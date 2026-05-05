Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel
Маршал приказал закрыть: в чем тайна советского крота, который умел исчезать под землей
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест

ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе

Авто

В 1962 году инженеры Горьковского автозавода решили, что дороги — это вчерашний день. Они построили машину, которая плевала на законы трения и гравийное покрытие. Она не катилась, а парила. ГАЗ-16 — амбициозный прыжок в будущее, где болота, реки и снежная целина превращались в скоростные хайвеи. Но вместо триумфа проект получил забвение. Почему советский "левитатор" отправили на свалку истории, когда он был в шаге от революции?

АВП ГАЗ-16
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under public domain
АВП ГАЗ-16

Летающая "Волга": как это работало

Советский Союз 60-х был страной контрастов: пока одни строили секретные вездеходы для Арктики, другие месили грязь в деревнях, отрезанных от мира распутицей. ГАЗ-16 создавали не для парадов. Это был ответ на вечную беду — отсутствие дорог. За основу взяли кузов легендарной ГАЗ-21 "Волга", но обрезали всё лишнее, превратив седан в футуристическую лодку на воздушной подушке.

"Конструктивно ГАЗ-16 был сложным гибридом. Центробежные вентиляторы нагнетали воздух под днище, создавая избыточное давление. Это позволяло полуторатонной махине подниматься над землей на 15 сантиметров. Никакого контакта с покрытием — чистая физика", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сердцем машины стал старый добрый двигатель от "Волги" мощностью 75 л. с. Никакого ядерного реактора, только проверенное железо. Но управляемость заставляла водителей потеть. Инерция была бешеной, а рулевые заслонки реагировали с ленцой. Это не езда, это было бесконечное маневрирование на грани фола.

Испытания в условиях русского бездорожья

Машину швыряли в самое пекло: заснеженные поля, зеркало Волги и вязкие болота. ГАЗ-16 летел там, где современный рамный внедорожник пустил бы масляную слезу и зарылся по крышу. На ровной поверхности аппарат выдавал бодрые 60 км/ч. Но как только рельеф становился "зубастым", начинались проблемы. Кочки и кусты рвали воздушную "юбку", а боковой ветер сносил легкую конструкцию, как осенний лист.

Параметр ГАЗ-16
Тип движителя Воздушная подушка (вентиляторы)
Максимальная скорость 60 км/ч (над водой/снегом)
Высота парения 150 мм
Базовый двигатель ГАЗ-21 (75 л. с.)

Инженеры Горьковского завода понимали: это не тупик, а детские болезни. Исправить их было реально. Британия в то же время успешно доводила свои ховеркрафты до ума, пока у нас проект начал тонуть в кабинетах. Идея парить над грязью, а не бороться с ней, была слишком смелой для тех, кто привык мерить успех километрами уложенного асфальта.

"Внедрение такой техники потребовало бы тотальной перестройки логистики. Нужны были новые сервисные центры, специфический ремонт двигателей в полевых условиях и обучение персонала. Плановая система просто испугалась такого масштаба новизны", — отметил в разговоре с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Бюрократия против прогресса: гибель проекта

Проект закрыли без громких некрологов. Официально — "нецелесообразно". На деле ГАЗ-16 стал жертвой собственной уникальности. Советская дорожная стратегия строилась на бетоне и щебне. Машина, которой плевать на инвестиции в дороги, выглядела как угроза бюджетам целых министерств. Пока на западе SR. N4 уже вовсю возил туристов через Ла-Манш, чертежи ГАЗ-16 пылились в архивах под грифом "секретно".

Ни один экземпляр не дожил до наших дней. Металл разрезали, идеи похоронили. Горьковский завод переключился на более приземленные задачи, вроде модернизации производства, которой сегодня живет АвтоВАЗ. История ГАЗ-16 — это памятник тому, как административный ресурс может задушить любое техническое чудо, если оно не вписывается в утвержденный сверху шаблон.

"Электрическая часть таких машин тоже требовала инноваций. Обычный аккумулятор в условиях постоянной вибрации и специфических нагрузок вентиляторов жил недолго. Нужно было создавать новую бортовую систему с нуля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о ГАЗ-16

Мог ли ГАЗ-16 ездить по обычным дорогам?

Технически — да, но это было бессмысленно. На асфальте его управляемость была в разы хуже, чем у любой колесной машины. ГАЗ-16 создавался именно для тех мест, где дорог нет в принципе.

Какая скорость была у советского ховеркрафта?

На испытаниях прототип разгонялся до 60 км/ч. Для бездорожья тех лет это была космическая скорость, учитывая, что грузовики вроде ЗИЛ-130 в грязи едва ползали.

Почему не сохранилось ни одной машины?

В СССР опытные образцы после закрытия программ часто утилизировали или разукомплектовывали. ГАЗ-16 не стал исключением — его просто списали как ненужный хлам.

Планировалась ли военная версия ГАЗ-16?

Да, военные проявляли интерес к технологии, рассматривая её для десантных операций, похожих на эксперименты с плавающими фургонами. Но дальше тестов дело не пошло.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Мир. Новости мира
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Сонная ловушка — ваша подушка: как отели наживаются на желании путешественников полноценно выспаться
Голод или нервы? Как научиться отличать реальный аппетит от попытки заесть внутренний хаос
Общение с призраками или болезнь: что заставляет кошек кричать перед глухими стенами
Ловушка белого флага: эксперты оценили внезапное обещание Киева о перемирии
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Росфинмониторинг на АЗС: за какую мелочь при оплате вы попадете под пристальное внимание
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.