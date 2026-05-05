Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке
Старость под микроскопом: почему водителям 60+ станет сложнее пройти медкомиссию
Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет
Центр Киева может превратиться в декорации для триллера: железное терпение Москвы закончилась
Ни мира, ни войны: почему Ближний Восток замер в странном ожидании и чем это обернётся

Апрельский переполох в автосалонах: семь марок ударили по карману, и это только начало

Авто

Апрель 2026 года принес заметную волатильность на российский автомобильный рынок: сразу десять официально представленных брендов пересмотрели свои прайс-листы. Для жителей Приморья, традиционно чувствительных к изменениям в автосфере, динамика оказалась разнонаправленной. В первой половине месяца коррекция затронула восемь марок, причем большинство из них выбрали стратегию подорожания на фоне инфляционных ожиданий и логистических издержек.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Передача ключей от автомобиля

Согласно статистическим данным, в период с 1 по 15 апреля цены выросли у таких игроков, как Hongqi, GAC, Haval, "Москвич", Sollers, TANK и TENET. Единственным исключением в этом списке стал отечественный бренд LADA, который зафиксировал снижение стоимости на ряд своих моделей. Подобные рыночные флуктуации заставляют владельцев более ответственно подходить к содержанию имеющегося транспорта, ведь на фоне роста цен даже выбор шин становится долгосрочной инвестицией в безопасность и экономию.

Во второй половине апреля интенсивность ценовых правок снизилась, однако затронула популярные сегменты кроссоверов и минивэнов. Модель Avior G10 в базовом исполнении прибавила к ценнику 100 тысяч рублей, а модификация V90 подорожала еще существеннее — на 250-270 тысяч рублей. Также пересмотрены условия покупки обновленного OMODA C5: переднеприводные версии стали дороже на 50 тысяч рублей, сообщает vostokmedia.com.

"Наблюдаемый рост цен на китайские и отечественные бренды обусловлен обновлением модельных рядов и корректировкой маркетинговых программ. Приморцам стоит учитывать, что покупка нового авто сейчас требует тщательного аудита будущих расходов, включая знание своих прав при общении с ГИБДД и стоимости запчастей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о ценах на автомобили в Приморье

Почему большинство марок подняли цены в апреле?

Основными факторами стали обновление складских запасов машинами 2026 года выпуска, индексация логистических затрат и завершение ряда сезонных скидочных программ, действовавших в начале весны.

Какая марка стала исключением и снизила стоимость?

В первой половине апреля только бренд LADA продемонстрировал тенденцию к снижению цен на свои модели, в то время как остальные семь активных участников рынка повысили стоимость.

На сколько подорожали популярные модели Avior?

Минивэн Avior G10 подорожал на 2,9% (100 тысяч рублей), а модель V90 прибавила от 5,3% до 5,6%, что в денежном эквиваленте составило до 270 тысяч рублей.

Как изменилась цена на кроссовер OMODA C5?

Новое поколение модели в популярных комплектациях "Драйв" и "Стиль" с передним приводом стало дороже на 50 тысяч рублей, что соответствует росту примерно на 2%.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Магия против физиологии: правда об имбире и чесноке в борьбе за идеальное тело
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Вкус советского детства: как дома приготовить легендарные пышные майские булочки
Ловушка стажа: как не потерять часть отраслевой пенсионной надбавки при выходе на заслуженный отдых
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Райские уголки, ставшие кладбищами: 6 городов-призраков, где сама земля пытается убить человека
Вернуть былую форму за три недели: пошаговая стратегия домашних упражнений для новичков
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Тишина у моря и доступный сервис: как выглядит отдых на побережье Дагестана вдали от суеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.