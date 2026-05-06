Иллюзия безопасности: как автопилот может привести к штрафу и лишению прав

Авто

Современные технологии управления автомобилем не освобождают человека от юридической ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ДПС остановил автомобиль
ДПС остановил автомобиль

Пересечение двойной сплошной линии, совершенное под контролем интеллектуальных систем помощи, влечет за собой серьезные санкции, включая временное изъятие водительского удостоверения. Юридический статус водителя в России остается неизменным вне зависимости от степени автоматизации транспортного средства.

Согласно действующему законодательству, статус "водителя" закреплен за лицом, управляющим машиной, и ПДД не предусматривают трансформацию владельца в пассажира при активации электронных ассистентов.

Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, любые "автопилоты", особенно в популярных китайских моделях, рассматриваются лишь как вспомогательные инструменты. Нарушение требований разметки в таком режиме квалифицируется по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, что грозит штрафом в размере 5000 рублей или потерей прав на срок до полугода.

Эксперт подчеркивает, что выбор режима движения целиком лежит на человеке, который обязан сохранять концентрацию и мониторить дорожную обстановку.

"Аргумент "это сделал автопилот" сам по себе не освобождает от ответственности. Водитель выбрал режим движения и обязан контролировать автомобиль. Защищаться можно, но уже по обычным основаниям: не было состава, неверная квалификация, ошибка фиксации, спорная разметка, крайняя необходимость, технический сбой, который водитель объективно не мог предотвратить, и так далее. Но это вопрос доказательств, а не автоматическая индульгенция от китайского завода-изготовителя", — заключил Жорин.

Вопросы правовой защиты в таких случаях актуальны так же, как и при проверке документов вне салона транспортного средства.

"Даже самая совершенная электроника может совершить ошибку из-за плохой видимости, некорректной разметки или сбоя в алгоритмах, но ответственность всегда остается за человеком, находящимся на водительском месте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях с автопилотом

Считается ли водитель пассажиром при включенном автопилоте?

Нет, в правилах дорожного движения отсутствует норма, меняющая статус лица при активации систем автоматизации; водитель остается ответственным за управление.

Какое наказание грозит за выезд на встречную полосу по вине робота?

Нарушителю грозит денежный штраф в размере 5000 рублей либо лишение права управления на период от четырех до шести месяцев.

Можно ли оспорить штраф из-за технического сбоя системы?

Да, это возможно, если удастся доказать техническую неисправность, которую водитель объективно не мог предотвратить или предусмотреть в момент движения.

Относятся ли системы помощи в китайских электрокарах к полноценным автопилотам?

Юридически такие системы классифицируются только как ассистенты водителя, а не как самостоятельные участники дорожного процесса.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
