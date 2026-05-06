Водителям открыли доступ к архивам камер: как теперь оспорить штраф за минуту онлайн

Российские автомобилисты получили упрощенный доступ к архивным записям дорожных камер, что призвано радикально ускорить процесс разбора конфликтных ситуаций на трассах.

Фото: commons.wikimedia.org by is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Дорожная камера

Автор и ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин подчеркнул в интервью, что наличие такой видеофиксации позволяет объективнее оценивать обстоятельства происшествий без привлечения судебных инстанций. Новые правила фактически легализуют право гражданина на получение копий видеоматериалов для защиты своих интересов.

Законодательные изменения, инициированные Госдумой, устраняют бюрократическую преграду в виде обязательного судебного постановления. Это особенно важно в контексте того, что штрафы теперь оспорить проще, поскольку видеозапись становится доступной доказательной базой на досудебном этапе.

Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на экспертное сообщество, ранее процесс получения данных с городских камер мог затягиваться на месяцы, из-за чего сроки обжалования постановлений часто истекали.

По мнению Субботина, инициатива является максимально здравомыслящей, так как до появления массовых регистраторов водителям приходилось полагаться лишь на противоречивые показания свидетелей.

"Немножко просрочил и платишь штраф. А здесь обратился, тебе предоставили видеоматериал, вот тебе доказательная база. Все спорные моменты будут решаться во многом в пользу автомобилистов, если, конечно, они правы", — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что в мегаполисах, где часто приходят ошибочные уведомления о нарушениях правил парковки, оперативный доступ к видео поможет подтвердить правоту автомобилиста.

"Возможность оперативно получить запись с муниципальной камеры без санкции суда — это важный шаг к прозрачности правосудия, однако водителям не стоит забывать, что срок хранения таких архивов часто ограничен несколькими сутками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Внедрение цифровых технологий в контроль над дорожным движением продолжает расширяться: например, уже утвержден новый ГОСТ на системы ИИ для мониторинга водителей. В совокупности с доступностью видеозаписей это снижает роль человеческого фактора.

В некоторых случаях, как предполагает законодатель, техсредства смогут заменить даже необходимость привлечения понятых, что уже обсуждается в рамках реформы освидетельствования водителей на состояние опьянения.

Ответы на популярные вопросы о доступе к дорожным камерам

Нужно ли теперь подавать ходатайство в суд для получения видео?

Нет, согласно новым правилам ГД, процедура упрощена, и водители могут запрашивать материалы напрямую через ответственные ведомства или портал госуслуг без судебного решения.

В каких случаях видеозапись будет полезной?

Запись служит основным доказательством при оспаривании штрафов за разметку, парковку или при установлении истинного виновника в сложных ДТП.

Могут ли отказать в предоставлении записи?

Отказ возможен, если запись уже удалена из-за истечения срока хранения или если запрашиваемый участок дороги не охвачен работающими камерами.

Поможет ли запись при наезде на препятствие или животное?

Да, видеоматериалы позволяют зафиксировать состояние дорожного полотна или внезапное появление препятствия, что критически важно для страховых выплат.

Читайте также