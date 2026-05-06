Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России

Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули

Авто

Российский авторынок в апреле 2026 года превратился в настоящий гладиаторский ринг. Пока одни бренды самодовольно почивали на лаврах, тихие игроки вонзили зубы в рыночную долю и потянули одеяло на себя. Это не просто цифры в отчетах — это тектонический сдвиг, где старые привычки покупателей рассыпаются в прах перед лицом агрессивного маркетинга и новых имен.

Конфликт в автосалоне
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Конфликт в автосалоне

Пульс рынка: кто на гребне, а кто за бортом

Всего за один месяц в России разлетелись как горячие пирожки 117,5 тысячи новых легковушек. Это на 15,1% больше, чем в прошлом году. Люди перестали смотреть на графики работы дилерских центров и массово пошли за покупками. Рост напоминает взлет ракеты — стремительно и местами пугающе. На фоне общего подъема только два бренда из топовой десятки умудрились уйти в минус. Остальные же напоминают оголодавших хищников, которые наконец дорвались до добычи.

"Рост продаж на 15% — это не случайность, а признак того, что покупатели адаптировались к новым реалиям. Даже риск совершить ДТП по вине выпускников автошкол не пугает тех, кто решил пересесть на свежее железо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Битва брендов: триумф Toyota и падение Jetour

Toyota внезапно показала такой темп, будто в моторы ее седанов залили ракетное топливо: рост на 70,1%. Но еще больше удивляет Jaecoo, прыгнувший на 74%. Китайская марка Tenet влезла в тройку лидеров рынка L2, отгрузив 12 тысяч авто. В это время продвинутые системы помощи в Jetour и Changan не помогли их продажам — бренды потеряли 9,4% и 1,7% соответственно. Маркетологи явно где-то просчитались, превратив перспективные кроссоверы в "невидимки" для потребителя.

Бренд Динамика за апрель
Jaecoo +74% (Взлет месяца)
Toyota +70,1% (Легенда возвращается)
Haval Стабильный рост (16,5 тыс. шт)
Jetour -9,4% (Аутсайдер)

Lada продолжает держать трон, реализовав 31,8 тысячи машин. Прибавка в 12% доказывает: наш человек голосует рублем за родное железо. При этом даже владельцы бюджетных «Лад» всё чаще задумываются о том, что бумажная копия ОСАГО — это не анахронизм, а спасение при сбоях в базе.

"Многие спешат купить авто, пока дилеры не задрали цены. Но помните: за блестящим кузовом могут скрываться скрытые дефекты, которые самодиагностика покажет только искушенному водителю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Лидеры хит-парада: Lada Granta и внедорожный переворот

Lada Granta — это как старый добрый рок-н-ролл: спрос немного просел, но она все равно на вершине. А вот в сегменте SUV случилась революция. Tenet T7 коварно обошел Haval Jolion на целую тысячу "штыков", вернув себе корону. Geely Monjaro, напротив, медленно сползает вниз, замыкая десятку. Новичкам везет? Скорее, расчетливая стратегия вытеснения заскучавших лидеров.

Водители теперь внимательнее смотрят на оснащение: наличие современных камер и датчиков становится важнее объема багажника. Даже для тех, кто ищет легендарную надежность, вроде подержанной Toyota в Сибири, которая может стоить дороже новых китайцев, апрельские тренды стали поводом задуматься о смене приоритетов.

"При покупке таких популярных моделей, как Tenet или Haval, сразу проверяйте тормозную систему. Перегрев тормозов на новых кроссоверах — не редкость при агрессивной езде", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о переменах на авторынке

Почему Toyota показала такой бурный рост в апреле?

Это связано с эффектом низкой базы и восстановлением лояльности к бренду, несмотря на все сложности с поставками. Покупатели по-прежнему ценят японскую надежность выше маркетинговых обещаний.

Как Tenet T7 удалось обойти Haval Jolion?

Tenet агрессивно зашел в сегмент SUV с более привлекательными условиями кредитования и обновленной комплектацией, что позволило ему откусить долю у Jolion, который долгое время оставался без серьезных изменений.

С чем связано падение продаж у Changan и Jetour?

Эксперты связывают это с перенасыщением модельного ряда и путаницей в позиционировании брендов. Покупатель просто не понимает, зачем ему переплачивать за Jetour, когда рядом есть более понятные конкуренты.

Выгодно ли покупать автомобиль сейчас?

Рост рынка на 15% провоцирует дилеров удерживать цены, но конкуренция между "китайцами" нарастает, что дает шанс выбить хорошую скидку при прямой покупке в салоне.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива
Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Хруст стоит на всю кухню: жареная цветная капуста с анчоусами исчезает быстрее мяса
Весенний парфюм, который меняет все: тренды, о которых вы еще не слышали
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.