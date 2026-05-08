Между двух огней: почему дилеры предпочитают хранить машины, а не снижать стоимость

Российский авторынок превратился в застывшее желе. У дилеров скопилось 400 тысяч "нулевых" машин, а ценники на лобовых стеклах упрямо смотрят в стратосферу. Это не просто затоваривание складов — это окопная война между продавцом, который не хочет дешевить, и покупателем, у которого банально закончились патроны в кошельке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Склады ломятся, а ценник не падает

Цифра в 400 тысяч автомобилей — это не просто статистика, это памятник жадности и просчетам. Если выставить все эти машины бампер к бамперу, колонна растянется от Москвы до Нижнего Новгорода. Основной массив этого "железа" сформировался в 2023–2024 годах. Тогда дилеры гребли всё подряд, надеясь на бесконечный рост. Но магия кончилась. Покупательская способность испарилась быстрее, чем бензин в баке старого маслкара.

"Рынок перенасыщен, но дилеры зажаты в тиски кредитных обязательств. Они не могут резко сбросить цены, так как машины выкуплены на заемные средства под высокий процент. Любая серьезная скидка для них — это прямой путь к банкротству", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Дилеры сидят на горе металла и ждут чуда. Они надеются, что потребитель привыкнет к новым реалиям и понесет последние деньги за автокредит, лишь бы обновить "колеса". Но ситуация наглухо замерла. С декабря прошлого года продажи встали, а запасы сокращаются черепашьими темпами. Раньше излишки "сливали" через акции, теперь — держат оборону до последнего патрона.

Железный занавес из 400 тысяч авто

Ситуация патовая. Дистрибьюторы успокаивают: мол, это "равновесное состояние", запаса хватит на 3-4 месяца активных продаж. Но фокус в том, что "активных" продаж нет. Даже проверенные временем надежные кроссоверы сегодня стоят столько, что потенциальный покупатель предпочитает чинить старый хлам, чем впрягаться в финансовое рабство.

Интересно, что значительная доля стоков — это продукция из дружественного Китая. Парадокс в том, что даже надежные китайские кроссоверы перестали разлетаться как горячие пирожки. Рынок переварил первую волну импорта и перешел в режим жесткой экономии. Пока дилеры полируют кузова на складах, сервисы по ремонту забиты до отказа — люди пытаются продлить жизнь своим машинам любой ценой.

"Техническое состояние текущего автопарка вызывает опасения. Вместо покупки нового авто владельцы пытаются латать старые узлы, часто забывая, что даже самая тщательная подготовка машины не спасет, если ресурс агрегатов исчерпан. Дилерские запасы могли бы освежить дороги, но цена кусается", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Куда полетят цены?

Ждать обвала цен сегодня — это как надеяться, что бензин станет бесплатным. Дилеры скорее превратят свои салоны в музеи, чем отдадут машины за бесценок. Они заложники системы: логистика дорожает, налоги растут, а юридические расходы и страхование КАСКО съедают маржу. Цены будут "висеть" до тех пор, пока инфляция не сделает их привычными.

"Не стоит забывать об обязательных расходах. Даже если вы покупаете авто из этих огромных запасов, страховые споры по штрафам и ОСАГО никуда не денутся. Дилеры закладывают все риски в итоговый прайс, поэтому существенного снижения мы не увидим", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Единственная надежда для покупателя — это скрытые скидки и программы трейд-ин. Дилерам нужно освобождать место под новые модели, например под грядущий кроссовер от АвтоВАЗа, который может взорвать бюджетный сегмент.

Ответы на популярные вопросы о ценах на авто

Почему дилеры не снижают цены при таких запасах?

Они закредитованы. Машины куплены на заемные деньги, и продажа ниже себестоимости с учетом процентов по кредитам приведет к моментальному кассовому разрыву салона.

Стоит ли ждать распродаж складских остатков?

Глобальных распродаж не будет. Возможны точечные акции на непопулярные цвета или комплектации, но базовый прайс останется прежним или вырастет из-за инфляции.

Как 400 тысяч машин влияют на вторичный рынок?

Вторичка зеркалит первичный рынок. Пока новые авто стоят дорого, цены на б/у машины тоже держатся на высоком уровне, так как люди не спешат расставаться со старым транспортом.

Когда ситуация на рынке стабилизируется?

Стабилизация наступит, когда доходы населения догонят аппетиты автопроизводителей, либо когда склады затоварятся до критической отметки, угрожающей остановкой заводов.

