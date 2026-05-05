Жесткий регламент ГИБДД: как не потерять результаты экзамена из-за сроков

Российское правительство утвердило масштабные реформы в системе аттестации водителей, которые в корне меняют алгоритм взаимодействия кандидатов с ГАИ. Ключевым нововведением стал жесткий регламент сроков проведения практических испытаний: теперь ведомство обязано назначить вождение в течение 60 дней после успешной проверки знаний ПДД. Ранее у учеников было до полугода на демонстрацию навыков управления автомобилем, что зачастую приводило к потере актуальности теоретической базы.

Согласно новым правилам, если будущий водитель не успевает сдать практику в двухмесячное окно, результаты теории аннулируются. В этом случае гражданину придется повторно проходить тестирование, причем сделать это необходимо в течение 30 дней после истечения основного срока. Как сообщает сетевое издание 56orb.ru, для тех, кто решит использовать во время экзамена любые гаджеты, системы связи или шпаргалки, санкции станут беспрецедентными. При выявлении факта списывания результаты экзамена обнуляются, а право на следующую попытку предоставляется только через год.

Цифровизация процесса затронет и медицинский аспект: с марта 2027 года бумажные медицинские заключения станут необязательными при условии наличия данных в электронных реестрах. В случаях, когда срок действия медсправки истекает непосредственно в процессе оформления удостоверения, выдача документа приостанавливается до момента обновления сведений в базе данных ЕГИСЗ.

"Ужесточение контроля за использованием технических средств на экзамене — это вынужденная мера для борьбы с фиктивной сдачей, которая напрямую влияет на безопасность дорожного движения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах сдачи на права

Что будет, если не сдать вождение за 60 дней?

Результаты успешного теоретического экзамена будут аннулированы, и кандидату придется сдавать ПДД заново перед новой попыткой вождения.

Какое наказание предусмотрено за использование телефона на экзамене?

Результаты всех испытаний аннулируются в тот же момент, а возможность пересдачи блокируется сроком на один календарный год.

Нужно ли будет приносить бумажную медсправку в 2027 году?

Нет, если данные о здоровье водителя корректно внесены в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В каких случаях выдача прав может быть приостановлена?

Если срок действия медицинского заключения истек в промежутке между подачей заявления в ГАИ и фактическим получением водительского удостоверения.

