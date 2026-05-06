Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков

Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами

Авто

Российских автомобилистов предупредили о серьезных денежных взысканиях за неочевидные нарушения правил стоянки и передвижения в природных зонах. Перед планированием отдыха на свежем воздухе необходимо тщательно изучить актуальные региональные запреты, касающиеся лесных массивов и прибрежных территорий. В период высокой пожарной опасности или при посещении особо охраняемых природных зон (ООПТ) проезд частного транспорта может быть полностью ограничен.

Озеро
Фото: Lago Ness by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Озеро

Юридический статус лесных дорог неоднороден, что часто становится причиной административных протоколов. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на старшего пстарший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юриста ВладимирСвечников, заповедники и национальные парки закрыты для свободного проезда, а движение там допускается лишь по пропускам. Информацию о границах таких зон можно найти на публичной кадастровой карте или сайтах профильных министерств. Кроме того, в засушливые периоды МЧС может вводить временные запреты на въезд в обычные леса, игнорирование которых ведет к санкциям.

Особую бдительность стоит проявлять при парковке у рек и озер, где действуют строгие экологические нормы. Свечников подчеркнул, что у крупных водоемов протяженностью более 50 км водоохранная зона составляет 200 метров, и оставлять машину можно только на твердом покрытии или специально оборудованных площадках. Нарушение этого правила влечет за собой штрафы от Росприроднадзора. Также важно помнить, что парковка на траве или лесных опушках в ряде регионов приравнивается к стоянке на газоне с соответствующим взысканием в размере 3-5 тысяч рублей.

"При выезде на природу важно помнить, что отсутствие запрещающего знака или шлагбаума не всегда означает законность маневра — лесные просеки априори не являются дорогами общего пользования. Желание подъехать максимально близко к воде часто приводит к тому, что водителю приходится оплачивать не только экологический штраф, но и услуги эвакуатора, если действия были расценены как грубое нарушение режима ООПТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Нередко водители сталкиваются с юридическими сложностями не только на природе, но и на обычных городских стоянках. Например, часто возникает вопрос, насколько законна разметка для инвалидов, если она не продублирована соответствующим дорожным знаком на столбе. Подобные тонкости ПДД требуют внимательного изучения, так как ошибочная трактовка символов на асфальте может превратиться в ловушку на пять тысяч рублей прибыли для дорожных инспекторов.

Ответы на популярные вопросы о парковке на природе

На каком расстоянии от берега можно ставить машину?

Для крупных рек и озер (длиной более 50 км) запретная зона составляет 200 метров. Для небольших речек протяженностью до 10 км водоохранная полоса равна 50 метрам, а для водоемов до 50 км — 100 метрам.

Где искать информацию о запрете въезда в лес?

Актуальные данные о введении особого противопожарного режима публикуются на официальных порталах региональных управлений МЧС, министерств лесного хозяйства и в местных СМИ.

Могут ли оштрафовать за стоянку на лесной опушке?

Да, согласно региональным КоАП, любая территория с травяным покровом может быть признана газоном. Стоянка на таких участках вне специально отведенных мест наказывается штрафом в несколько тысяч рублей.

Кого наделяют правом составлять протокол за лесную парковку?

Полномочия по оформлению нарушений в природоохранной зоне есть у сотрудников полиции, инспекторов Росприроднадзора, а также должностных лиц лесного и экологического контроля.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Лук и чеснок в опасности: как распознать вредителей до потери урожая на грядке весной
Озеро не оставило даже костей: тайна исчезнувшего судна стала ещё страшнее после находки
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
Лимонное печенье, которое взрывается трещинами: секрет химии, о котором молчат кондитеры
7 мая: День радио, смерть Сальери и Чайковский
Гормональный бунт отменяется: секретный метод наладить связь между головой и телом за 15 минут
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.