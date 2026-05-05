Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию

Обгон через сплошную — это классический дорожный триллер. Сценарий всегда один: вы вылетаете на встречную полосу под радостное мигание прерывистой разметки, а возвращаетесь в свой ряд уже под суровым взглядом монолитной белой линии. Для инспектора ДПС эта ситуация выглядит как готовый протокол. Для водителя — как несправедливая ловушка, где правила игры изменились прямо в процессе хода. Спор о том, считается ли завершение маневра через "сплошняк" нарушением, дошел до высших инстанций, но финал оказался жестким.

Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Тонкости терминологии: обгон или опережение?

Многие путают понятия, хотя разница между ними — как между легким испугом и конфискацией прав. С 2010 года ПДД четко разделяют эти действия. Обгон — это всегда выезд на "встречку". Если вы просто опередили фуру по соседней полосе, не пересекая осевую линию, это опережение. Но на узких загородных трассах выбора нет: чтобы обойти тяжеловеса, приходится играть в лобаш с пространством.

"Начинающий водитель часто не видит разницы между маневром на многополосной дороге и выездом на полосу встречного движения. Это непонимание — прямой путь к лишению прав еще до того, как концентрация на дороге станет автоматической", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Анатомия ловушки: 150 метров риска

На трассе события развиваются стремительно. Чтобы обойти грузовик, идущий со скоростью 70 км/ч, легковой машине нужно около 150 метров дистанции. Водитель жмет на газ, фокусируется на дистанции и первой помощи, если вдруг что-то пойдет не так, и часто пропускает момент, когда разметка 1.5 превращается в 1.6 — предупреждающую линию с длинными штрихами. Обычно у вас есть всего 100 метров, чтобы передумать и вернуться назад.

Ситуация Юридический статус Начало на прерывистой, конец на сплошной Нарушение (ч. 4 ст. 12.15 КоАП) Опережение по своей полосе Разрешено всегда Объезд неподвижного препятствия Штраф, но без лишения прав

Если перед вами "паровоз" из фур, заметить знаки или разметку почти невозможно. Вы ведете машину так, словно это экспериментальный вездеход, пытаясь предугадать маневры соседей по потоку. Часто безопаснее дожать газ и завершить обгон, чем бить по тормозам и пытаться вклиниться обратно под колеса грузовика, создавая аварийную ситуацию.

"Механически исправный автомобиль — ваш единственный союзник. Любая заминка в работе бортовой системы или двигателя при таком маневре может стоить жизни, а не просто прав", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вердикт Верховного суда и суровая реальность КоАП

Закон к "возвращенцам" беспощаден. Верховный суд в 2019 году поставил точку в спорах: нахождение на встречке там, где это запрещено разметкой или знаками — это караемый грех. Неважно, где вы начинали. Если колесо пересекло сплошную линию при возврате в свой ряд — готовьтесь к худшему. Самое мягкое наказание — штраф в 5000 рублей, но чаще это лишение прав на 4-6 месяцев.

"Суды редко встают на сторону водителя в делах о сплошной. Даже если разметка стерта или нанесена с нарушениями ГОСТа, доказать свою правоту без видеорегистратора нереально", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Иногда дорожные службы сами создают условия для ДТП, резко обрывая прерывистую линию. В таких условиях на трассах процветают "засады". Помните: ни один обгон не стоит того, чтобы превратиться в пешехода или, что хуже, в клиента оценщика ущерба. Если сомневаетесь — держитесь своей полосы, пока не увидите четкий "зеленый свет" от дорожной разметки.

Ответы на популярные вопросы о завершении обгона

Можно ли завершить обгон через сплошную, если я начал его на прерывистой?

Нет, согласно постановлению Пленума Верховного суда, это считается нарушением. Любое нахождение на встречной полосе в зоне действия запрещающей разметки влечет наказание по статье 12.15 КоАП.

Что делать, если впереди длинная фура и разметки не видно?

Правила ПДД не делают исключений для отсутствия обзора из-за впереди идущего транспорта. Водитель обязан убедиться в безопасности маневра на всем его протяжении.

Какое наказание ждет за такое нарушение впервые?

За первое нарушение возможен штраф 5000 рублей либо лишение прав. Суды часто проявляют милосердие к "новичкам" и ограничиваются денежным взысканием, если нарушение не привело к аварии.

Поможет ли видеорегистратор в суде?

Да, запись поможет доказать, что переходная разметка (линия 1.6) отсутствовала или была короче положенного по ГОСТу, что может стать основанием для отмены штрафа.

