Эксперты советуют срочно проверить бардачок: этих документов вам может не хватить

Наличие физических документов в салоне автомобиля остается критически важным условием для спокойных поездок, несмотря на активную цифровую трансформацию государственных сервисов.
Автомобильный эксперт Максим Ракитин в интервью изданию MoneyTimes подчеркнул, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) должны всегда находиться под рукой в оригинальном виде.
Особое внимание специалист уделил страхованию, отметив, что бумажная копия электронного ОСАГО может избавить владельца от лишних бюрократических сложностей при проверке документов инспекторами ГИБДД.
Основным аргументом в пользу физических носителей эксперт назвал нестабильность связи, которая характерна не только для удаленных регионов, но и для крупных мегаполисов.
Как сообщается на сайте MoneyTimes, отсутствие стабильного мобильного интернета может блокировать доступ к электронным базам во время ДТП.
"Проблема со связью бывают не только в крупных городах, но и в отдаленных регионах", — уточняет Ракитин.
В таких условиях наличие распечатанного бланка извещения об аварии становится единственным способом оперативно задокументировать инцидент без вызова патрульной службы.
"Наличие распечатанного полиса и бланка европротокола в бардачке — это не анахронизм, а юридическая страховка водителя. Даже если закон позволяет предъявлять QR-код, технические сбои на стороне проверяющего или отсутствие сети могут затянуть простую процедуру проверки на часы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
При этом эксперты допускают более свободный режим для добровольного страхования: полис КАСКО возить с собой необязательно, достаточно сохранить его фото или номер в памяти смартфона.
Максим Ракитин также порекомендовал не выкладывать из машины заводскую инструкцию по эксплуатации, так как именно она поможет быстро разобраться в схеме предохранителей или специфических настройках систем. При планировании дальних маршрутов не лишним будет и бумажный дорожный атлас, ведь навигационные системы могут давать сбои.
Стоит помнить, что реформа ОСАГО постоянно вносит коррективы в правила игры, но базовый набор документов остается неизменным фундаментом безопасности водителя.
Да, наличие оригинала свидетельства о регистрации транспортного средства обязательно, так как ПДД по-прежнему требуют предъявлять документ по требованию сотрудника полиции, а электронный формат пока является лишь дополнением.
Закон позволяет предъявлять электронный полис на экране смартфона, однако эксперты настоятельно рекомендуют иметь распечатку на случай разрядки телефона или отсутствия интернета у инспектора.
Нет, возить оригинал полиса КАСКО не требуется; для взаимодействия со страховой компанией достаточно знать номер договора и контактный телефон организации.
Бумажный атлас дорог является надежным резервным источником информации в зонах с плохим покрытием GPS или при блокировке сигналов спутниковой навигации в городах.
