Россиян предупредили о внезапных отказах такси: проблема касается всех родителей

Водители такси в России наделены законным правом аннулировать поездку, если среди пассажиров присутствует ребенок, а в салоне отсутствует специальное удерживающее устройство.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

По словам представляющего рабочую группу при Правительстве РФ по законодательству в области БДД Дмитрия Попова, подобные действия обусловлены жесткими регламентами безопасности, а не личными предпочтениями перевозчиков. Пассажирам критически важно учитывать эти нюансы, чтобы не столкнуться с внезапным отказом в обслуживании прямо у подъезда.

Ситуация осложняется тем, что сегмент детских перевозок постепенно переходит в категорию нерентабельных из-за обилия нормативных ограничений. Эксперты отмечают, что автомобилисты все чаще игнорируют профильные заказы, опасаясь административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

Если параметры кресла не соответствуют антропометрическим данным маленького пассажира, таксист фактически совершает правонарушение. Как сообщается на сайте MoneyTimes, водитель в данном случае лишь минимизирует риски участия в противоправных действиях.

Одной из ключевых системных проблем остается коммуникация между агрегаторами и исполнителями. Решить вопрос корректного подбора машины помогает лишь честное указание наличия ребенка в мобильном приложении.

"В приложении есть возможность обозначить, что один пассажир это ребенок. Если обозначено, то агрегатор должен прислать автомобиль с детским удерживающим устройством. Если не обозначено, то ничего и не сделать", — пояснил Попов.

К сожалению, дефицит оборудованных бортов часто ведет к росту цен, что вынуждает некоторых клиентов скрывать информацию о детях, рискуя безопасностью. Также при покупке транспорта на вторичном рынке стоит быть бдительным, чтобы случайно не купить китайское такси, ресурс которого был исчерпан в режиме экстремальных перевозок.

"Проблема нехватки кресел действительно актуальна, так как удерживающее устройство занимает много места в багажнике, ограничивая возможности таксиста брать заказы в аэропорты. Создание специализированных хабов для аренды кресел могло бы частично разгрузить логистику, но сейчас вся ответственность и инфраструктурные издержки лежат исключительно на плечах бизнеса и частных водителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о поездках в такси с детьми

Может ли водитель отвезти ребенка без кресла, если родители не против?

Нет, согласие родителей не освобождает таксиста от ответственности и штрафа, поэтому водитель имеет полное право отказать в поездке ради соблюдения ПДД.

Почему поездка с детским креслом стоит дороже обычного тарифа?

Наценка обусловлена стоимостью самого устройства, его амортизацией и тем, что наличие кресла ограничивает место в багажнике для других типов заказов.

Что делать, если в приложении не указан "детский" тариф?

В такой ситуации рекомендуется связаться с водителем заранее или оставить комментарий, однако гарантии наличия кресла в обычном тарифе нет.

Какие требования предъявляются к детским удерживающим устройствам?

Устройство должно строго соответствовать весу и росту ребенка, а также иметь соответствующую сертификацию безопасности (например, ECE R44/04 или R129).

Читайте также