Гаражное золото: почему подержанная Toyota в Сибири стоит дороже современных авто

Авто

В Кемерово выставлен на продажу редкий экземпляр Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска, который за восемь лет эксплуатации сохранил состояние нового автомобиля. На фоне высокого спроса на выносливые внедорожники этот черный SUV привлекает внимание рекордным пробегом в 28 000 километров и безупречной сервисной историей. Для многих покупателей такая находка становится эталоном ликвидности, так как машина фактически миновала период активного износа, оставаясь коллекционным объектом в гаражном хранении.

Toyota Land Cruiser J200
Фото: commons.wikimedia.org by Shadman Samee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Техническая начинка внедорожника представлена 4,5-литровым дизельным агрегатом мощностью 249 л. с., работающим в паре с классическим "автоматом" и системой полного привода. Продавец подчеркивает, что транспортное средство использовалось исключительно для редких выездов, а основное время находилось в сухом теплом боксе. Как сообщает 110km.ru, аутентичность интерьера подтверждается специфическим "запахом новой машины", который сохранился в салоне спустя десятилетие с момента производства.

Юридическая проверка по VIN-коду не выявила обременений, залогов или участия в ДТП, что делает сделку максимально прозрачной. Единственный владелец в ПТС — редкое явление для вторичного рынка, где подобные модели часто проходят через руки посредников. Отсутствие вторичных окрасов и кузовного ремонта подчеркивает статус лота, цена которого установлена на отметке 9,2 млн рублей. Важно понимать, что при такой стоимости покупателю стоит заранее изучить, как работают менеджеры автосалонов для опустошения кошелька, даже если сделка кажется идеальной.

"Покупка внедорожника с таким пробегом — это инвестиция в ресурс, который сегодня практически невозможно найти у новых дилерских авто. Однако высокая цена требует тщательной эндоскопии двигателя и проверки всех резинотехнических элементов, которые могли рассохнуться от длительного простоя в гараже", - объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о Toyota Land Cruiser с малым пробегом

Почему автомобиль десятилетней давности стоит более 9 миллионов рублей?

Высокая цена обусловлена уникально низким пробегом, наличием всего одного владельца и дефицитом надежных японских внедорожников на первичном рынке РФ. Фактически покупатель получает новый автомобиль легендарной серии, которая славится огромным ресурсом двигателя и трансмиссии.

Каковы риски при покупке машины, которая долго стояла в гараже?

Основную опасность представляют деградация технических жидкостей, потеря эластичности сальников и прокладок, а также возможная коррозия тормозных механизмов. Перед эксплуатацией такому авто требуется расширенное техническое обслуживание с заменой всех расходных материалов.

Соответствует ли дизельный двигатель 4.5 современным экологическим нормам?

Данный мотор мощностью 249 л. с. был адаптирован под российское налоговое законодательство и экологические стандарты, действующие на момент выпуска в 2016 году. Он считается одним из самых востребованных благодаря надежности и умеренному расходу топлива для тяжелого SUV.

Как проверить оригинальность пробега у Toyota Land Cruiser?

Помимо сверки данных в базах ГИБДД и ЭПТС, необходимо провести диагностику электронных блоков, где дублируется информация о моточасах. Также косвенным подтверждением служат состояние тормозных дисков, заводская маркировка шин и отсутствие износа на педальном узле и рулевом колесе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.