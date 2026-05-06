Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули

Российский авторынок в апреле 2026 года превратился в настоящий гладиаторский ринг. Пока одни бренды самодовольно почивали на лаврах, тихие игроки вонзили зубы в рыночную долю и потянули одеяло на себя. Это не просто цифры в отчетах — это тектонический сдвиг, где старые привычки покупателей рассыпаются в прах перед лицом агрессивного маркетинга и новых имен.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Конфликт в автосалоне

Пульс рынка: кто на гребне, а кто за бортом

Всего за один месяц в России разлетелись как горячие пирожки 117,5 тысячи новых легковушек. Это на 15,1% больше, чем в прошлом году. Люди перестали смотреть на графики работы дилерских центров и массово пошли за покупками. Рост напоминает взлет ракеты — стремительно и местами пугающе. На фоне общего подъема только два бренда из топовой десятки умудрились уйти в минус. Остальные же напоминают оголодавших хищников, которые наконец дорвались до добычи.

"Рост продаж на 15% — это не случайность, а признак того, что покупатели адаптировались к новым реалиям. Даже риск совершить ДТП по вине выпускников автошкол не пугает тех, кто решил пересесть на свежее железо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Битва брендов: триумф Toyota и падение Jetour

Toyota внезапно показала такой темп, будто в моторы ее седанов залили ракетное топливо: рост на 70,1%. Но еще больше удивляет Jaecoo, прыгнувший на 74%. Китайская марка Tenet влезла в тройку лидеров рынка L2, отгрузив 12 тысяч авто. В это время продвинутые системы помощи в Jetour и Changan не помогли их продажам — бренды потеряли 9,4% и 1,7% соответственно. Маркетологи явно где-то просчитались, превратив перспективные кроссоверы в "невидимки" для потребителя.

Бренд Динамика за апрель Jaecoo +74% (Взлет месяца) Toyota +70,1% (Легенда возвращается) Haval Стабильный рост (16,5 тыс. шт) Jetour -9,4% (Аутсайдер)

Lada продолжает держать трон, реализовав 31,8 тысячи машин. Прибавка в 12% доказывает: наш человек голосует рублем за родное железо. При этом даже владельцы бюджетных «Лад» всё чаще задумываются о том, что бумажная копия ОСАГО — это не анахронизм, а спасение при сбоях в базе.

"Многие спешат купить авто, пока дилеры не задрали цены. Но помните: за блестящим кузовом могут скрываться скрытые дефекты, которые самодиагностика покажет только искушенному водителю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Лидеры хит-парада: Lada Granta и внедорожный переворот

Lada Granta — это как старый добрый рок-н-ролл: спрос немного просел, но она все равно на вершине. А вот в сегменте SUV случилась революция. Tenet T7 коварно обошел Haval Jolion на целую тысячу "штыков", вернув себе корону. Geely Monjaro, напротив, медленно сползает вниз, замыкая десятку. Новичкам везет? Скорее, расчетливая стратегия вытеснения заскучавших лидеров.

Водители теперь внимательнее смотрят на оснащение: наличие современных камер и датчиков становится важнее объема багажника. Даже для тех, кто ищет легендарную надежность, вроде подержанной Toyota в Сибири, которая может стоить дороже новых китайцев, апрельские тренды стали поводом задуматься о смене приоритетов.

"При покупке таких популярных моделей, как Tenet или Haval, сразу проверяйте тормозную систему. Перегрев тормозов на новых кроссоверах — не редкость при агрессивной езде", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о переменах на авторынке

Почему Toyota показала такой бурный рост в апреле?

Это связано с эффектом низкой базы и восстановлением лояльности к бренду, несмотря на все сложности с поставками. Покупатели по-прежнему ценят японскую надежность выше маркетинговых обещаний.

Как Tenet T7 удалось обойти Haval Jolion?

Tenet агрессивно зашел в сегмент SUV с более привлекательными условиями кредитования и обновленной комплектацией, что позволило ему откусить долю у Jolion, который долгое время оставался без серьезных изменений.

С чем связано падение продаж у Changan и Jetour?

Эксперты связывают это с перенасыщением модельного ряда и путаницей в позиционировании брендов. Покупатель просто не понимает, зачем ему переплачивать за Jetour, когда рядом есть более понятные конкуренты.

Выгодно ли покупать автомобиль сейчас?

Рост рынка на 15% провоцирует дилеров удерживать цены, но конкуренция между "китайцами" нарастает, что дает шанс выбить хорошую скидку при прямой покупке в салоне.

Читайте также