Апрельский переполох в автосалонах: семь марок ударили по карману, и это только начало

Апрель 2026 года принес заметную волатильность на российский автомобильный рынок: сразу десять официально представленных брендов пересмотрели свои прайс-листы. Для жителей Приморья, традиционно чувствительных к изменениям в автосфере, динамика оказалась разнонаправленной. В первой половине месяца коррекция затронула восемь марок, причем большинство из них выбрали стратегию подорожания на фоне инфляционных ожиданий и логистических издержек.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей от автомобиля

Согласно статистическим данным, в период с 1 по 15 апреля цены выросли у таких игроков, как Hongqi, GAC, Haval, "Москвич", Sollers, TANK и TENET. Единственным исключением в этом списке стал отечественный бренд LADA, который зафиксировал снижение стоимости на ряд своих моделей. Подобные рыночные флуктуации заставляют владельцев более ответственно подходить к содержанию имеющегося транспорта, ведь на фоне роста цен даже выбор шин становится долгосрочной инвестицией в безопасность и экономию.

Во второй половине апреля интенсивность ценовых правок снизилась, однако затронула популярные сегменты кроссоверов и минивэнов. Модель Avior G10 в базовом исполнении прибавила к ценнику 100 тысяч рублей, а модификация V90 подорожала еще существеннее — на 250-270 тысяч рублей. Также пересмотрены условия покупки обновленного OMODA C5: переднеприводные версии стали дороже на 50 тысяч рублей, сообщает vostokmedia.com.

"Наблюдаемый рост цен на китайские и отечественные бренды обусловлен обновлением модельных рядов и корректировкой маркетинговых программ. Приморцам стоит учитывать, что покупка нового авто сейчас требует тщательного аудита будущих расходов, включая знание своих прав при общении с ГИБДД и стоимости запчастей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о ценах на автомобили в Приморье

Почему большинство марок подняли цены в апреле?

Основными факторами стали обновление складских запасов машинами 2026 года выпуска, индексация логистических затрат и завершение ряда сезонных скидочных программ, действовавших в начале весны.

Какая марка стала исключением и снизила стоимость?

В первой половине апреля только бренд LADA продемонстрировал тенденцию к снижению цен на свои модели, в то время как остальные семь активных участников рынка повысили стоимость.

На сколько подорожали популярные модели Avior?

Минивэн Avior G10 подорожал на 2,9% (100 тысяч рублей), а модель V90 прибавила от 5,3% до 5,6%, что в денежном эквиваленте составило до 270 тысяч рублей.

Как изменилась цена на кроссовер OMODA C5?

Новое поколение модели в популярных комплектациях "Драйв" и "Стиль" с передним приводом стало дороже на 50 тысяч рублей, что соответствует росту примерно на 2%.

Читайте также