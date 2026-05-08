Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить

Авто

Наличие физических документов в салоне автомобиля остается критически важным условием для спокойных поездок, несмотря на активную цифровую трансформацию государственных сервисов.

Автомобильный эксперт Максим Ракитин в интервью изданию MoneyTimes подчеркнул, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) должны всегда находиться под рукой в оригинальном виде.

Особое внимание специалист уделил страхованию, отметив, что бумажная копия электронного ОСАГО может избавить владельца от лишних бюрократических сложностей при проверке документов инспекторами ГИБДД.

Основным аргументом в пользу физических носителей эксперт назвал нестабильность связи, которая характерна не только для удаленных регионов, но и для крупных мегаполисов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, отсутствие стабильного мобильного интернета может блокировать доступ к электронным базам во время ДТП.

"Проблема со связью бывают не только в крупных городах, но и в отдаленных регионах", — уточняет Ракитин.

В таких условиях наличие распечатанного бланка извещения об аварии становится единственным способом оперативно задокументировать инцидент без вызова патрульной службы.

"Наличие распечатанного полиса и бланка европротокола в бардачке — это не анахронизм, а юридическая страховка водителя. Даже если закон позволяет предъявлять QR-код, технические сбои на стороне проверяющего или отсутствие сети могут затянуть простую процедуру проверки на часы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

При этом эксперты допускают более свободный режим для добровольного страхования: полис КАСКО возить с собой необязательно, достаточно сохранить его фото или номер в памяти смартфона.

Максим Ракитин также порекомендовал не выкладывать из машины заводскую инструкцию по эксплуатации, так как именно она поможет быстро разобраться в схеме предохранителей или специфических настройках систем. При планировании дальних маршрутов не лишним будет и бумажный дорожный атлас, ведь навигационные системы могут давать сбои.

Стоит помнить, что реформа ОСАГО постоянно вносит коррективы в правила игры, но базовый набор документов остается неизменным фундаментом безопасности водителя.

Ответы на популярные вопросы о хранении документов в машине

Нужно ли возить с собой оригинал СТС, если есть приложение "Госуслуги Авто"?

Да, наличие оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства обязательно, так как ПДД по-прежнему требуют предъявлять документ по требованию сотрудника полиции, а электронный формат пока является лишь дополнением.

Обязательно ли распечатывать электронный полис ОСАГО?

Закон позволяет предъявлять электронный полис на экране смартфона, однако эксперты настоятельно рекомендуют иметь распечатку на случай разрядки телефона или отсутствия интернета у инспектора.

Нужно ли иметь при себе полис КАСКО?

Нет, возить оригинал полиса КАСКО не требуется; для взаимодействия со страховой компанией достаточно знать номер договора и контактный телефон организации.

Поможет ли бумажная карта, если навигатор перестал работать?

Бумажный атлас дорог является надежным резервным источником информации в зонах с плохим покрытием GPS или при блокировке сигналов спутниковой навигации в городах.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Секреты мудрых путешественников: как найти тихие уголки для отдыха вдали от летней суеты
