувствам. Зря. Когда электроника соизволит подать сигнал, ваше колесо уже может обгонять вас на трассе, превращая мастерство вождения в бесполезный навык выживания. Старый добрый удар ногой по шине — это не "дедовский" ритуал, а быстрая аналоговая диагностика, способная спасти жизнь.

Летняя шина
Фото: unsplash.com by Rob Wingate is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Физика удара: почему датчики молчат

Электроника — штука инертная. Она реагирует на факт: давление упало, колесо заблокировано. Но она не чувствует "усталости" металла или разболтанности соединений. Легкий удар по покрышке — это тест на монолитность конструкции. Если машина отозвалась плотным, глухим звуком, всё в порядке. Любой дребезг, лязг или ощущение пустоты сигнализируют о том, что подвеска или крепеж превратились в потенциальную угрозу. Особенно это критично, если вы решили подготовить авто к поездке на дальнее расстояние.

"Многие водители надеются на системы контроля давления, но те не улавливают ослабление болтов ступицы. Колесо может держаться на честном слове, а датчик будет показывать идеальные атмосферы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Скрытые симптомы: от дребезга до люфта

Главный враг после посещения сервиса — человеческий фактор. Болты могут не дотянуть. Спустя 50-100 километров пути они имеют свойство "усаживаться". Если в этот момент просто пнуть колесо, металлический призвук выдаст проблему мгновенно. Вторая беда — ступичный подшипник. Его износ на ранних стадиях не поймает ни одна камера, даже если это современные комплексы фотофиксации. А вот ручная раскачка колеса выявит люфт, который на скорости 100 км/ч превратит машину в неуправляемый снаряд.

Звук/Ощущение Диагноз
Металлический дребезг Ослаблены крепежные болты/гайки
"Ватное" сопротивление Критический износ ступичного подшипника
Глухой пластиковый стук Проблемы с тормозным суппортом
Звонкий резонанс Колесо "прикипело" к ступице

"При износе подшипника колесо сидит на оси не жестко. Это чувствуется руками при раскачке верхней части покрышки. Даже на новых моделях, таких как Geely Cityray, заводской брак может проявиться именно так", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Инструкция по "прожарке" колеса

Забудьте о беспорядочном избиении резины. Техника важна. Нужно упереться ногой в верхнюю часть боковины и с усилием качнуть машину. Тишина — ваш друг. Если слышны щелчки, значит, узел требует внимания. Простукивание кулаком в зоне болтов поможет локализовать люфт крепежа. Это базовое действие сэкономит вам бюджет, избавляя от необходимости решать вопросы накопления на новый автомобиль после серьезного ДТП.

"Зимняя эксплуатация в России с огромным количеством реагентов приводит к закисанию тормозных элементов. Обычный простук сразу выдает 'залипшие' колодки — звук становится неестественно мягким", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Ответы на популярные вопросы о проверке колес

Заменит ли удар ногой манометр?

Нет. Удар показывает критическое падение давления (ниже 1 атм) или проблемы с механикой. Для точного измерения давления используйте прибор.

Нужно ли проверять колеса на новой машине из салона?

Обязательно. Покупка автомобиля не гарантирует идеальную предпродажную подготовку. Дилеры часто забывают проверить момент затяжки болтов.

Как часто проводить такую диагностику?

Механики рекомендуют делать это перед каждой дальней поездкой, после любого посещения сервиса и хотя бы раз в неделю при эксплуатации в городе.

Можно ли повредить датчики давления TPMS ударом?

Нет, если вы бьете по протектору или боковине шины ногой. Датчики находятся внутри диска и защищены слоем воздуха и резины.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, мастер шиномонтажа Артём Калинин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
